百度蓝天算法升级 打击网站目录买卖？

站长之家(ChinaZ.com) 7月27日 消息:7月27日，百度搜索宣布将全面升级“蓝天算法”2.0版本，加强“站点构造目录发布低质内容”识别能力。

百度发布“蓝天算法”2.0版本

百度搜索称，技术团队近日发现“站点构造目录发布低质、虚假等与站点主题无关内容”的现象有所增加，不仅严重扰乱搜索秩序，更是侵害了优质开发者的权益。升级后的蓝天算法将增强对上述现象的识别和控制能力。

下图是百度给出的违规案例，大家可以直观感受下:

某论坛网站目录下生成了大量与站点领域不同的第三方网站页面

7月20日已经有网站受影响

通过站长工具查询（http://seo.chinaz.com/）发现，其实百度蓝天算法应该是从7月20日已经开始上线，比公告时间早一周左右的时间。从7月20日开始，百度公告案例中的站点关键词排名开始出现明显下滑。

如下图所示，该站点的关键词排名在7月20日当天就明显开始下跌:

如果站长朋友们最近发现自家站点的流量和排名严重下跌，那很大概率是受到最新蓝天算法影响。

实际上，有不少老牌的、高权重的新闻媒体网站都存在构造目录发布低质内容的行为。

百度提供的案例站点就是属于这种类型，该站点作为新闻媒体网站域名年龄超过20年，而且性质属于事业单位。

重点打击目录买卖的行为

百度此次算法升级，其实本质上是加大打击目录买卖的行为，根据以往的经验看，相信部分站群也会遭到打击。目前二级目录买卖、泛目录买卖的行为在黑帽SEO圈中是常见的做法，通过租用高权重的目录，生成的页面，实现页面、信息内容快速被百度收录、抢占排名。

注:第三方网站目录买卖平台截图

随着蓝天算法的升级，未来这类型的站点恐怕不管是在收录、还是排名上都会受到重创。

其实，早在在2016年11月21日百度就曾经发布过“蓝天算法”，旨在严厉打击新闻源售卖软文、目录行为。触发“蓝天算法”问题站点将被清理出新闻源，同时降低其在百度搜索系统中的评价。

为了避免站点被算法覆盖带来损失，建议站长们尽快展开自查。