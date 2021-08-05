苹果CEO库克去年收入2.65亿美元 马斯克才是“王者”

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苹果CEO库克去年收入2.65亿美元 马斯克才是“王者”

2021-08-05 09:56 · 稿源：站长之家

尽管苹果是今年全球最赚钱的公司，但库克却不是薪酬最高的高管。

据最新报道，苹果CEO库克在2020年的收入为2.65亿美元，约合人民币17.1亿元。

苹果、库克

库克薪酬主要包括股票奖励和奖金，为美国薪酬第八高的高管。

特斯拉 CEO马斯克再次以 66.58 亿美元的收入以压倒性优势位居榜首。只能说，富豪的世界我们无法企及。

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