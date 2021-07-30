2021年7月30日，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于诗句的，问题是“恨不相逢未嫁时其实是诗人为了拒绝什么事情所写?”这个恨不相逢未嫁时的诗句名字是叫做《节妇吟》，下面就来为大家科普一下蚂蚁庄园最新答案。

恨不相逢未嫁时其实是诗人为了拒绝什么所写 7月30日蚂蚁庄园最新答案

今天问题：“恨不相逢未嫁时”其实是诗人为了拒绝什么事情所写?

A、拒绝他人拉拢

B、拒绝表白

正确答案:拒绝他人拉拢

恨不相逢未嫁时这是一首具有双层面内涵的唐诗精品。在文字层面上，它描写了一位忠于丈夫的妻子，经过思想斗争后终于拒绝了一位多情男子的追求，守住了妇道;在喻义的层面上，它表达了作者忠于朝廷、不被藩镇高官拉拢、收买的决心。

唐·张籍《节妇吟》

君知妾有夫，赠妾双明珠。

感君缠绵意，系在红罗襦。

妾家高楼连苑起，良人执戟明光里。

知君用心如日月，事夫誓拟同生死。

还君明珠双泪垂，恨不相逢未嫁时。

翻译文：



君知我已嫁为人妇，仍送我一对明珠。

为君缠绵之意感动，我常把明珠系在罗衫红裙上。

我家就连着皇家的花园，丈夫亦值班在皇宫里。

虽知你真心有如明月，但我也曾发誓要与夫君共患难同生死。

因此虽不愿违君情意，仍要归还明珠;

只遗憾没能在未嫁之时与君相识...