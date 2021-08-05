王者荣耀8月5日更新维护公告 服务器优化升级

7月26日，《王者荣耀》官方电视剧《你是我的荣耀》将于今晚8点在腾讯视频全网独播，每周一二三20点更新2集，会员抢先看6集！8月9日20点起会员尊享超前点播特权，每周一提前看更多。官方公告原文：小妲己拎着糖兜兜来给大家撒糖啦，《王者荣耀》首部官方授权电视剧《你是我的荣耀》特别版预告片上线啦！速来围观航天设计师于途和人气女星乔晶晶（排名不分先后，按年龄排序）的甜蜜双排！人海茫茫，相逢荣耀，峡谷方寸之间盛满了数不