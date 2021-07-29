宁德时代发布钠离子电池 15分钟可充80%

今日下午，宁德时代举办钠离子电池发布会。
据介绍，第一代钠离子电池能量密度略低于磷酸铁锂电池，但在低温和快充方面有明显优势。
数据显示，第一代钠离子电池电芯单体能量密度达160Wh/KG，在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率。
宁德时代预计，第二代钠离子电池能量密度将提升至200Wh/KG。
今日下午，宁德时代举办钠离子电池发布会。
据介绍，第一代钠离子电池能量密度略低于磷酸铁锂电池，但在低温和快充方面有明显优势。
数据显示，第一代钠离子电池电芯单体能量密度达160Wh/KG，在零下20°C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率。
宁德时代预计，第二代钠离子电池能量密度将提升至200Wh/KG。
宁德时代宣布，定于7月29日15点30分举办钠离子电池发布会，揭秘钠”里密码。实际上早在5月份的股东大会上，董事长曾毓群就表示宁德时代将在7月份发布一些产品，比如我们的钠电池已经成熟了。
7月29日下午，宁德时代正式发布第一代钠离子电池。据介绍，第一代产品的电芯单体能量密度达到160Wh/kg，为目前全球最高水平。在常温下充电15分钟，电量可达80%。而在零下20C低温的环境下，仍然有90%以上的放电保持率，同时在系统集成效率方面，也可以达到80%以上。宁德时代称，通过BMS精准管理，可实现锂电池、钠电池串并联等混搭共用，相互取长补短。正极材料，宁德时代透露基于前人研究的普鲁士白/层状氧化物，对材料的体相结构?
今天，宁德时代正式推出钠离子电池。宁德时代称，总体来看，第一代钠离子电池的能量密度略低于目前的磷酸铁锂电池，但在低温性能和快充方面，具有明显的优势，特别是在高寒地区高功率应用场景。
今天上午，宁德时代方面表示，“个别媒体说召回车辆搭载宁德时代电池的信息是错误的。”因电车辆搭载的部分动力电池存在热失控风险，奇瑞艾瑞泽5e与长城欧拉IQ电动汽车相继发布召回公告，涉及召回1. 7 万余辆缺陷车辆。
我国动力电池一哥宁德时代宣布，将在明天（7月29日）15点30分举办钠离子电池发布会，早在5月份的股东大会上，董事长曾毓群就表示宁德时代的钠电池已经成熟了。实际上，钠离子电池并非宁德时代首发或者独创的技术，国内企业欣旺达、中科海纳等已经有相关布局。有媒体采访到欣旺达相关工作人员，对方表示，目前来看，钠电池的能量密度比铁锂还是要差一点。她表示，在钠离子电池这块，公司一直保持与南开大学合作研发，但还没有成熟。
步入到今年之后，国内的造车新势力销量也都水涨船高，不过在缺芯”的背景下，众多车企都面临着不小的交付压力。但是，更让供应链承压的是，不仅缺芯，电动车的电池也同样稀缺。之前，也有多位车企透露，于当下的缺芯”相比，他们更担心的是来自电池端的争夺战将持续加剧，电池供应短缺的难题，也要比芯片难题更加棘手，负面影响也将更加长远。甚至还有媒体曝光，小鹏汽车创始人何小鹏，为了顺利拿到宁德时代的电池，不惜亲赴宁德时
近期电池产能紧缺，有媒体报道称，小鹏汽车CEO何小鹏为了从宁德时代顺利“拿货”，不得不赴宁德时代驻守一周“蹲点”。而宁德时代董事长曾毓群在近期召开的股东大会上表示，客户最近催货让他快受不了。
市场研究机构SNE Research7月19日发布报告显示，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长3.3倍以上，数据包括PHEV和HEV并且不包括电动巴士和卡车。
近日，由中国商业联合会立项，宁德时代新能源科技股份有限公司等单位牵头起草的《动力电池行业售后服务要求》标准在全国实施。该标准是动力电池行业首部服务标准，旨在规范动力电池行业的服务行为，帮助企业提升服务水平。
近日，据官方消息，宁德时代与宜宾市签署全方位深化合作协议，携手共建宁德时代西南总部、生产基地、产业生态体系、国际培训中心、新能源学院和新能源产业基金。此次深化合作，将以在宜宾三江新区全面建设宁德时代西南中心为重点，围绕四川时代生产基地及产业链，建设宁德时代西南运营总部、研发中心。自2019年9月以来，宁德时代与宜宾市陆续签订了四川时代动力电池一至六期项目，总投资超过300亿元，占地面积约3000亩。今年6月17?
今日，特斯拉中国官网正式上架Model Y后轮驱动标准续航版，售价27.6万元，8月开始交付。据财新网报道，有消息称，Model Y标准续航版车型使用宁德时代磷酸铁锂电池，对此，特斯拉方面确认了上述消息。
据国外媒体报道，市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，该公司的电池销量与2020年同期相比激增了272%。
6月29日，宁德时代市值突破25817亿，直接越过五粮液、中国平安，成为深市一哥”，总市值居A股第五位，仅次于贵州茅台、工商银行、招商银行、建设银行。因此，宁德时代目前也被一些股民戏称为五虎将”之一。值得注意的是，除了股价上创下了新纪录，宁德时代今年在市场上的表现也非常抢眼，根据市场研究公司SNE Research的数据显示，今年1月至5月，锂离子电池制造商宁德时代（CATL）为全球提供了最多的电动汽车电池，电池销量与2020?
6 月 28 日，宁德时代股价又创新高，市值站稳 1 万亿元关口。当晚，宁德时代发布公告称将与新能源汽车龙头特斯拉签订 4 年大单。同时，宁德时代还持续保持与上汽、东风、广汽、吉利、一汽等重要车企客户的合作关系。众多知名企业纷纷向宁德时代抛出橄榄枝，表明其产品质量以及生产能力都深受行业认可。宁德时代在上市仅仅三年的时间里就冲破万亿市值大关，究其背后原因，科技创新是不可忽视的重要推动力之一。七年成就万亿“电池茅
今天上午有媒体报道称，动力电池巨头宁德时代已经正式起诉中航锂电专利侵权。该人士透露，中航锂电涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。
7月21日消息，据媒体报道，宁德时代已正式起诉中航锂电专利侵权。该人士还透露，中航锂电涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。不过对此，中航锂电作出回应称，公司坚持自主研发，提供给客户的产品都经过专业知识产权团队全面风险调查，我们确信其产品不侵犯他人的知识产权。目前，中航锂电还没有上市，不过已经成为了国内第四大的动力电池供应商，2021年一季度，中航锂电的国内装机量为1.41GWh，排在宁德时代、比亚迪和LG化学之后位列第四
20天前，宁德时代董事长曾毓群的身价超过马云，如今又超越了腾讯马化腾，成为中国第二大富豪，仅次于农夫山泉董事长钟睒睒。福布斯财富榜最新数据显示，曾毓群目前身家477亿美元（折合人民币3088.7亿元），马化腾身家缩水至455亿美元（折合人民币2946.26亿元），马云身家则缩水至440亿美元（折合人民币2849.13亿元）。从今年3月25日以来，宁德时代股价累计上涨81.4%，最高总市值1.34万亿元。位列深市第一、A股第四，仅次于贵州茅台
今天上午，宁德时代市值创新高，突破1.3万亿元。截至7月8日午间收盘，宁德时代报563. 91元，涨3.95%，宁德时代市值也超越招商银行位居A股总市值第三位。随着股价创新高，宁德时代董事长曾毓群在全球富豪榜的排名已超越马云。
7月22日消息，昨日有媒体报道称，宁德时代已正式起诉中航锂电专利侵权，报道称，后者涉嫌侵权范围覆盖其全系产品。宁德时代称，涉案专利涉及发明与实用新型专利，此次涉嫌专利侵权的电池已搭载在数万辆车上。7月21日晚间，中航锂电”官方微信公众号发布声明称，截至目前，公司未接到起诉状。中航锂电表示，公司始终将自主研发、技术创新作为立身之本，面向未来进行全面的研发布局和投入规划。此外，公司知识产权工作长期坚持技术成
6 月 28 日，宁德时代股价又创新高，市值站稳 1 万亿元关口。当晚，宁德时代发布公告称将与新能源汽车龙头特斯拉签订 4 年大单。同时，宁德时代还持续保持与上汽、东风、广汽、吉利、一汽等重要车企客户的合作关系。众多知名企业纷纷向宁德时代抛出橄榄枝，表明其产品质量以及生产能力都深受行业认可。宁德时代在上市仅仅三年的时间里就冲破万亿市值大关，究其背后原因，科技创新是不可忽视的重要推动力之一。七年成就万亿“电池茅
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