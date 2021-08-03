王者荣耀8月3日更新维护公告 登录即领蔷薇之心

王者荣耀在8月3日开启了更新维护，此次的更新内容主要是高级梦境活动的开启还有一些热门史诗皮肤限免，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就来为大家详细的介绍一下。

亲爱的召唤师:

我们计划在2021年8月3日8:30-9:30对全服进行不停机更新。

【更新时间】8月3日8:30-9:30

【更新方式】不停机更新

由于此次为不停机更新，维护完毕后即可正常进入【维护期间会有短暂入口维护的情况】;

维护时已经登入游戏的召唤师不受任何影响。

【更新范围】全服

本次更新大小安卓约18MB，iOS约18MB，建议您在wifi环境下进行更新操作。

【更新内容】

活动相关

盛夏炎炎峡谷齐欢畅，小青龙为你送清凉

一、高级梦境，送五大活动专属皮肤

活动时间:8月7日00:00-8月27日23:59

五大活动专属皮肤，开启高级梦境后立即领用且筑梦300点，星光筑梦达2500点可得永久皮肤!

可领用奖励:宫本武藏-霸王丸、刘备-纽约教父、盾山-圆桌骑士、姜子牙-炽热元素使、扁鹊-化身博士

二、烈日当空，全民电竞趁热上场

1.惊喜登录礼，登录即领蔷薇之心

活动时间:8月7日00:00-8月7日23:59

全民电竞是属于每个玩家的电竞梦!庆祝全民电竞玩法上线，8月7日当天登录即可领取豪华登录礼:蔷薇之心*5+战令币*20+稀有皮肤限免卡自选（7日）

稀有皮肤限免卡自选:打开礼包可任意选择以下奖励之一:孙尚香-蔷薇恋人（限免卡7日）、嬴政-优雅恋人(限免卡7日)、艾琳-女武神(限免卡7日)、高渐离-玩趣恶龙(限免卡7日)、花木兰-水晶猎龙者(限免卡7日)、铠-曙光守护者(限免卡7日)、钻石*35

2.直售英雄全限免，十大热门史诗皮肤限免

活动时间:8月7日00:00-8月9日23:59

全民电竞狂欢，活动期间十大热门史诗皮肤限免畅玩!

活动时间:8月7日00:00-8月13日23:59

全民电竞狂欢，活动期间商城直售英雄全限免畅玩

三、盛夏福利，冰淇淋大放送

活动时间:8月3日更新后-8月9日23:59

本期参与活动，完成登录、对局等任务总计可获得冰淇淋*28

考虑到召唤师对夏日商店的热情关注，我们将在8月3日更新后新增每日额外收集冰淇淋的活动，参与“盛夏福利”活动可额外获得冰淇淋*28，祝各位召唤师兑换到心仪的奖励!（活动期间收集冰淇淋兑鲁班大师-乓乓大师(永久）、小乔-缤纷独角兽-热情夏威夷星元部件、云小缨头像框和全新限时活动语音:令人窒息的操作!、蔷薇之心和亲密道具等奖励!兑换商店即将在8月9日23:59结束，召唤师们抓紧时间收集哦~)

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、3V3模式和全民电竞模式

四、娱乐模式畅玩

活动时间:8月3日更新后-8月16日23:59

全民电竞趁热上场!五军之战、克隆大作战、契约之战等娱乐模式全天畅玩!快叫上小伙伴一起玩吧!

五、西施-游龙清影2020冬冠FMVP定制皮肤即将登场

2020年冬季冠军杯FMVP，南京HERO久竞·清融定制传说级皮肤即将登场!

“我们会一起到达胜利的终点!”

这是龙族公主与小青龙的约定，也是英雄西施与选手清融的约定。

在角色形象设计上，我们以小青龙与西施英雄的羁绊关系为核心，结合选手清融外号“小青龙”，提取其中龙的元素进行视觉的融合创作。龙女与小青龙彼此守护通过试炼的展示动画，运用了大量“龙”与“海洋”的元素的技能特效，结合南京Hero久竞战队的回城特效……勾勒出绝处相逢，共登顶峰的龙族公主与小青龙。

上架时间:8月5日00:00

首周优惠时间:8月5日00:00-8月11日23:59

首周价格:1350点券（首周结束后价格为1688点券）

参与活动集西施信物可得388点券游龙清影专属抵扣红包:首周购买仅需962点券。

1.游龙清影任务得专属抵扣红包

活动时间:8月3日更新后-8月9日23:59

FMVP传说级皮肤西施-游龙清影8月5日0点登场!完成游龙清影系列任务可领取游龙清影专属抵扣红包

游龙清影专属抵扣红包使用规则:在商城用点券购买传说皮肤西施-游龙清影时可用，直接抵扣388点券（可与首周折扣叠加），每次只能使用1个红包(赠送索要、神秘商店、各类礼包等均不可用);2021.8.11过期后将无法使用，只能出售为1金币

通过游龙清影任务，总共可获得西施信物*10

对局模式:5V5匹配、排位、娱乐模式、5V5人机模式、3V3模式和全民电竞模式

2.拥有游龙清影，得专属动作

活动时间:8月5日00:00-8月11日23:59

活动期间拥有西施-游龙清影即可领取全新个性动作:鼓动赛场

3.西施英雄点券价格限时优惠

优惠时间:8月5日0:00-8月11日23:59

优惠价格:488点券（价格:588点券）

六、蔷薇珍宝阁兑稀有皮肤

蔷薇珍宝阁持续开启中，将于8月12日结束，召唤师们赶紧来兑换心仪皮肤吧~

七、累计充值活动送全新击败特效

活动时间:8月5日0:00~8月8日23:59

皮肤碎片&积分自选礼盒:打开礼包可任意选择以下奖励之一:荣耀积分*10或皮肤碎片*1

头像框自选礼包:打开后可任意选择以下奖励之一:万象回春头像框、福寿康宁头像框、真香头像框、紫韵幽梦头像框、红粉佳人头像框、钻石*50

小case击败（永久）:佩戴后，在击败敌人时可出现小case的特效(有效期:永久)

八、英雄秘宝上架

上架时间:8月3日更新后~8月6日23:59

打开后可随机获得以下奖励之一:女娲、云中君、盘古、英雄体验卡3天、双倍金币卡:1日、双倍经验卡:1日、188/138/108铭文碎片。

价格:1200金币

概率公示:

九、诸葛亮专属全新局内特效礼包-绝代智谋上架

上架时间:8月6日0:00~8月9日23:59

购买红蓝对决（1日），可额外随机获得以下之一:诸葛亮专属击败、回城和拖尾特效-绝代智谋(永久)、诸葛亮、黄金分割率、掌控之力、荣耀积分*20、皮肤碎片*2、新品皮肤抽奖券*1。

价格:20点券

每日限购200个，累计每开取75次，必随机获得其中一个永久局内特效。

概率公示:

十、商城更新

1.夺宝更新

更新时间:8月3日更新后

积分夺宝奖池更新:偶像歌手、李白、诸葛亮替换为冰冠公主、宫本武藏、成吉思汗

钻石夺宝奖池更新:牛魔、廉颇、甄姬、时尚教父（3天）替换为白起、刘禅、庄周、龙域领主(3天)

2.碎片商店更新

更新时间:8月3日更新后

版本相关

一、施法滑步优化

我们继续优化了一部分英雄技能的施法滑步问题，现在施法后的转身会更加灵活。

二、问题修复

1、修复了墨子、夏洛特大招指示器可转动方向的问题;

2、修复了宫本武藏大招击飞显示异常的问题;

3、修复了鲁班七号二技能命中偶现伤害丢失的问题;

4、修复了盾山大招描述不完善的问题;

5、修改了亚瑟一技能描述不完善的问题;

6、修复了狄仁杰蓝牌命中无视野单位特效丢失问题;

7、修复了百里玄策二技能命中敌人后偶现钩镰未命中的问题;

8、修复了娜可露露大招未命中目标时被动异常的问题;

9、修复了公孙离印记爆炸叠加异常的问题;

10、修复花木兰瞬间释放<苍破斩>蓄力音效残留问题;

11、修复了嫦娥-经典和嫦娥-露花倒影皮肤局外展示透明材质缺失的问题;

12、修复了李元芳-九夏金橙星元套装描述内容错误的问题;

13、修复了李元芳-深海探险员星元套装局内开启大招后武器动画有跳帧的问题;

14、修复了童趣乐园击败特效极致画质下特效异常的问题;

15、修复了国士无双击败特效极致画质下特效异常的问题;