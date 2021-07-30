交通运输部：督促网约车平台为老年人提供更多适老化服务

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:今日，交通运输新业态协同监管部际联席会议召开2021年第二次全体会议。

会议指出，当前网约车、网络货运等交通运输新业态快速发展，在满足群众多元需求、促进行业转型升级的同时，还存在一些突出矛盾和问题，特别是部分网约车平台公司侵害驾驶员权益，部分货运平台企业经营行为不规范，部分平台公司扰乱市场公平竞争秩序等，对行业安全稳定带来风险隐患。

会议要求，持续提升监管能力水平。优化监管框架，加快实现事前事中事后全链条监管，特别是要加强反垄断监管和反不正当竞争，依法查处网约车和货运平台垄断、排除和限制竞争、扰乱市场秩序、侵害司机合法权益等违法行为，维护公平有序竞争市场秩序。

加强部门协同，统筹用好各种监管手段，下大力气加快推进网约车合规化。督促非法营运问题突出的网约车平台公司明确时间表和工作计划，加快清退不合规车辆和人员。压紧压实企业安全生产主体责任，持续提升安全生产保障能力;进一步加强网络与数据安全管理，切实保护消费者个人信息安全。

督促网约车平台公司持续优化完善软件功能，为老年人提供更多适老化服务。指导各地交通运输部门加快推广应用95128约车服务电话，切实为老年人日常交通出行增添便利。