微信恢复新用户及公众账号注册

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微信恢复新用户及公众账号注册

2021-08-05 14:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月5日 消息:今天，腾讯已经恢复了微信新用户和公众号新用户的注册。

7月27日，微信团队发文称，正在进行安全技术升级，期间暂停微信个人帐号及公众帐号新用户注册。升级预计8月初完成，升级完成后将恢复注册。 

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前不久，微信发布8.0.9版本正式版更新，新增个性来电铃声、消息提示音、免打扰群关注成员，以及多设备登陆等功能。

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