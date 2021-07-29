宁德时代发布钠离子电池 15分钟可充80%

步入到今年之后，国内的造车新势力销量也都水涨船高，不过在缺芯”的背景下，众多车企都面临着不小的交付压力。但是，更让供应链承压的是，不仅缺芯，电动车的电池也同样稀缺。之前，也有多位车企透露，于当下的缺芯”相比，他们更担心的是来自电池端的争夺战将持续加剧，电池供应短缺的难题，也要比芯片难题更加棘手，负面影响也将更加长远。甚至还有媒体曝光，小鹏汽车创始人何小鹏，为了顺利拿到宁德时代的电池，不惜亲赴宁德时