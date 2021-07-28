Xbox Series X|S成为微软目前为止最畅销主机 销量已达650万台

站长之家(ChinaZ.com) 7月28日 消息:美国当地时间7月27日，微软发布了新一季财报，在财务电话会议上，首席执行官萨提亚·纳德拉宣布 Xbox Series X|S 成为微软迄今为止最畅销的主机。

（图源：Xbox官网）

纳德拉表示微软旗下的Xbox游戏主机市场份额正不断增长，他称：“数以百万计的人已将游戏串流至他们的笔记本、平板电脑和手机上，同时Xbox Series X|S是我们有史以来销售速度最快的主机。目前为止它的销量已超过任何上世代（微软）主机的同期数据。”

Xbox Series X|S是微软在2020年11月上市的最新游戏主机。Niko Partners高级分析师 Daniel Ahmad预测，截至2021 年6 月30 日，Xbox Series X|S在全球范围内的总销量应达到650 万台，而微软此前的主机Xbox One 与 Xbox360 的同期销量分别为570 万台与500 万台左右。

另外据外媒VGChartz报道，PS5推出后的前33周内在全球售出955万台，而同样是推出后33周内 Switch 则售出665 万台，Xbox Series X|S 售出 570 万台。

不过考虑到如果没有全球芯片短缺影响，游戏主机的销量会比现在高的多。