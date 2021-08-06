菜鸟驿站时薪300元招募千名体验官 推动体验优化

站长之家（ChinaZ.com）8月6日 消息:今日，菜鸟驿站宣布成立客户体验专项小组直面末端难题征集消费者意见和建议。

菜鸟驿站称，快递最后一公里，以代收模式满足多元需求、服务社区便利，但当取快递变成了日常事，现有服务无法满足所有需求，体验成为一个重要且紧急的新课题:消费者诉求需要更多了解，产品需要更多优化，用户反馈需要更加便捷。

为此，菜鸟驿站将成立“菜鸟驿站客户体验专项小组”，直接征集消费者的建议和意见，同时招募菜鸟驿站体验官。

1、全国范围内招募“驿站体验官”: 针对到站取件及按需上门服务，我们将定期分城市招募1000名体验官，时薪300元，参与小区所在驿站的运营和服务，针对站点已有服务及待推进服务，出谋划策，持续推动体验优化。 2、建立线上用户体验反馈和通报机制: 我们将在菜鸟驿站微信服务号定期发起服务调研，消费者日常关心的问题和困惑，都可以通过调研通道进行反馈，我们将对收集的问题进行整理，公开解答和持续推进优化。 3、定期举办社区调研会: 让社区更美好是我们未曾改变的初心。在线下，我们将邀请消费者基于菜鸟驿站社区服务，举办现场调研会和社区活动，收集社区诉求，寻找共性问题，发现差异化需求，探索匹配不同社区的服务方式。

菜鸟驿站表示，今年4月起，北京、上海、杭州三城站点全面开通天猫淘宝包裹按需上门，消费者根据需求自主选择上门或者自提服务。至今，深圳、武汉、西安、广州、台州、哈尔滨、长春等城市也陆续开通了上门服务。该项服务现在还有很大不足，体验并不完美。这不仅是菜鸟驿站的一次主动改变，也是一次郑重承诺，一旦开始，绝不停止。未来，菜鸟将全力以赴，为创造社区便利、社会美好而努力。