亚马逊第二季度营收1130.8亿美元 同比增长27%

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亚马逊第二季度营收1130.8亿美元 同比增长27%

2021-07-30 08:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日消息:亚马逊今天发布了2021财年第二季度财报，亚马逊第二季度营收1130.8亿美元，与上年同期的889.12亿美元相比增长27%，市场预期为1150.6亿美元。调整后净利润77.78亿美元，同比增长48%，市场预期为85.74亿美元。亚马逊第二季度净产品销售额为580.04亿美元，相比之下上年同期为502.44亿美元;净服务销售额为550.76亿美元，相比之下去年同期为386.68亿美元。

亚马逊

按照地域划分，亚马逊北美部门（美国、加拿大）第二季度净销售额为675.50亿美元，与上年同期的554.36亿美元相比增长22%;运营利润为31.47亿美元，相比之下上年同期为21.41亿美元。

亚马逊国际部门（英国、德国、法国、日本和中国）第二季度净销售额为307.21亿美元，与上年同期的226.68亿美元相比增长36%;运营利润为3.62亿美元，相比之下上年同期的运营利润为3.45亿美元。

亚马逊AWS云服务第二季度净销售额为148.09亿美元，与上年同期的108.08亿美元相比增长37%;运营利润为41.93亿美元，相比之下上年同期为33.57亿美元。

亚马逊第二季度来自于北美部门的销售额在总销售额中所占比例为60%，相比之下上年同期所占比例为62%;来自于国际部门的销售额在总销售额中所占比例为27%，相比之下上年同期所占比例为26%;来自于AWS云服务的销售额在总销售额中所占比例为13%，相比之下上年同期为12%。

按照服务和业务类型划分，亚马逊第二季度来自于在线商店的净销售额为531.57亿美元，与去年同期的458.96亿美元相比增长16%，不计入汇率变动的影响为同比增长13%;

来自于实体店的净销售额为41.98亿美元，与去年同期的37.74亿美元相比增长11%，不计入汇率变动的影响为同比增长10%;

来自于第三方卖家服务的净销售额为250.85亿美元，与去年同期的181.95亿美元相比增长38%，不计入汇率变动的影响为同比增长34%;

来自于订阅服务的净销售额为79.17亿美元，与去年同期的60.18亿美元相比增长32%，不计入汇率变动的影响为同比增长28%;

来自于AWS云服务的净销售额为148.09亿美元，与上年同期的108.08亿美元相比增长37%，不计入汇率变动的影响同样为同比增长37%;

来自于其他业务的净销售额为79.14亿美元，与上年同期的42.21亿美元相比增长87%，不计入汇率变动的影响为同比增长83%。

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