雷军宣布：三年登顶全球第一，回馈初代米粉3.7亿

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雷军宣布：三年登顶全球第一，回馈初代米粉3.7亿

2021-08-10 22:54 · 稿源：站长之家

8月10日晚，小米集团在北京举办了2021雷军年度演讲暨小米秋季新品发布会。这是继2020年“一往无前”小米十周年演讲后，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军的第二场公开演讲。在演讲中，雷军就小米股价、小米站稳高端手机市场等重要节点做了回顾。雷军还在现场宣布小米当前的主要任务是真正站稳手机市场全球第二，并提出了三年拿下全球第一的目标。

“只有把小米办成一家伟大的公司，才不会辜负用户的信任。”雷军表示，米粉的支持是小米冲击全球第一的底气所在。为了感恩米粉一直以来的支持，在小米手机诞生十周年之际，小米将以1999元红包的形式，在小米商城回馈购买过第一代小米手机的初代米粉。该项回馈没有使用门槛和任何套路，总金额将达3.7亿元。

同时，当晚的发布会推出了一系列高端新品:小米MIX4、小米高保真智能音箱、小米平板5系列、小米电视大师系列和小米电视6OLED版。值得一提的是，小米还发布了工程探索版仿生四足机器人Cyberdog工程探索版。雷军表示，小米将始终坚持“三大铁律”，高举技术立业的大旗，继续加大研发投入，不断探索未来科技，让全球每个人都能享受到科技带来的美好生活。

坚定站稳全球第二，目标三年全球第一

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雷军在演讲中表示，当前小米最重要的任务是要站稳智能手机市场全球第二，同时目标是要在三年内登顶智能手机市场全球第一。

据Canalys等第三方研究机构报告，小米手机2021第二季度出货量达5310万，同比增长86.6%，以17%的份额超越苹果，首次排名全球第二。雷军在演讲中回忆，7年前小米提出过用5到10年时间登顶全球第一，但受到了不少质疑。当时，雷军的回应是“梦想还是要有的，万一实现了呢?”今天小米再次朝着全球第一的目标发起冲锋，雷军对此的看法则是:“梦想一定要有，梦想也一定会实现!”

尽管经历了不少低谷，小米愈挫愈勇，以手机全球市占率不断攀升作为回应。尤其是小米扎实推进国际化脚步，首次在欧洲登顶。根据国际调研公司Strategy Analytics发布的最新报告，2021年第二季度，小米以1270万台的出货量、67.1%的同比增长率和25.3%的市场份额，超越三星和苹果成为欧洲最大的智能手机厂商。目前，小米已在22个国家和地区的智能手机市场占有率排名第一。

今年也是小米第三年入选《财富》世界500强。作为"互联网相关行业进步最快的500强企业"，小米集团凭借2020年度2459亿元的年收入，在榜单位列第338位，相较上一年提升84位。进入2021年，小米增长速度迅猛，营收和利润均呈现爆发式增长，给市场和消费者注入一剂强心剂。2021年第一季度小米总营收达769亿元，同比增长54.7%;经调整净利润人民币61亿元，同比增长163.8%。

雷军在演讲中提到，“不要低估世界级巨头的实力。我们还是一个年轻的公司，我们需要非常冷静看到差距，继续夯实基础，稳打稳扎，当前小米的任务是真正站稳全球第二。”持续提升用户体验，发挥智能制造优势，稳扎稳打践行高端之路，正是小米新十年需要重点关注的问题。

3.7亿元回馈初代米粉，用户是小米的最大底气

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此次演讲中最令人印象深刻的消息，莫过于小米将拿出3.7亿元回馈首批购买过第一代小米手机的初代米粉。

雷军表示，小米从一家只有13名员工的小公司，一路成长为拥有三万六千名员工的世界500强公司，需要感谢所有小米同学的辛勤付出，更要感谢全球米粉十年来不离不弃的支持。为感谢米粉的厚爱，首批购买过第一代小米手机的用户，登陆小米商城搜索“小米十周年”即可获得1999元的红包。在8月16日当天，获得红包的用户可以在小米商城购买任意商品，没有任何门槛，也没有任何套路。

据了解，这是小米历史上第二次以无门槛现金的方式回馈用户。2017年底，小米曾发起过1亿元无门槛现金活动，将当年超额的税后硬件综合净利润返还给用户。令人意外的是，此次回馈初代米粉的金额达到了创纪录的3.7亿元。雷军在演讲中解释，第一代小米手机售价1999元，共计收到了18.6万用户的3.7亿元。“正是这3.7亿元，才奠定了小米的根基。”雷军在内部力排众议，决定用3.7亿元的真金白银来表达对米粉的感激之情。

小米自第一款产品MIUI面世以来，就秉持与用户交朋友的理念，始终坚持以“做感动人心、价格厚道的好产品，让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”为使命。根据最新的财报，2021年第一季度，MIUI月活跃用户已达4.25亿，仅国内市场就达到了1.19亿。雷军透露，无论是决策进军高端旗舰市场，还是树立三年全球第一的目标，全球数以亿万计的米粉都是小米最大的底气所在。

MIX4耗资5亿打造完美全面屏，Cyberdog展现前沿科技

此次发布会带来了备受米粉期待的小米新一代高端旗舰手机小米MIX4。自2016年首款产品惊艳亮相，小米MIX系列持续探索着全面屏的各种可能。时隔3年，小米MIX系列终于再度回归，并以完美的全面屏形态登场。这也标志着，在小米10系列和小米11系列以极致体验站稳高端之后，主打极致探索的MIX系列将进一步巩固小米高端旗舰的市场表现。

小米MIX4屏幕采用全新的CUP全面屏，将前置相机完美隐藏于屏幕下方，没有任何挖孔、水滴的视觉阻碍。雷军在发布会透露，为了实现这一形态，小米在3年前便开始了技术预研，期间历经3次技术迭代，总成本投入超5亿元，已申请60余项发明专利，获得40余项专利认证。除此之外，MIX4延续了Unibody全陶瓷机身，搭载了最新的骁龙888+旗舰移动平台，首次支持UWB一指连，并且有120W有线和50W无线秒充超强组合，疾速模式下，有线15分钟、无线28分钟即可充满。

与小米MIX4一同亮相的还有一系列小米品牌的高端产品。其中，小米平板5系列全系搭载11英寸LCD顶级屏幕，2.5K分辨率，支持120Hz高刷新率，并且在键盘式双面保护壳和灵感触控笔的加持下，极大丰富了平板的全场景使用体验。此外，小米发布了旗下首款高端智能音箱Xiaomi Sound，以及小米电视大师77OLED和小米电视6OLED两款主打高端音画质的电视新品，进一步完善了小米智能生活的产品生态。

当晚最大的惊喜来自小米首款仿生四足机器人Cyberdog工程探索版，也就是俗称的机器狗。仿生机器人是目前科技行业最炙手可热的领域，汇集了全球最顶尖的技术成果。雷军表示，对未来科技生活不懈探索是小米品牌的使命，机器狗项目由小米工程师自发发起，作为工程师的乐园，小米对此全力支持。小米十周年时，雷军提出了“三大铁律”，坚持技术立业，2020年研发费用超过100亿元，并且在2021年计划新招5000名工程师。小米首款仿生四足机器人，汇集了小米在智能制造、人工智能、机器学习等多方面的技术积淀，有力地证明了小米有实力探索科技的最前沿，永远做米粉心目中最酷的公司。

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值得一提的是，演讲当天小米官宣了签约苏炳添作为小米品牌代言人。在刚刚结束的东京奥运会上，苏炳添以刷新亚洲纪录的成绩，历史性地闯入百米飞人大战的决赛，他不断突破的精神感动了国人。小米创立以来，不断探索未来，终于找到了拥有精神共鸣的绝佳代言人。此次签约，也象征着小米在实践“让全球每个人都能享受科技带来的美好生活”的梦想之路上开启了全新阶段。

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