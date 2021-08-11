恒大回应出售恒大汽车：考虑出售旗下部分资产 非整体

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 恒大最新资讯 > 正文

恒大回应出售恒大汽车：考虑出售旗下部分资产 非整体

2021-08-11 17:37 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:据第一财经消息，今日，针对恒大考虑出售恒大汽车的报道，恒大汽车方面回应称，出售的是恒大汽车旗下部分资产，并非整体出售。

QQ截图20210811081735.jpg

昨日晚间，恒大集团发布公告称，正在接触几家潜在独立第三方投资者探讨有关出售公司旗下部分资产，包括但不限于出售公司上市附属公司中国恒大新能源汽车集团有限公司及恒大物业集团有限公司的部分权益。

恒大还在公告中表示，截至公告日期，尚未确定或订立任何具体计划或正式协议。倘该计划最终协议得以落实，公司将进一步公告。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 热门标签
显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM