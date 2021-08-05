苹果CEO库克去年收入2.65亿美元 马斯克才是“王者”

尽管苹果是今年全球最赚钱的公司，但库克却不是薪酬最高的高管。
据最新报道，苹果CEO库克在2020年的收入为2.65亿美元，约合人民币17.1亿元。
库克薪酬主要包括股票奖励和奖金，为美国薪酬第八高的高管。
特斯拉 CEO马斯克再次以 66.58 亿美元的收入以压倒性优势位居榜首。只能说，富豪的世界我们无法企及。
尽管苹果是今年全球最赚钱的公司，但库克却不是薪酬最高的高管。
据最新报道，苹果CEO库克在2020年的收入为2.65亿美元，约合人民币17.1亿元。
库克薪酬主要包括股票奖励和奖金，为美国薪酬第八高的高管。
特斯拉 CEO马斯克再次以 66.58 亿美元的收入以压倒性优势位居榜首。只能说，富豪的世界我们无法企及。
针对《洛杉矶时报》分享的一则传闻，特斯拉 CEO 伊隆·马斯克与苹果方面均已给予了否认。原故事来自《华尔街日报》记者 Tim Higgins 的《权力游戏：特斯拉、伊隆·马斯克、以及世纪赌局》一书，文中称马斯克与库克曾于 2016 年通过一次特殊的电话。书中写道，库克希望苹果能够收购马斯克执掌的特斯拉公司，而马斯克的要求是成为苹果的首席执行官。Tim Higgins 援引了某位听马斯克复述了此事的前助理的话称，库克在挂断电话前使用了
对于马斯克来说，其薪水位列全球第一，真的是太夸张了。据美国媒体报道称，在去年美国收入最高的首席执行官和高管名单中，苹果公司首席CEO蒂姆库克（Tim Cook）尽管收入超过前一年，但排名上却跌至第八位。2020年，库克的薪酬为2.65亿美元，主要包括股票奖励和与往年一样的奖金，使他成为美国薪酬最高的第八位高管。作为对比，库克的薪酬被橡树街健康公司的首席运营官、Palantir科技公司的首席执行官、Opendoor科技公司的首席执行?
同为美国知名科技公司，马斯克的特斯拉和苹果公司，表面上风平浪静，但是私下里却也是恩怨颇多。之前，因为员工挖角和跳槽问题，二者就频频嘴斗”。至今，马斯克还在公开场合嘲讽”苹果公司。近日，据报道，在特斯拉第二季度财报电话会议上，该公司CEO埃隆马斯克（Elon Musk）对苹果公司进行了抨击。马斯克对苹果的封闭生态进行了批评，并对苹果对钴的使用发表了评论。在谈到特斯拉计划向其他汽车制造商开放其充电网络时，马斯克表
【TechWeb】7月28日消息，据国外媒体报道，在特斯拉第二季度财报电话会议上，该公司CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）对苹果公司进行了一番冷嘲热讽，暗示其缺乏环境友好性和把关决策等等。在说到电池方面的时候马斯克提起苹果，表示实际上苹果使用的钴才是最多的，而这正是电子设备中锂电池的关键材料之一。他表示特斯拉钴用量可能是2%，而苹果是100%。他认为苹果在他们的电池、手机以及笔记本中接近100%都使用了钴，而特斯拉的磷酸铁
今晚9点，亚马逊公司创始人杰夫贝佐斯(Jeff Bezos)将参加蓝色起源的首次载人飞行任务，飞往太空边缘。当地时间周一，美国私人航天领域的另一领军人物埃隆马斯克( Elon Musk)发布推文祝贝佐斯好运。
据CNBC报道，在今天凌晨举行的特斯拉第二季度财报电话会议上，特斯拉首席执行官埃隆马斯克批评了苹果公司，称苹果生态封闭，并对该公司的钴使用发表了评论。
凤凰网科技讯 北京时间7月27日消息，在今天的第二季度财报电话会议上，特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)两度讽刺苹果公司，认为苹果在电池中使用的钴比特斯拉还多，而且还围绕着App Store建立了一个“围墙花园”。另外，他还表示，未来不再出席特斯拉电话会议，除非有“十分重要的事情”需要他来宣布。尽管特斯拉和苹果目前还不存在直接竞争，但是苹果据称正在开发名为“泰坦”的自动驾驶汽车项目，而且从特斯拉挖走了大量工程师和?
特斯拉这一年来业绩爆发，开始盈利了，市值涨到了7000亿美元以上，但是前几年一度挣扎在破产边缘。当时有消息称苹果准备收购特斯拉，但马斯克提出要当CEO，导致双方谈判失败。日前这个细节被美国记者Tim Higgins 的新书《Power Play: Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century》(权力游戏：马斯克、特斯拉和世纪赌注)揭开。这本书提到了当时的谈判，苹果CEO库克在2016年与特斯拉CEO打电话沟通，当时Model 3即将发布，但特斯拉
特斯拉CEO马斯克刚刚更换了社交媒体的头像，新头像中马斯克戴着满眼都是狗狗币的墨镜。
马斯克当属目前科技圈、汽车圈最富名气的CEO、富豪之一了，他的发言常常引发关注。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。据悉，SolarCity实际上是由马斯克的表兄弟林登和彼得里夫创立的，马斯克不仅持有股?
近日，特斯拉CEO埃隆马斯克在社交媒体上表示，他想打造一架垂直起降的电动飞机，但受限于特斯拉目前的业务范围太广，马斯克表示自己实在没有精力了。马斯克在自己的社交账号上写道：我非常渴望做一架超音速垂直电动喷气机！但我手上的事已经太多了。再多做点工作，我的大脑就会爆炸。”而这也意味着，马斯克认为未来交通行业会从电动汽车转为电动飞机，尽管目前电池技术仍然受到一些限制，但或许在不久的将来，电动飞机就会出现。
据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在法庭上为特斯拉2016年收购SolarCity的交易作证时表示，如果他不担任特斯拉的CEO，该公司就会完蛋。
特斯拉公司CEO埃隆马斯克(Elon Musk)周一出庭作证，为特斯拉在2016年收购太阳能发电公司SolarCity的交易进行辩护。他否认自己曾经怒炒员工，“我给出了清晰和坦率的反馈意见，这可能会被解读为嘲讽”。
因为日本福岛核发电长引发的核辐射泄露危机，至今还没有完全解除，不少人都是谈核色变。不过与火电、水电以及风电相比，核能发电的效率更高，也更符合未来场景的电力供应。因而，对于核电，特斯拉的CEO马斯克，则是持相当开放的看法。7月23日早间消息，据报道，本周三，埃隆马斯克（Elon Musk）在加密货币创新委员会（Crypto Council For Innovation）主办的B-Word会议上谈到让比特币开采可持续时说自己是亲核人士”。特斯拉与Spac
北京时间7月21日凌晨，The B Word”大会如期举办，特斯拉CEO埃隆马斯克、推特CEO杰克多尔西等比特币重量级玩家”参加此次大会。据媒体报道，马斯克表示，他所经历的个人和职业痛苦”中，有三分之二都源于管理特斯拉。马斯克称，自从2003年这家电动汽车公司成立以来，他就把自己的毕生精力”都倾注在这家公司身上。他指出，在特斯拉，我们真的渴望成为好人，成为一个人们可以信赖的公司。”经营特斯拉，他遇到了很多障碍，例如供应?
作为全球第一大网红，马斯克时常因为自己的发言，登上舆论热搜。当地时间周一，马斯克在美国出庭，就特斯拉2016年收购太阳能公司SolarCity的交易辩护。原来股东们指责马斯克在这起交易中主导了董事会的决策，并在财务问题上误导股东，还因此支付了更多的钱。马斯克当庭回应表示，交易系特斯拉董事会特别委员会主导，他并未加入。此外，马斯克在为自己在特斯拉收购光伏发电公司SolarCity的交易辩护。当原告律师质问马斯克为什么在之
毫无疑问，未来汽车行业下一个技术竞争的制高点为自动驾驶。各大车企当前都在投入巨量资金和精力，进入到自动驾驶领域。而特斯拉在此方面，无疑是全球最为知名的电动车企之一，同时当前售价6.4万元的FSD功能，已经为特斯拉带来了实质性的收入，未来这一收入，也将会迎来更高的水平。除了考虑到汽车市场对于自动驾驶的营收之外，特斯拉还有别的初衷，要不计成本的开发自动驾驶吗？答案是肯定的。近日，挪威一网友上传了有关特斯拉FS
特斯拉第二季度财报数据非常好看，本季度营收达119.6亿美元，同比增长98%;调整后净利润达到16.16亿美元，同比增长258%，这是特斯拉首次净利润突破10亿美元“大关”。相比于第一季度的4.38亿美元净利润，第二季度足足涨了两倍有余。
特斯拉公司近期开始面向车主提供“全自动驾驶”（FSD）功能订阅，但是就连特斯拉CEO埃隆马斯克(Elon Musk)也不确定车主们是不是应该订阅这个升级套装。
在昨日的比特币会议上，特斯拉CEO马斯克透露，自特斯拉成立以来，有三分之二的痛苦都来自特斯拉。马斯克称，供应链问题、车顶脱落、车辆自燃等问题都让自己头疼。因为忙碌，还几度睡在工厂里，没有时间回家，甚至没有时间洗澡。
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