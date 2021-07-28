苹果发布2021财年第三季度财报 营收814亿美元

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苹果发布2021财年第三季度财报 营收814亿美元

2021-07-28 08:08 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月28日 消息:苹果公司发布了2021财年第三财季财报，本季度内营收814.34亿美元，同比增长36%，创下历史纪录;净利润为217.44亿美元，同比相比增长93%，iPhone销售额同比大涨近50%。

苹果

按地区划分:

美洲部门的净营收为358.70亿美元，相比之下2020年同期为270.18亿美元;

欧洲部门净营收为189.43亿美元，相比之下2020年同期为141.73亿美元;

大中华区净营收为147.62亿美元，相比之下2020年同期为93.29亿美元，同比增幅达58%;

日本部门净营收为64.64亿美元，相比之下2020年同期为49.66亿美元;

亚太其他地区净营收为53.95亿美元，相比之下2020年同期为41.99亿美元。

按产品划分:

苹果公司第三财季来自于iPhone的净营收为395.70亿美元，相比之下2020年同期为264.18亿美元。

来自于Mac的净营收为82.35亿美元，相比之下2020年同期为70.79亿美元。

来自于iPad的净营收为73.68亿美元，相比之下2020年同期为65.82亿美元。

来自于可穿戴设备、家居产品和配件的净营收为87.75亿美元，相比之下2020年同期为64.50亿美元。

在财报电话会议上，苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）和CFO卢卡·梅斯特里(Luca Maestri)都提到了可能会影响第四财季业绩的供应链限制问题。这一问题很可能会冲击iPhone和iPad销售。

两位高管提到的供应链限制，指的是全球短缺的芯片现状。据悉，由于iPad和Mac中使用的旧技术制造的二级芯片短缺，因此苹果设备的供应能力也将受影响。

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