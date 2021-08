苹果CEO库克去年收入2.65亿美元 马斯克才是“王者”

特斯拉这一年来业绩爆发,开始盈利了,市值涨到了7000亿美元以上,但是前几年一度挣扎在破产边缘。当时有消息称苹果准备收购特斯拉,但马斯克提出要当CEO,导致双方谈判失败。日前这个细节被美国记者Tim Higgins 的新书《Power Play: Elon Musk, Tesla, and the Bet of the Century》(权力游戏:马斯克、特斯拉和世纪赌注)揭开。这本书提到了当时的谈判,苹果CEO库克在2016年与特斯拉CEO打电话沟通,当时Model 3即将发布,但特斯拉