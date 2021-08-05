微博上线新表情苦涩 评论区已“沦陷”

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微博上线新表情苦涩 评论区已“沦陷”

2021-08-05 15:10 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今天，微博上线了新表情“苦涩”，引发了一波“苦涩”潮。在相关微博的评论区，网友们排队发起了“苦涩”表情。

QQ截图20210805150359.png

有网友还将微博表情“苦涩”与微信的进行对比，称比起微信版的，微博版还多了一丝麻木坚强，有种“生活 我 JPG”的既视感。

此外，微博还新增了花束、房子、航天员等新表情。

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