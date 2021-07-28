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网易云音乐回应非独家版权合作：正尽最大诚意进行版权采买合作的洽谈

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热点：网易云音乐回应非独家版权合作：正尽最大诚意进行版权采买合作的洽谈

2021-07-28 10:46 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:7月24日，市场监管总局对腾讯控股有限公司作出责令解除网络音乐独家版权等处罚。

市场监管总局表示，腾讯收购中国音乐集团股权涉嫌违法实施经营者集中，可能有能力促使上游版权方与其达成更多独家版权协议，或要求给予其优于竞争对手的交易条件，也可能有能力通过支付高额预付金等版权付费模式提高市场进入壁垒，对相关市场具有或者可能具有排除、限制竞争效果。

对此，腾讯音乐娱乐集团回应称，对于此决定，全面诚恳接受，将严格按照监管要求，就三十日内解除独家音乐版权、停止高额预付金的版权费用支付方式、无正当理由不要求上游版权方给予腾讯优于竞争对手的条件等制定整改方案。

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当时，有分析人士认为，这或将使得在线音乐市场再次呈现出百花齐放的态势。

就在腾讯音乐被约谈后不久，有消息传出称，网易云音乐正与众多唱片公司洽谈非独家版权合作，包括了杰威尔等知名版权方，涉及周杰伦、五月天等多位知名艺人作品。

同时，还有消息称，网易旗下网易云音乐最快于本周内寻求上市聆讯，集资约10亿美元。

针对上述传闻，网易云音乐回应称，网易云音乐确实正在抓紧推进与多个版权方的合作洽谈，欢迎更多合作伙伴与网易云音乐建立合作、恢复合作，网易云音乐愿意以最大诚意进行版权采买合作，以提供给用户更完整的音乐体验;同时网易云音乐也将积极履行平台责任，助推优秀音乐作品的广泛传播，促进行业持续健康发展。

数据显示，2018-2020年网易云音乐营业收入分别为11.48亿、23.18亿、48.96亿元。2018-2020年，网易云音乐月活跃用户数分别为1.051亿、1.472亿、1.805亿人，月付费用户数分别为420万、860万、1600万人，单个付费用户每月收入分别为8.9元、9.3元、8.4元。

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