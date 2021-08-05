王者荣耀8月5日更新维护公告 服务器优化升级

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王者荣耀8月5日更新维护公告 服务器优化升级

2021-08-05 14:17 · 稿源：站长之家

王者荣耀在8月5日开启了更新维护，此次的更新内容主要是服务器的优化升级，很多玩家还不清楚更新内容，下面就来为大家详细的介绍一下。

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亲爱的召唤师:

我们计划在2021年8月5日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】8月5日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

【更新内容】

服务器优化升级

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