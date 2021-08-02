iOS 15加入超强新功能！iPhone关机也能被追踪

苹果自iOS15 系统开始为Find My“查找”加入了一个超强新功能，包括实时位置，以及即使iPhone被擦除或关机后也能跟踪它的新功能。
据报道，iOS15中的Find My国内可以跟踪已关机的设备。如果设备被小偷关闭，当它靠近另一台苹果公司设备时仍然可以被发现。此外，如果有人偷了你的iPhone然后将其擦除，在iOS15中，它仍然会显示在“查找”App中，并仍然可以被跟踪
苹果自iOS15 系统开始为Find My“查找”加入了一个超强新功能，包括实时位置，以及即使iPhone被擦除或关机后也能跟踪它的新功能。
据报道，iOS15中的Find My国内可以跟踪已关机的设备。如果设备被小偷关闭，当它靠近另一台苹果公司设备时仍然可以被发现。此外，如果有人偷了你的iPhone然后将其擦除，在iOS15中，它仍然会显示在“查找”App中，并仍然可以被跟踪
自从推出统一的查找（Find My）App以来，苹果一直在努力改善“Find My”app的体验。即将在秋季更新的iOS15为“查找我的”带来了一些主要的新功能，包括实时位置等功能，以及即使在iPhone被擦除或关机后也能跟踪的功能。
2021年7月15日，在今天苹果发布推送了iOS15开发者预览版beta3操作系统，相信很多朋友都是在找相关的描述文件，一些朋友还不清楚在哪下载，下面就来为大家分享一下。
苹果将从iOS15、iPadOS15、macOS Monterey和watchOS8开始，减少第三方应用程序调用Siri的权限，大幅减少用户通过Siri使用第三方应用程序的能力。
供应链消息称，今年8月-12月台积电将生产超过1亿颗A15处理器，也就是说，苹果初期新iPhone备货量将超过1亿台，比先前乐观派外资预估的9，500万支多5%以上。
此前iOS15系统更新，有一个功能引发了不小的关注，那就是内置图片翻译。用户可以直接选择照片中要翻译的文本，查看翻译结果。据说苹果还更新了翻译模型，提升了翻译效果。
按照以往惯例，苹果将会在9月份的某个周二，召开秋季新品发布会，而新一代的iPhone 13将会是此次发布会最受关注的重点。iPhone 13将会搭载苹果最新一代的A15芯片，再次刷新手机产品的性能上限。虽然此前有消息称，iPhone 13可能会因为芯片缺货导致延期，不过近期台积电的6月份营收却透露，苹果A15芯片可能已经开始了大规模量产，足以保障新机如期发布。据海外报道，台积电在6月份的营收突破了以往记录，达到了1484.71亿新台币，约3
据国外媒体报道，据知情人士透露，苹果将从明年起只发布5G iPhone，包括下一代iPhone SE。
消费者情报研究合作伙伴的一份研究报告分析了iPhone在苹果第三财季的销售情况。这份报告显示，从4月到6月，所有iphone手机都在销售。这项研究的一部分是对500名在4-6月期间购买苹果产品的苹果客户进行调查。这包括iPhone、iPad、Mac电脑或Apple Watch。
iOS 14的更新已经接近尾声了，而苹果目前的主要精力都在iOS 15上，不过在这样的背景下，他们还是带来了iOS 14.7的正式版（应该是iOS 14系列中最后一次大更新了），而iPhone 12系列更新后也是获得了新的神技”，当然是要额外花钱的。iOS和iPadOS 14.7更新可以免费下载，该软件在所有符合条件的设备上都可以在设置应用中通过OTA方式升级。要访问新软件，请进入设置通用软件更新。根据苹果的发布说明，iOS 14.7增加了对最近推出的MagS
关于iphone13系列的最新传闻是关于手机的充电速度。MyDrivers的一篇报道援引"外国媒体"的话称，他们显然通过供应链合作伙伴了解到，苹果可能会将部分iPhone13型号的电池充电速度提高到峰值电流25W苹果的iphone12系列支持20W的最大充电电流，即使苹果确实将充电容量提高到25W，充电时间也可能不会大幅改善。MyDrivers指出，苹果不再提供18W充电器，25W充电器的价格将略高于苹果目前在美国零售价为19.99美元的20W充电器苹果iPhone 12
在今天发布 iOS 14.7 系统更新之后，苹果承认系统中存在 1 个 BUG -- 在装备 Touch ID 的 iPhone 设备上， 即便已经配对成功也无法执行解锁 Apple Watch 的操作。苹果官方提供的临时解决方案就是需要用户在 Apple Watch 中输入密码进行解锁，苹果表示这个问题会在未来的系统更新中进行修复。对于那些忘记 Apple Watch 密码的用户，现在的解决方案是需要重置 Apple Watch。对于加载了需要字母数字密码的 MDM 配置文件的企业 iPhone
这也将是苹果连续第二年举办 iPhone 的线上发布会。据供应链最新消息，苹果已经计划将新机命名为 「iPhone13」。近期，iPhone 在国内最重要的代工厂之二都受到恶劣天气影响，郑州富士康遭遇暴雨洪灾，台风烟花登陆也影响了上海昌硕工厂，外界都担心会对 iPhone13的生产，甚至如期发布造成影响。
苹果刚刚发布了第三季度业绩，这家科技巨头的表现令人惊叹。苹果公司的收入年环比增长36%，本季度总收入为814.1亿美元。仅iPhone一项收入就增长了近50%，达到395.7亿美元，而服务收入增长了33%，达到174.8亿美元
根据SellCell的一份新报告，在经历相同的时间后，iPhone 12机型比iPhone 11机型更保值。在上市后的六个月内，iPhone 12机型平均损失了34.5%的价值，而在iPhone 11系列上市后的同一时期，iPhone 11机型损失了43.8%的价值。这意味着iPhone 12机型目前的保值率比iPhone 11机型在推出后六个月内的保值率高9.3%。在iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max中，iPhone 11的贬值幅度最小，只损失了31.7%，尽管是最便宜的型号。这比iP
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果公司在2017年首次推出了采用OLED屏幕的iPhone，去年推出的iPhone 12系列则是全部采用OLED屏幕，iPhone也就此全面转向了OLED屏幕。由于iPhone是高端智能手机市场无可争议的霸主，近几年的销量都超过2亿部，iPhone全面转向OLED屏幕，对OLED屏幕的需求也就将大幅提升。有研究机构预计，苹果公司今年将从三星显示器公司、LG显示和京东方，采购1.72亿块iPhone所需的OLED屏幕。分析师和研究
根据目前多方爆料来看，苹果将会在9月如期发布全新的iPhone 13系列。按照惯例，苹果各个供应链厂商也将在近期开始进入iPhone 13的量产阶段，而每年这个时候流出的新机爆料准确度都非常高，基本接近最后的真机，因此这段时间的爆料也颇受关注。近日，就有海外博主曝光了全新的iPhone 13系列渲染图，他透露iPhone 13 Pro版本将新增两款全新配色，分别命名为日落金何玫瑰金。其中，落日金与很久之前就曾曝光的黄铜色”非常类似，整体?
苹果已经获得了潜望镜相机系统专利，据传该系统最快将于明年首次出现在iPhone上。苹果这项专利名称是"折叠式相机"，由美国专利和商标局批准。苹果获得的潜望式相机系统试图解决智能手机内部尺寸限制的问题，这种限制会影响图像最终质量。苹果在专利当中表示，小型移动多用途设备（如智能手机和平板电脑或Pad设备）的出现导致了对高分辨率、小尺寸相机的需求，这些相机重量轻、体积小，并且能够在低F值下捕捉高分辨率、高质量的图像
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果支持5G网络连接的iPhone 12系列自推出以来，市场需求强劲，推动他们2021财年第一财季和第二财季的营收同比大幅增加，第一财季更是达到了1114亿美元，是苹果的季度营收首次超过1000亿美元。虽然iPhone 12系列上市以来需求强劲，但从其在二季度出货量所占的比重来看，却要低于iPhone 11系列同期。研究机构的数据显示，在今年二季度，iPhone 12系列在iPhone出货量中所占的比重为63%，略?
在对 iOS 15 Beta 版本代码进行深入挖掘之后，苹果正在为其即将推出的数字证件功能开发一个安全系统，该系统依靠用户的面部照片进行身份验证。苹果将在 iOS 15 系统中扩大其 Wallet 钱包应用的效用，可以绑定政府颁发的各种证件，在 iPhone 中随身携带包括驾驶执照在内的数字证件。援引外媒 9to5Mac 报道，根据 iOS 15 Beta 中代码，那些希望将证件添加到 Wallet 应用的用户将会被引导到一个验证过程，通过捕捉面部图像以验证身份?
仅隔一周，苹果今天凌晨向开发者用户推送了iOS/iPadOS 15 Beta3开发预览版，构建版本为19A5307g。在此版本，Apple继续针对Safari的体验问题做出了改善。需要提醒的是，苹果并不能保证开发者预览版的稳定性，所以一般不建议普通用户升级。根据苹果计划，iOS 15正式版将于9月24日和iPhone 13同步推出。以下是iOS 15 Bete3的新增功能或改进：Safari的细节改进：-地址栏加入了刷新按钮，不需要长按标签页或者打开更多选项才能刷新网页?
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