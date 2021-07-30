Canalys：第二季度中国大陆智能手机出货量同比降17%

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > Canalys最新资讯 > 正文

Canalys：第二季度中国大陆智能手机出货量同比降17%

2021-07-30 08:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月30日消息:Canalys 发布的最新数据显示，2021年第二季度中国大陆智能手机市场同比缩小17%，智能手机出货量达到7490万部。

640.png

其中千万台以上出货量厂商由5家缩减至3家。Vivo 与 Oppo 稳坐前二，出货量分别达到1820万台和1600万台;小米取代华为成为第三，出货量为1260万，市场份额由第一季度15% 上升至第二季度17%。苹果出货量位列第四，出货达到780万台。荣耀（690万）在其独立运营后的第二季度，以40% 的强势环比增长冲入前五。

「中国市场经历第一季度的繁荣之后，在第二季度进入『冷静期』。2021第一季度创下近四年来新高，当时各大厂商希望在华为的颓势中抢占市场份额，积极布局渠道、发布新机，市场上库存充足，削弱了渠道需求，大盘在第二季度的环比下降是策略性调整。」Canalys 研究分析师 Amber Liu 表示，「2021年上半年整体出货1.67亿台，与未受到疫情影响的2019年上半年1.85亿台相比，有9.9% 的萎缩。手机用户的换机周期正逐渐延长，5G 技术对智能手机换机的推动力会进一步弱化，市场正等待厂商为其创造新的风口。」

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • OPPO Watch 2什么时候上市？回顾OPPO Watch便知期待值有多高

    OPPO Watch2 什么时候上市？成为很多智能穿戴者密切关注的动向。用户对OPPO Watch2 新品的关注，从侧面反映出OPPO Watch在市场上备受认可，因此对OPPO Watch2 的期待值一直居高不下。2020 年 3 月，OPPO Watch横空出世，好看的外表、舒适的佩戴体验，再加上独立通信、独立联网的智能体验，让OPPO Watch的销量持续飙升。此后，OPPO 还推出了极为出彩的OPPO Watch ECG版。OPPO Watch ECG版作为主打健康功能的单品，还是国内首款获得?

    OPPO OPPOWatch2

  • 三星将为谷歌、OPPO、Vivo、小米提供柔性屏

    尽管市面上有多家已涉足柔性显示面板的竞争对手，但三星在折叠屏设备的商业化上仍处于行业领先地位。最新消息是，显示器行业知名爆料人、DisplaySearch 的 Ross Young 指出，三星显示器公司还将为多家移动设备制造商提供柔性屏技术与供应支持。Ross Young 在推文中写道，Samsung Display 将在 2021 全面押注 120Hz / LTPO 柔性显示面板。其中包括了三星自家 Galaxy Z Flip 3 / Galaxy Z Fold 3 折叠屏智能机上使用的 6.7 / 7.55 英

    折叠屏 三星 显示器

  • OPPO Card有望在未来几年推出 为成为Apple Card的对手

    苹果在科技行业掀起了一股新的潮流，Apple Card的首次亮相引起了许多对手的注意，其中有几个对手现在计划发布类似的产品。继三星、华为和Google之后，OPPO现在似乎是下一个研发数码信用卡的大牌，来自DroidMaze的报告显示，该公司最近申请了一个 "OPPO Card"商标。虽然目前还没有进一步的细节，但一家中国手机公司推出信用卡肯定是值得关注的事情，特别是就他们的全球野心而言，因为虽然在国内市场推出信用卡对OPPO来说相当容易，?

    oppo 苹果 car

  • 华为小米之后：OPPO、vivo即将推出自研芯片 背后原因曝光

    华为、小米之后，OPPO、vivo也将入局造芯。据国内媒体最新报道，从知情人士处获悉，OPPO、vivo即将发布自研ISP芯片，与小米自研澎湃C1 ISP芯片类似。据悉，OPPO自研芯片项目团队已有上千人，首款产品是和小米澎湃C1 类似的ISP芯片，将在明年年初上市的Find X4系列手机上首发。而vivo也在推进自研芯片，早在两年前就自建了芯片团队，名为悦影”，目前已有五六百人，首款产品同样是影像方向的，将在今年下半年上市的X70系列手机上首?

    vivo 小米 oppo

  • Canalys：印度智能手机Q2出货增长近90%，小米位列第一

    小米保持榜首位置，出货950万台，增长77%，但其份额下降29%。三星以87%的增长率位居第二，达550万台，市场份额保持在17%。vivo市场份额下滑至17%，跌至第三位，出货量为540万台，增长45%。Realme出货量增长181%，达490万台，占到15%的份额。OPPO出货量增长69%，占比12%，排在第五。

    智能手机 小米 OPPO

  • 消息称OPPO、vivo即将推出自研芯片 首款产品类似小米澎湃C1

    一位OPPO内部人士称，OPPO自研芯片项目一直在推进，目前团队已经有大概上千人，首款产品是和小米澎湃C1类似的ISP芯片，将在明年年初上市的Find X4系列手机上首发。

    OPPO vivo 小米澎湃C1

  • 无线降噪耳机如何选，OPPO Enco Free 2与AirPods Pro综合对比

    自从苹果带火了无线耳机市场之后，近两年整个TWS耳机市场可谓是迎来了井喷式发展，各大手机厂商都纷纷推出了自家的无线耳机产品。据Counterpoint预计， 2021 年全球真无线耳机的出货量将达到3. 1 亿台，同比增长33%，如果按照全球每年 14 亿台智能手机出货量来对比，真无线耳机市场还有近 12 亿的增长空间。由此可见，如今无线耳机市场的发展前景是有多么的“广阔”。（无线耳机市场发展前景广阔）不过对于打算购买无线耳机产品的?

    无线降噪耳机 OPPO OPPOEncodeFree2

  • Oppo推出新的充电技术

    今天，Oppo宣布了其新的充电技术，旨在确保快速充电时的电池安全。Oppo声称，使用其硬件和人工智能软件，电池在1500次循环后只会损失20%的容量，超过要求的300%。谈到热量，Oppo表示，它通过使用低阻抗保险丝成功地将热量产生减半。最后，Oppo声称使用这些技术，65W充电速度提高了20%，能够在30分钟内充满4500毫安时的电池。Oppo没有谈到即将推出的产品将使用这些技术，所以我们只能拭目以待

    oppo 充电器 人工智能

  • OPPO Reno6 Pro+柯南限定版即将揭晓！OPPO：这是一场你必看的盛会

    7月28日消息，OPPO预告Reno6 Pro+名侦探柯南限定版将于今天18：00正式登场。OPPO表示，这是一场你必看的发布会，本次发布会有5大新品登场，定制家族一网打尽。根据曝光的信息，这次除了手机是名侦探柯南定制版之外，智能手表、无线耳机等都将会有柯南限定版。其中最受关注的是OPPO Reno6 Pro+名侦探柯南限定版，它基于OPPO Reno6 Pro+顶配（12GB+256GB）打造，拥有强悍的旗舰级配置。具体来说，OPPO Reno6 Pro+采用了90Hz AMOLED全

    oppo reno 高通

  • OPPO Watch 2正式发布 搭载双曲面AMOLED屏幕

    今天下午，OPPO Watch2智能手表正式发布，这款手表采用骁龙Wear4100和Apollo4s芯片，搭载双曲面 AMOLED 屏幕，支持60hz的刷新率。

    OPPO OPPOWatch2 智能手表

  • 汶川发生4.8级地震！华为小米OPPO和vivo四大品牌已支持地震预警

    7月14日晚，中国地震台网正式测定：07月14日23时36分在四川阿坝州汶川县发生4.8级地震，震源深度15千米。在地震发生之前，相信不少用户收到了手机推送的地震预警提醒。据悉，华为、小米、OPPO、vivo等四大国产手机品牌都接入了@成都高新减灾研究所研发的地震预警。在实际使用中，地震预警功能可以提前几十秒向用户传递预警信息，提醒告知处在地震区域的用户。有了这项功能后，可以为用户争取更多的逃生时间，降低地震带来的人员伤?

    小米 华为 oppo

  • OPPO Watch 2系列正式发布 智能续航兼得的“超能代表”

    2021年7月27日，OPPO“超能代表发布会”正式发布新一代全智能手表旗舰——OPPO Watch 2系列。它支持独立eSIM、50+APP、100+运动模式，并提供多种专业健康监测功能。新系列采用双芯双系统配置，提供全智能、轻智能两种模式，更首创UDDE双擎混动技术，为智能手表续航带来了全新解决方案。其中，OPPO Watch 246mm续航时间可达4天；新升级的轻智能模式也支持运动、健康、通知提醒、多款表盘等功能，续航最高可达16天。为体现这块旗舰级

    oppo watch 手表

  • 传闻OPPO正在开发自己的图像信号处理器

    近几年各大安卓手机制造商在拍照性能上投入了大量的资源，使得在旗舰机上获得了不错的拍照能力。现在传闻OPPO正在开发自己的ISP(图像信号处理器)，进一步加强在这一领域的技术。

    OPPO 处理器 芯片研发

  • 500元档降噪耳机哪个好？OPPO Enco Free2 VS FIIL CC Pro

    近两年来说，真无线耳机市场可谓是热闹非凡，许多知名品牌纷纷入局，并先后推出了许多令人印象深深刻的产品。例如，OPPO Enco Free2 和FIIL CC Pro就是其中的佼佼者，它们均凭借着出色的降噪效果在 500 元价位档获得了众多消费者的认可。那么我们就一起来看看这两款产品都各自有着怎么样的表现呢？（OPPO Enco Free2）（FIIL CC Pro）首先是外观部分，OPPO Enco Free2 在外观上延续一贯简洁的设计风格，充电盒呈鹅卵石形状，耳机本

    降噪耳机

  • [图]Canalys：2021Q2全球PC销量同比增长12.8% 联想霸榜

    根据市场调查机构 Canalys 近日公布的 2021 年第 2 季度全球 PC 销量研报，整个消费市场需求依然很高，尤其是企业部分。但可以看到因新冠疫情而驱动消费者对个人电脑的紧迫性开始减弱。而且该行业仍然面临部件供应问题，不过短缺和积压的程度正在减少。注：这里的 PC 涵盖一体机、台式机、笔记本电脑和 Chromebook（作为笔记本电脑的一个子集）。2021 年第 2 季度，全球 PC 市场同比增长 13%，预估总出货量为 8230 万台。联想在本?

    苹果 联想 惠普

  • 各方位大对比，还在OPPO Enco Air和华为 Freebuds 4i间纠结？

    近几年来，无线蓝牙耳机颇受消费者的欢迎，逐渐开始取代有线耳机的地位，越来越多的手机厂商开始入局蓝牙耳机领域，并推出了不少优秀的产品，其中还包含不少知名大厂，如华为、小米、OPPO等。在这其中，OPPO Enco Air和华为 Freebuds 4i哪款蓝牙耳机比较值得入手，那么今天就一起来看看这两款耳机在综合表现上有着怎么样的区别，看看这些区别是否是你的刚需。（OPPO Enco Air）首先在外观方面，OPPO Enco Air采用半透明果冻仓设计?

    OPPO OPPOEncoAir

  • 一加宣布 OxygenOS 将与 OPPO ColorOS 系统进行整合

    ​据一加官方论坛的公告，OnePlus 产品将会整合OPPO的ColorOS。据介绍，一加开发团队正在整合 OxygenOS 以及 ColorOS 的代码库，整合之后的系统仍会是为国际用户准备的系统版本，只是换到了更稳定以及更强的平台，用户感受不到太大的区别。

    一加 OPPO ColorOS

  • OPPO副总裁刘波：需要的时候不排除自己做芯片

    刘波表示，当你需要的时候你可能就去做，我们去做底层的硬件跟软件的研究，当软件需要跟硬件配合的时候，我们就会去找我们的供应链前端一起研究，按照我们的要求去做。当有一天做不了的时候，我觉得不排除自己做吧，其核心在于去解决问题。

    OPPO 芯片 苹果

  • 阿朵与OPPO小布助手一起见证AI民乐的诞生

    6 月 30 日，由OPPO小布助手发起的民乐文化传承项目在艺人阿朵的加持下引起大众广泛关注。阿朵化身项目发起人，联动小布助手开启“民乐守艺人”活动，全力支持民乐AI百科与谱曲功能的推广，以自身影响力号召大众关注新民乐发展，与小布助手共同助力新民乐发展。【解锁小布新功能开启全新民乐守护之旅】截止至 2020 年 2 月，小布助手成为国内首个月活跃用户破亿的手机语音助手，可见小布助手在用户之间的影响力不容小觑。小布发起?

    OPPO小布助手

  • Oppo Find X2通过新的更新获得虚拟RAM扩展

    去年推出的oppofindx2正在接受一个新的软件更新，该更新将与2021年6月的Android安全补丁和一个名为RAM扩展的新功能一起提供。从这个名字可以明显看出，RAM expansion可以让你通过使用手机的内部存储来扩展智能手机的RAM（尽管是虚拟的）在Find X2上，您可以通过进入手机的Settings（设置）About phone（关于手机）RAM（内存）菜单，选择将RAM虚拟扩展至3GB、5GB或7GB。重新启动设备后，新设置将生效Oppo Find X2于2021年6月获得安?

    oppo findx realme
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM