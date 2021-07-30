华为发布P50系列 售价4488元起预装鸿蒙系统

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华为发布P50系列 售价4488元起预装鸿蒙系统

2021-07-30 08:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月30日 消息:昨天晚上，华为正式发布了P50系列手机。本次一共发布了P50和P50 Pro两款型号，处理器为骁龙888 4G和麒麟9000两种版本，华为称P50系列手机无法支持5G网络，但在绝大多数用户场景上，也可以带来很好的通信体验。

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华为P50主要配置：

屏幕为6.5英寸OLED，支持90Hz高刷，摄像方面，P50 将采用三摄方案，其中主摄 5000 万像素原色摄像头，长焦是 1200 万像素潜望式社团头，支持 5 倍光变、 80 倍数码变焦，搭载 1300 万像素超广角镜头；P50处理器为骁龙888 4G；厚度为7.9mm，重 181 克， 4100 毫安电池

P50 Pro主要配置：

P50 Pro则是6.58 寸OLED屏，支持120Hz刷新率，300Hz触摸采样率，像素密度450PPI。P50 Pro为四摄组合，增加了4000 万像素原色黑白镜头，以及6400 万像素潜望长焦镜头，支持3.5 倍光学变焦及200 倍数码变焦。P50 Pro的处理器有骁龙888 4G和麒麟9000两种版本，厚度为8.5mm， 195 克， 4360毫安电池；华为P50全系支持66W有线快充，Pro版还支持50W无线充电！

具体售价：

华为P50：

8+128 4488（骁龙888 4G）

8+256 4988（骁龙888 4G）

华为P50 Pro：

8+128 5988（骁龙888 4G）

8+256 6488（骁龙8884G/麒麟9000）

8+512 7488（骁龙8884G/麒麟9000）

12+512 7988（麒麟9000）

12+512 8488（麒麟9000）

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