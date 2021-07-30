Canalys：第二季度中国大陆智能手机出货量同比降17%

站长之家（ChinaZ.com）7月30日消息:据 Canalys 发布的最新数据显示，2021年第二季度中国大陆智能手机市场同比缩小17%，智能手机出货量达到7490万部。

其中千万台以上出货量厂商由5家缩减至3家。Vivo 与 Oppo 稳坐前二，出货量分别达到1820万台和1600万台;小米取代华为成为第三，出货量为1260万，市场份额由第一季度15% 上升至第二季度17%。苹果出货量位列第四，出货达到780万台。荣耀（690万）在其独立运营后的第二季度，以40% 的强势环比增长冲入前五。

「中国市场经历第一季度的繁荣之后，在第二季度进入『冷静期』。2021第一季度创下近四年来新高，当时各大厂商希望在华为的颓势中抢占市场份额，积极布局渠道、发布新机，市场上库存充足，削弱了渠道需求，大盘在第二季度的环比下降是策略性调整。」Canalys 研究分析师 Amber Liu 表示，「2021年上半年整体出货1.67亿台，与未受到疫情影响的2019年上半年1.85亿台相比，有9.9% 的萎缩。手机用户的换机周期正逐渐延长，5G 技术对智能手机换机的推动力会进一步弱化，市场正等待厂商为其创造新的风口。」