字体超市携手逐浪字库与您相约七夕 精选好字会员免费商用

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字体超市携手逐浪字库与您相约七夕 精选好字会员免费商用

2021-08-04 15:27 · 稿源：站长之家

错过了2.14，错过了520，可别再错过七夕啦!2021七夕即将到来，七夕情人节作为中国传统的节日，不仅备受各企业的重视，还深受大众消费者的追捧。

如何让你的七夕借势海报突出重围，一款合适的字体自然是少不了的啦!为此，字体超市携手逐浪字库精选一波好字与您共赴七夕之约，助您设计出完美的七夕宣传海报。

逐浪曲角飘香食丼体

逐浪曲角飘香食丼体是一款中文艺术字体，字线偏粗，笔画夸张，多花边字体大胆引用日系漫画粗体的设计，横折弯勾，避免少直线。整个字库有如一个大型的牛角，上翘的曲线造型，强烈的异域网格。特别适合酒肆、夜场、餐饮、宾馆、建筑等领域。

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在七夕宣传海报设计中，永远少不了牛郎织女鹊桥相会的桥段。这款逐浪曲角飘香食丼体自带的漫画风设计感，加之漫画风的牛郎织女相会场景，两者相得益彰，给海报赋予了浪漫的气息。

逐浪盖世英雄狂草书

逐浪盖世英雄狂草书是一款现代行草风格设计的书法字体，基于现代艺术审美，强调视觉效果，融入当代笔画。这款字体在开发过程中将生僻字也融入其中，极大的拓升了字体的使用场景。基于逐浪字库体系设计，具备良好的使用扩展，可以自由矢量化。

02逐浪盖世英雄狂草书.jpg

七夕的海报最不能缺乏的就是浪漫，情侣间简单的生活场景，配上这款逐浪盖世英雄狂草书无需其他复杂设计，一张简约浪漫的七夕宣传海报即可获得完美呈现。

逐浪简明新隶体

逐浪简明新隶体是一款现代隶书，全部字库均由手写后，再进行电脑创作。这款字体具备简洁、大气，又具备复古之风，完全符合GB2312规范。

03逐浪简明新隶体.jpg

不管是214情人节，还是七夕节，爱心、钻戒对于爱意的表达永远不会过时，加之匹配上这款合适的字体，经过精心的文案排版，也可以让七夕海报显得简约又不缺现代时尚浪漫气息。

逐浪夸父综艺体

逐浪夸父综艺体，是一款以国标 GB2312规范设计的字体。字体无衬线、无花边，竖粗横细，口字结笔，最后一笔与第一笔形成开口。取左边笔画细勾，形成字体左边略显厚重的感觉，而勾形则如同左边有绑扎乳油的感觉。

04逐浪夸父综艺体.jpg

错过了214，错过了520，对于七夕的告白，你是否已经准备好了。赶紧来查收字体超市用这款逐浪夸父综艺体给大家准备的七夕告白海报，把它发送给你喜欢的他/她吧!

逐浪韵感综艺体

逐浪韵感综艺体遵从中国古典字体结构法度，并针对当代汉字排版进行优化，同时支持横、竖多种排版方式，结构优美。字形整体10度小倾斜，如同波浪效果。粗线条的处理规范，提升字体的识别度。适用于各领域，具有很强的实用性。

05逐浪韵感综艺体.jpg

作为中国传统的情人节，怎可放过这样一个值得营销的日子。看看字体超市给大家安利的这款逐浪韵感综艺体，中规中矩的促销大标题，替换任何行业背景插图都很白搭哦!

逐浪菱黑体

逐浪菱黑体是一款标准黑体字体，方块字体系下方有收脚、倾斜风格，以“岭”字为借鉴:其中切边、菱形，都得到了一定的体现，又注意对称之美。

06逐浪菱黑体.jpg

在这样一个表达爱意的日子，定制这款逐浪菱黑体，设计一张别致的七夕晚会海报，过一场别致浪漫的七夕夜，为这个七夕画下圆满的句号。

如果字体超市安利的这些逐浪字体，依旧不能表达您七夕的浓浓爱意，您可以登录字体超市官网或者下载字体超市客户端加入会员模式69款会员免费商用的逐浪字体，均可自由切换哦!

目前，字体超市会员模式支持个人和企业会员商用，个人会员更是低至99元/年而企业会员低至599元/年，即可任选200款会员免费商用字体

不想你的七夕海报逊色他人，就赶紧加入字体超市会员模式，选择您心仪的字体表达爱意吧!

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字体下载方式一

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搜索字体名称，即可下载商用版字体。

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下载字体超市客户端:www.font.cn/download/

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