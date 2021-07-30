小红书推“号店一体”新规 可0门槛开店 月销万元以下免佣金

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:继此前宣布将关闭带货笔记中的外链权限之后，小红书宣布将于8月2日正式推行“号店一体”机制，带来包括“0门槛开店”、“BC直连”、“月销万元以下商家免收佣金”等新变化。

据悉，小红书社区账号体系将进行调整，未来小红书站内只存在专业号和非专业号两种身份认证体系。专业号涵盖博主、职业身份及商家，社区内所有账号主体均可申请认证。

区别于此前的“企业号”、“博主”等认证体系，专业号认证范畴既包含美食博主、健身博主等兴趣导向的身份，也涵盖律师、医生、教师等职业身份，还包含咖啡店、水果店、民宿主理人、美妆品牌、服装品牌等大中小商家身份，社区内所有账号主体均可申请认证。

小红书开放平台和电商负责人杰斯解释，专业号并不代表官方认证背书，而是一个举手示意行为，也是参与到小红书商业的入场券。任何有商业诉求的个体想来小红书开店、投放广告或寻找创作者进行品牌合作等，都需要先开设专业号。

在新的账号体系之下，所有认证为专业号的账号，均可申请开店，没有粉丝量的限制，账号和店铺将做强绑定。

与此同时，小红书站内的店铺体系也将完全打通，不再有商城店铺和薯店的区分。用户可直接在笔记图片或视频中@商家账户，点击即可直达商家主页。同时也支持商家在笔记中添加商品标签，用户点击商品标签可到达商品详情页。

同时，为了鼓励处于生长初期的个体，小红书将对月销1万元以下的店铺免收佣金，月销1万元以上收取5%佣金，结算周期也将从月结改为7天一结。

另据开菠萝财经报道，目前小红书在内测一个名为“好品味官选拔赛”的活动，邀请了各垂类赛道的头部达人参与。博主可以从小红书福利社提供的选品池里选产品放置清单，也可以自行在小红书上架商品。用户购买后，达人会得到10%-20%不等的佣金。