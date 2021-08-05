微博上线新表情苦涩 评论区已“沦陷”

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今天，微博上线了新表情“苦涩”，引发了一波“苦涩”潮。在相关微博的评论区，网友们排队发起了“苦涩”表情。
有网友还将微博表情“苦涩”与微信的进行对比，称比起微信版的，微博版还多了一丝麻木坚强，有种“生活 我 JPG”的既视感。
此外，微博还新增了花束、房子、航天员等新表情。
站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今天，微博上线了新表情“苦涩”，引发了一波“苦涩”潮。在相关微博的评论区，网友们排队发起了“苦涩”表情。
有网友还将微博表情“苦涩”与微信的进行对比，称比起微信版的，微博版还多了一丝麻木坚强，有种“生活 我 JPG”的既视感。
此外，微博还新增了花束、房子、航天员等新表情。
日前，外媒9to5mac刊文称，7月17日是世界表情包日(World Emoji Day)，他们总结出了一些庆祝这个日子的方式，像投票选出2021年最受欢迎的emoji和即将到来的最受人们期待的emoji、查看2021年最受欢迎的emoji、赞助一个表情符来支持非盈利组织Unicode联盟等等。昨天，该家媒体根据Adobe对7000人的研究发现了2021年最受欢迎的表情。“笑哭脸”排名第一，紧随其后的依次是“竖大拇指”、“爱心”、“飞吻脸”和“哭泣脸”。今年晚些时候
今日，中央网信办宣布启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。中央网信办有关负责人表示，此次专项行动聚焦解决 7 类网上危害未成年人身心健康的突出问题。
奥运期间，赛场外最忙的人是谁?除了每天带薪关注赛事魂比东京热的各位，就是吴京了。只见吴老师一身绿色的运动外套，带着胸前大大的「中国」二字席卷各大社交平台，成为网友们奥运期间最实用的表情包，也掀起了互联网中一阵别样的京彩奥运狂欢。
今天中午，不少网友发现微博增加了一个新的表情“苦涩”，造型是一个小圆脸双眼流泪的样子，微博官方名称为[苦涩]，看起来十分可怜。
最近一段时间，大家讨论最热烈的无非就是东京赛场上的体育比赛了。朋友见面要是不跟别人聊几句比赛的事，感觉都有点抬不起头来。各种微信群、QQ群里，奖牌信息、运动员风采也是不断刷屏。这一天下来，咱们也一点都没闲着，就忙着给中国队加油、打Call了。大家的爱国热情格外高涨，激情满满!作为不甘平凡的我，自然不屑于仅用文字来表达我的激情，要成为群里最靓的那个仔，斗图表情我可是有独家秘诀的。这两天，打开最新版的搜狗输?
史上最严监管整顿，K12赛道被彻底堵死，在线教育团灭，一时间，行业负面消息甚嚣尘上。原本还抱有一丝预期的从业者们，也在这场猝不及防的变局中无奈、沉浮。
Facebook Messenger 上周推出了一项新功能，通过 Soundmojis 提升了用户的表情符号体验，允许你在聊天中发送简短的声音片段。该消息服务现在推出了另一项功能，应该能让你轻而易举地找到你喜欢的表情符号。Messenger 为表情符号增加了一个新的搜索栏，让你轻松地寻找最适合当前对话的表情。当你在 Messenger 中长按一个聊天记录，然后点击“+”号时，搜索栏会出现在符号选择器中。当你在匆忙中没有时间滚动选择长长的表情符号，这?
随着世界Emoji日的临近，Unicode 联盟公布了下一批更新的Emoji表情草稿。入围名单有热化、捂嘴、敬礼、迪斯科球及可定制不同肤色的手势等。在公布的草稿中，比较惹眼的是怀孕的男妈妈，这应该是为了推动男女平权？由于疫情原因，新Emoji的发布被推迟，本次提案从4月才开始提交，至少到9月才会决定最终版。一般来说，草案中展示的Emoji如无意外都能正式通过，今年或者明年的某个时候最终带到不同的设备和平台上。同日，微软也公布了
据“网信中国”微信号发布的消息，近期，针对快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台传播儿童软色情表情包、利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门依法约谈平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。
为了纪念明天的世界表情符号日，今天苹果公布了新的emoji表情。曝光的iPhone Emoji14.0版草案图样，有笑脸、低电量、新的手形等表情符号。
据外媒报道，去年，康奈尔大学的科学家们开展了一个有趣的研究项目，试图利用可穿戴相机来跟踪面部表情，现在这项技术已经有了更实用的形式。该团队已经开发出一种类似项链的设备，使用红外相机对全部面部动作进行成像，他们认为这可以成为跟踪佩戴者一天中情绪的有用工具。该技术的第一次迭代被称为C-Face，被设想为一种在人们戴上口罩时“看到 ”他们的面部表情的方式。该系统包括一对固定在耳机两端的摄像头，将其置于受试者的?
今天有网友曝光了，iPhone Emoji 14.0版草案图样，这些Emoji可能是下次更新中会出现的，其中，还有一个疑似男妈妈的表情包。
据外媒AppleInsider报道，苹果公司发布了一项更新，当用户在iOS系统上的短信应用中输入“口吃”一词时，将不再出现“Woozy Face”（头昏眼花）的表情符号（长着高低眉、大小眼和波浪嘴），包括iMessage。7月早些时候，英国口吃协会(Stamma)指出苹果公司的失误，如果用户在iOS上的第一或第三方信息应用中输入“口吃”一词，“Woozy Face”就会作为建议表情符号出现。周五，Stamma发推文称，苹果公司已经发布了一个iOS更新，以删除导
据外媒AppleInsider报道，Unicode联盟正在准备批准下一批即将推出的表情符号。以下是你今年晚些时候可以看到的内容。世界表情符号日即将到来，一些用户可能很好奇哪些表情符号将在9月被加入Unicode 14.0。虽然草稿将在9月定稿，但大多数平台要到2021年底或2022年初才开始推出支持。Unicode草稿清单中包含了几十个新的表情符号。许多拟议的表情符号是简单的手势，如 "手掌向上"，"食指和拇指交叉的手"，以及 "食指指向观看者"。此外
即两周前的桌面更新后，谷歌又于今日推出了 Chrome OS 92，为用户带来了一些重要的功能更新和其它增强。其中包括将近 1000 个重新设计的谷歌表情符号（作为 Unicode 13.1 的一部分），且选择器也迎来了 UI 刷新。资料图（来自：Acer）其次是添加了搜索（英语）功能，用户可通过启动键（或搜索）+ Shift + Space 的组合键来唤出。或右键点击文本字段，接着选择菜单顶部的“表情符号”来打开。字符将显示在具有九个类别 + 最近使用的
据外媒报道，7月17日（今天）是世界表情符号日（World Emoji Day），但遗憾的是，在Google今年晚些时候在秋季发布Android 12最终版本之前，我们不会得到新的Emoji表情符号。然而，该公司决定通过在即将到来的更新中以新的外观更新大约1000个表情符号来庆祝这一天新的设计与我们所习惯的没有大的差别，但Google带来了更干净的外观，大部分的变化是为了使表情符号更容易被接受和普及。Google也谈到了馅饼表情符号是这方面的典型例子?
对于一些 Microsoft Office 的老用户来说，大眼夹（Clippy）相信不会陌生。它为 Office 提供相关的提示和使用技巧，这款回形针造型的办公助理在推出后褒贬不一。在大多数人认为它很烦之后微软决定将其移除，但依然有不少它的忠实拥趸，不断在请愿网站上请愿让微软重新上架。今天，微软在官方Twitter账号上分享了一张 Clippy 的照片，并附有一个简单的指令：“如果这条推文得到 2 万个赞，我们将用 Clippy 取代 Microsoft 365 中的?
哈药集团工会一路与员工相伴同行。在工作之余，能够让每位员工都在温暖的大家庭中快乐幸福的生活，是哈药永恒不变的宗旨和主题。哈药营销困难职工李玮，身患癌症，且经济并不富裕。得知此消息后，中华全国总工会中国能源化学地质工会全国委员会张波主席、李旭军部长在哈药集团股份有限公司工会主席陪同下，对李玮进行了看望及慰问，并送去慰问金、慰问品和祝福。在接受慰问后，李玮发布了一封致哈药集团工会的感谢信：“我已习惯出
为了丰富中老年人的生活，同时传承国画艺术，大鹏教育于近日为石景山老山街道翠谷社区养老驿站的居民们开展国画启蒙课程，帮助其了解国画知识，增添生活色彩。大鹏教育进社区 为居民讲解绘画知识上午 9 点多，翠谷社区的 30 多位居民就将课堂坐得满满当当，静待大鹏教育国画学院的伯云老师开讲。据了解，课堂中的不少居民都是此前从未接触过国画的老年人，这次能够有机会跟随专业国画老师学习，大家的热情都很高涨。可以说，虽然现
今天要介绍的名表品牌——RARONE雷诺表，是一个集研发、生产制造及手表销售、世界名表代理为一体的综合手表品牌。当不少人提及到手表品牌有哪些的时候，RARONE雷诺表往往是被推荐指数较高的一个，因为它总有众多宝藏体验令你动容。很多手表爱好者都非常喜欢像RARONE雷诺表这一类型风格的品牌，因为休闲运动风格，潮酷前卫，不管放在哪个时代，都会是一抹鲜亮的“色彩”。近几年，RARONE雷诺表相继面向市场推出了多款经典的机械手表
在抖音4天涨粉超400万的大魔王张怡宁，昨晚进行了她的直播首秀，累计观看人数超1143万。而在张怡宁之前，已经有杨倩、孙一文等几十位运动员在本届..
苦等了3年，小米平板5终于在昨天正式公布，这款大家期待许久的平板设备将会在8月10日，与同样时隔多年重新回归的MIX 4同台发布。今天上午，小米官..
早些时候，英特尔发布了代号为 Beast Canyon 的紧凑型 NUC 11 Extreme 主机，特点是采用了 11 代 Tiger Lake 处理器。有趣的是，网络上也很快流出..
经过为期月余的激烈对决，2021年LPL夏季赛常规赛即将落下帷幕，官方近日已经正式宣布，季后赛（首轮至决赛）将于8月12日正式开启。常规赛排名前10..
外媒报道称：微软正在为 Xbox 游戏主机开发一套新的夜间模式，并于今日开始向 Alpha Skip-Ahead 超前体验通道的测试者们推送。从 Tom Warren 分享..
基于 ATT、T-Mobile、US Cellular 和 Verizon 美国四大电信运营商提供的数据，美国联邦通信委员会（FCC）近日推出了一张新地图，展示了美国的手机..
北京时间8月7日消息，为了鼓励员工们接种新冠肺炎疫苗，亚马逊公司推出了接种疫苗抽大奖活动。如果一线员工能够证明他们已接种了新冠疫苗，那么他..
一直以来，苹果就在隐私方面存在很大争议，其牢牢的将客户信息把握系统之中，虽然第三方难以获得，但是苹果自身却很容易窃取信息。近日，苹果就再..
援引 CNBC 获得的初步计划，Google正在规划另一个硅谷园区，主要负责硬件开发。自 2018 年开始，Google已经在加州圣何塞北部的土地上花费了超过 3..
虽然Google的旗舰手机是搭载自研 Tensor 处理器的 Pixel 6 系列，不过近期Google将会推出一款性价比更高的手机-- Pixel 5a。现在外媒已经提前披露..
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对于中芯国际来说，虽然外部的因素制约了它的快速发展，不过从最新公布的财报来看，其韧性还是非常的强。中芯国际公布的数据显示，2021年第二季度..
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Apple Watch 再次挽救了一条生命。援引外媒 People 报道，今年 7 月 12 日，生活在长岛、现年 25 岁的布兰登·施奈德 (Brandon Schneider) 在腹痛..
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