网易云音乐通过港交所聆讯 拟集资约10亿美元

站长之家（ChinaZ.com）7月30日 消息:据腾讯一线报道，昨日下午，网易云音乐已通过港交所聆讯，将很快启动招股，集资约10亿美元。

5月26日，网易宣布，拟议分拆网易云音乐于香港联合交易所有限公司主板独立上市。

据网易云音乐招股书显示，2018-2020年网易云音乐营业收入分别为11.48亿、23.18亿、48.96亿元，归属于公司股东的净亏损分别为20.06亿、20.16亿、29.51亿元。

在线音乐服务方面，2018-2020年，网易云音乐月活跃用户数分别为1.051亿、1.472亿、1.805亿人，月付费用户数分别为420万、860万、1600万人，单个付费用户每月收入分别为8.9元、9.3元、8.4元。

持股方面，网易持股62.46%，淘宝中国控股有限公司持股10.81%，百度（香港）有限公司持股4.26%。

资金用途方面，网易云音乐称，此次募资将主要用于进一步强化音乐社区，丰富多元音乐内容，继续创新和提高技术能力。继续加深与各种合作伙伴的合作，并进一步拓展平台多元化的商业模式。

7月24日，市场监管总局对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

随后有消息传出称，网易云音乐正与众多唱片公司洽谈非独家版权合作，包括了杰威尔等知名版权方，涉及周杰伦、五月天等多位知名艺人作品。

对此，网易云音乐回应称，网易云音乐确实正在抓紧推进与多个版权方的合作洽谈，欢迎更多合作伙伴与网易云音乐建立合作、恢复合作，网易云音乐愿意以最大诚意进行版权采买合作，以提供给用户更完整的音乐体验;同时网易云音乐也将积极履行平台责任，助推优秀音乐作品的广泛传播，促进行业持续健康发展。