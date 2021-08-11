恒大回应出售恒大汽车：考虑出售旗下部分资产 非整体

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:据第一财经消息，今日，针对恒大考虑出售恒大汽车的报道，恒大汽车方面回应称，出售的是恒大汽车旗下部分资产，并非整体出售。
昨日晚间，恒大集团发布公告称，正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。
恒大还在公告中表示，截至公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘该计划最终协议得以落实，公司将进一步公告。
站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:据第一财经消息，今日，针对恒大考虑出售恒大汽车的报道，恒大汽车方面回应称，出售的是恒大汽车旗下部分资产，并非整体出售。
昨日晚间，恒大集团发布公告称，正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。
恒大还在公告中表示，截至公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘该计划最终协议得以落实，公司将进一步公告。
8月10日晚间，中国恒大在港交所发布公告称，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。公告称，截至公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘该计划最终协议得以落实，公司将进一步公告。值得注意的是，8月9日，中国恒大汽车发布2021年上年盈利预警公告，上半年公司预计净亏损达到48亿元?
日前，中国恒大对外发布公告称，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售公司旗下部分资产，包括但不限于出售旗下恒大汽车及恒大物业的部分权益。
8月10日晚间消息，恒大汽车在港交所发布公告称，称本公司控股股东中国恒大集团正在接触潜在独立第三方投资者探讨有关出售其部分资产，包括其持有的部分本公司权益。恒大汽车表示，截至本公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘有关该等计划或最终协议得以落实，本公司将作出进一步公告通知市场。就在昨晚，恒大汽车发布2021年上年盈利预警公告，预计今年上半年录得净亏损48亿元。据了解，截至去年末，恒大汽车在新能?
8月9日晚间，恒大汽车发布2021年上年盈利预警公告，预计今年上半年录得净亏损48亿元。公告称，今年上半年亏损主要是由于拓展新能源汽车业务，处于投入阶段，购买固定资产及设备、技术研发等开支有所增加。据了解，截至去年末，恒大汽车在新能源汽车上已累计投入474亿元，其中研发投入高达249亿元。值得一提的是，今年3月，恒大汽车发布2020年财报，财报显示，全年实现营业收入人民币154.87亿元，同比增长174.8%；实现净亏损76.65亿
在昨日晚间的雷军年度演讲上，小米MIX4正式发布。MIX4采用屏下摄像头CUP全面屏技术，屏幕无挖空，使得整个屏幕浑然一体，解决了刘海、挖孔等问题。售价方面，8+128GB4999元，8+256GB5299元，12+256GB5799元，12+512GB6299元。
贾跃亭一手打造的法拉第未来（简称FF）不仅将要上市，首款车型FF 91也将迎来量产。日前，在Property Solutions Acquisition Corp.(PSAC)(纳斯达克股票代码：PSAC)举行的特别会议上，股东审议和投票通过了PSAC和FaradayFuture（FF）之间的拟议合并交易有关的全部方案，且披露完整投票结果的8-K表格已经提交给美国证券交易委员会。据悉，FF将于7月22日正式登陆纳斯达克，恒大汽车持有FF 20%股份。此外，Property Solutions Acquisiti
8月9日晚，恒大汽车发布2021年上半年的盈利预警，预计今年上半年将录得净亏损约48亿元人民币，约为2020年同期净亏损24.5亿元的两倍。
贾跃亭旗下法拉第未来（FF）将在美国时间22日于纳斯达克挂牌上市。因持有FF20%股份，受此消息影响，今日恒大汽车港股大涨，最高涨幅近30%。按照目前1645亿港币的市值计算，仅今天上午增幅近380亿人民币。
中国恒大昨日在港交所公告称，公司正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售本公司旗下部分资产，包括但不限于出售本公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。
继和奥迪合作之后，三星电子将向全球最大汽车制造商大众汽车供应汽车芯片，这也是三星电子加快进军到汽车领域的一个步骤。
根据macReports获得的美国加州机动车辆管理局的信息，苹果公司在加州街道上漫游进行测试的自动驾驶车队现在增加至69辆车和92名司机。
据国外媒体报道，内存芯片生产商三星电子正在为大众汽车供应汽车芯片。外媒报道称，三星正在为大众汽车提供Exynos Auto V9芯片，该芯片是一种八核SoC，基于8纳米工艺技术打造。
凤凰网科技讯 7月17日消息，据报道，苹果Apple Watch负责人、技术副总裁Kevin Lynch（凯文林奇）将担任领导苹果汽车相关职务。知情人士称，林奇在汽车部门的工作几个月前就开始了，技术副总裁头衔没有改变，并将继续参与 Apple Watch 和健康功能方面的工作。苹果内部几名知情人士透露，林奇已被要求帮助领导苹果汽车项目，该项目多年来经历了几次领导层的变动。据传，2014年苹果就开展汽车计划，距今已有7年的时间，但是外界对苹果
据港交所文件，理想汽车通过港交所上市聆讯，高盛、中金为联席保荐人。
昨日晚间，恒腾网络在港交所发布公告称，中国恒大以32.5亿港元价格出售恒腾网络合计11%股权。据悉，腾讯方面按每股3.20港元价格收购恒腾网络7%股份，总代价20.68亿港元。另一个独立第三方买方以每股3.20港元价格收购恒腾网络4%股份，交易代价11.82亿港元。两笔交易总交易代价32.5亿港元。交易完成后，中国恒大在恒腾网络的持股比例将由37.55%降至26.55%，仍为公司第一大股东，腾讯持股比例增至23.9%，为第二大股东，上述独立第三方
今日早间，理想汽车通过港交所上市聆讯。据理想汽车公布招股书显示，理想汽车2019、2020、2021年3月31日止三个月的营收分别为2.844亿元、95亿元、36亿元。2018年、2019年及2020年以及截至2021年3月31日止三个月净亏损分别为15亿元、24亿元、1.52亿元及3.60亿元。
昨日，小鹏汽车公布了2021年7月份的车辆交付结果。2021年7月，该公司交付了8040辆汽车，同比增长228%，环比增长22%，创下月度交付记录。其中，小鹏P7在今年7月份交付6054辆，创下了P7推出以来最高的月度交付量；小鹏G3在该月份交付1986辆。
本次召回范围内部分车辆，动力电池内部分零件装配可能存在一致性波动。车辆经过长期使用，车辆底部受到异常撞击或经受剧烈颠簸冲击后，极端情况下可能导致电池包系统高压连接松动，局部接触内阻增高，大电流使用时造成组件过热并烘烤电芯，从而可能引起电池热失控，存在安全隐患。
小鹏汽车在港交所公告显示，2021年7月交付8040辆智能车，同比增长228%，环比增长22%，创下公司最高月度交付纪录。今年截至7月31日，公司累计总交付量达到38，778辆，同比增长388%。公司计划于2021年第三季度正式发布P5，预计在2021年第四季度交付。
所有现代汽车都使用半导体芯片实现各种功能，包括车辆控制、互联网连接、车内娱乐、导航和安全。据sammobile报道，三星电子公司正在迅速扩大在汽车芯片市场的份额。
8 月 18 日，花生日记将迎来 4 岁的生日。在过去的 4 周年里，花生日记秉承打造“超级生活入口”，一直用心为消费者提供高品质产品和服务。而一亿..
激光电视伴随着激光技术的成熟已经被不少网友选择使用，运用短焦加激光光源成像，画面不容易被干扰体验不错，今天来说说坚果U2Pro激光电视看看这款..
2019年下半年，眼看着直播带货就要偃旗息鼓，没想到2020年一开始，一场突如其来的疫情改变了社会发展的轨迹，商家加速向线上迁移的同时，直播带货..
随着《全民健身计划(2021- 2025 年)》的公布，体育产业在 5 万亿红利的感召下热度空前。与此同时，至 2025 年经常参与体育锻炼人口占比提升至38.5..
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的多个“天美工作室群 TIMI”商标流程状态变更为驳回通知发文，商标国际分类涉绳网袋篷、金融物管等。..
今天，小米副总裁常程在新浪微博发文，回答小米铁蛋的相关问题。针对网友“小米为什么要做仿生四足机器人”的疑问，常程解释称“铁蛋”最初是小米..
8月12日，理想汽车正式登录港交所，发行1亿股，每股定价118港元，每手100股，但令大家都没想到的是，原本在市场一片火热的理想汽车上市首日就破发..
据国外媒体报道，在《2020年影响报告》中，电动汽车制造商特斯拉重申其电动汽车的电池容量保留率高（衰减率）。该公司表示，在行驶20万英里后，其..
近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增“快去推”商标申请信息，国际分类为广告销售、设计研究，目前商标状态均为“注册申请中”。..
传统的木制碗柜，密封性差，放在里面的餐具容易被蚂蚁、蟑螂滋扰，很不卫生。而且洗完餐具后如果不及时烘干，在潮湿的环境下，餐具更容易发霉和滋..
热水器是家家户户的必备电器之一，洗浴刷碗样样离不开它。如果你家的热水器给你带来了不太好的洗浴体验，这说明你该换热水器了。市面上的热水器不..
国产武侠大逃杀游戏《永劫无间》steam版 8 月 12 日已经解锁，游戏发售首日就跻身steam在线人数前十名。虽然游戏热度依旧很高，但是与此前测试收获..
Check Point Harmony远超移动安全管理工具属性，可以全方位帮助用户打造安全混合工作环境 2021 年8 月，全球领先的网络安全解决方案提供商 Check ..
您在找一款适用于您的公司使用的商用全自动咖啡机吗？那选择可太多了！购买适合您公司规模使用的咖啡机关键在于根据员工人数、预算以及员工喜好的..
近日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册的多个“天美工作室群 TIMI”商标流程状态变更为“驳回通知发文”。..
据国外媒体报道，当地时间周四，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在推特上抱怨芯片短缺。他表示，瑞萨和博世这两家汽车芯片供应商是供应链上“最大的..
近日，深圳为鼓励跨境电商企业通过独立站开展业务，深圳市商务局发布利好补贴政策，单个项目最高可申请200w补贴。..
据外媒报道，Galaxy Watch 4系列的发布标志着Wear OS历史的新篇章。新功能包括在平台上使用OEM皮肤的能力将在底层下得到性能改进。其中一些功能可..
中华文化历经千年，兼容并蓄，浑厚大气，简约多元，它们或婉约秀丽，或浑厚大气，或悠扬清远。随着中国传统文化复兴和年轻消费者价值观的回归，通..
抖音的一个直播间里，一位酷似“夏紫薇”的女子上一秒还在失明状，哭得梨花带雨、惊慌失措，下一秒榜一大哥送了一个火箭，“紫薇”收到火箭后瞬间..