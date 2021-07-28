最高法规范人脸识别应用

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最高法规范人脸识别应用 不得强制索取非必要个人信息

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热点：最高法规范人脸识别应用 不得强制索取非必要个人信息

2021-07-28 10:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:据央视新闻报道，今日，最高人民法院发布司法解释，对人脸识别进行规范。

解释明确规定，在宾馆、商场、银行、车站、机场、体育场馆、娱乐场所等经营场所、公共场所违反法律、行政法规的规定使用人脸识别技术进行人脸验证、辨识或者分析，应当认定属于侵害自然人人格权益的行为。

人脸识别

对于，小区物业强制“刷脸”的问题，最高法有关负责人表示，人脸信息属于敏感个人信息，小区物业对人脸信息的采集、使用必须依法征得业主或者物业使用人的同意。只有业主或者物业使用人自愿同意使用人脸识别，对人脸信息的采集、使用才有了合法性基础。

同时，在未成年人人脸信息采集方面，最高法有关负责人表示，我国《未成年人保护法》《网络安全法》等法律对未成年人的网络保护作出了专门规定，如信息处理者处理不满十四周岁未成年人个人信息的，应当征得未成年人的父母或者其他监护人同意;未成年人、父母或者其他监护人要求信息处理者更正、删除未成年人个人信息的，信息处理者应当及时采取措施予以更正、删除。

此外，最高法强调，应用程序不得强制索取非必要个人信息，对于信息处理者采取“与其他授权捆绑”、“不点击同意就不提供服务”等方式强迫或者变相强迫自然人同意处理其人脸信息的，信息处理者据此认为其已征得相应同意的，人民法院不予支持。

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