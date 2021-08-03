2021年8月3日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于体育锻炼小知识的，问题是“我们在进行高强度的体育锻炼时应该注意什么?”这个问题还是比较简单的，选项中2个很容易选择对，下面就来为大家分享一下蚂蚁庄园今日答案。

我们在进行高强度的体育锻炼时应该注意什么 8月3日蚂蚁庄园今日答案

今天问题:我们在进行高强度的体育锻炼时，应该注意什么?

A、根据感受调整强度

B、身体越痛越有效果

正确答案:根据感受调整强度

训练完的隔天全身肌肉酸痛，并不是什么"乳酸推积"，乳酸堆积在运动完几小时内就全部代谢完了。肌肉酸痛全名应该是"延迟性肌肉酸痛"，是训练后造成肌肉纤维损伤而引起的，是我们在力量训练过程中，使细小的肌肉纤维拉断受损的原因造成的。（拉断的肌纤维在营养供给下，会自动修复，修复的过程表现为肌肉变大，这就是肌肉生长基本原理）轻微的延迟性肌肉酸痛在24-48小内就可复原，严重者则超过72小时才能复原。

如果是以练肌肉（增肌或塑形）的观点来说是的，越酸痛表示肌肉在训练当下得到越多的"刺激"，而后再给予良好的营养与休息，就会长的更好了。

健身的酸痛与我们健身的效果并没有直接的关联，正常情况下肌肉的酸痛感会在2-5天内完全消失，如果某个部位在7天过后还仍然疼痛，你就要引起重视了，因为这个部位很可能是受伤了，而不是正常的肌纤维损伤。