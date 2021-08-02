iOS 15加入超强新功能！iPhone关机也能被追踪

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iOS 15加入超强新功能！iPhone关机也能被追踪

2021-08-02 15:30 · 稿源：站长之家

苹果自iOS15 系统开始为Find My“查找”加入了一个超强新功能，包括实时位置，以及即使iPhone被擦除或关机后也能跟踪它的新功能。

据报道，iOS15‌中的‌Find My‌国内可以跟踪已关机的设备。如果设备被小偷关闭，当它靠近另一台苹果公司设备时仍然可以被发现。此外，如果有人偷了你的iPhone‌然后将其擦除，在iOS15‌中，它仍然会显示在“查找”App中，并仍然可以被跟踪

iOS (3)

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