微信恢复新用户及公众账号注册

医疗保险制度是居民医疗保健视野的有效筹资机制，是构建社会保险制度的一种比较进步的制度。为保障参保在保人员享有基本的医疗服务并有效控制医疗费用的过快增长，政府加强了对医疗服务管理，除此之外，各地已相继开展建立了各类商业健康保险，如上海有沪惠保，杭州有西湖益联保，广州有穗岁康，现在北京也有这款商业健康保险啦!只需通过关注北京普惠健康保公众号，即可了解更多详细信息。北京首款由北京市医疗保障局指导的普惠型?