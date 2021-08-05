瑞幸回应实现整体盈利： 以财报为准

一说到“猴子的救兵”，是不是就瞬间想起了电视剧《西游记》中红孩儿的这一句台词：“你是猴子请来的救兵吗？”这句话经过网络社区的演绎，成为年轻人中风靡一时的流行语，而“猴子的救兵”的取名也来源于这个灵感。投放奶茶店咖啡机跨界卖咖啡，看“猴子的救兵”怎么玩的？ 2018 年被称为中国“新茶饮元年”，张继科及其团队捕捉到当下年轻人对新茶饮的喜爱，瞄准了中小城市联合创立了综合茶饮品牌“猴子的救兵”。LOGO整体以简?