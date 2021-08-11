雷军曝曾被投资人训斥

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雷军曝曾被投资人训了一个小时 小米：投资人不特指任何人和机构

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热点：雷军曝曾被投资人训了一个小时 小米：投资人不特指任何人和机构

2021-08-11 09:47 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:在昨日晚间的年度演讲中，雷军谈到了小米上市风波。

雷军称，2018年7月9日，小米赴香港IPO，发售价17港元，却尴尬地遭遇破发。2019年，由于再受中美贸易战影响，小米股票在2019年9月时，跌到了接近历史最低点的8.28港币，相较于17港币的发行价接近腰斩。

据了解，雷军曾在上市当晚的答谢会上，向投资者保证称，一定要让IPO投资者至少赚一倍!

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面对腰斩的股价，雷军说道:“那段时间，我的情绪非常低落，特别不愿意见投资者。有位投资者，指名一定要见我。刚见面，她就从战略到产品再到管理，把我们当小学生，数落了一个多小时。我衬衣都湿了。”

雷军感慨的说道:“会后，我一个人在会议室呆了很久。那一刻，我非常绝望。”

最终，雷军作出决定，选择了用36亿港币的真金白银回购股票。凭着不断提升的业绩表现，2020年7月10日，小米股价涨回IPO发行价17港币。2021年1月4日，小米收盘价34港币，兑现了当年对对投资者的承诺。

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就在昨日晚间，有消息称，把雷军当小学生一样训了一个多小时的不是别人，正是马云的老婆张瑛。

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据科创板日报消息，对此，小米内部人士表示，雷军昨晚演讲里回忆小米在港上市后遭遇破发、股价低迷时被投资人数落一事，并没有指责谁也没有特别指向谁，这是一个群像，不特指任何人和机构，雷总仅仅是拿这个事来鞭策自己。

同时，雷军也在朋友圈辟谣称：“我跟张瑛是朋友，昨晚演讲中的投资话题跟她没关系，网上传闻都是谣言。”

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