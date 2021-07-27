iPad Mini 6可能配备8.3英寸窄边框显示屏 搭载A15芯片

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iPad Mini 6可能配备8.3英寸窄边框显示屏 搭载A15芯片

2021-07-27 11:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月27日 消息:有传言称苹果将在今年推出其下一代iPad Mini6，在发布之前，有关这款平板电脑的参数信息不断在网上浮出水面。现在，一份新报告曝光了iPad Mini6的屏幕尺寸。

iPad Air

该报告来自Ross Young，声称iPad Mini6将配备8.3英寸显示屏，并具有窄边框设计。早些时候，分析师郭明錤曾表示，该设备的屏幕尺寸可能在8.5英寸到9英寸之间。

有传言称新款iPad Mini6采用Mini-LED显示屏。新报告中的信息与之前的报告几乎一致，之前的报告表明新的 iPad Mini 将配备更薄且边框一致的窄边框设计，并将取消屏幕底部的Home按键。

在设计方面，据说该产品与iPad Air4具有相似的外观。此前，据透露，即将推出的代号为 J310的 iPad Mini 将搭载A15仿生芯片，预计该芯片组也将使用在iPhone13系列手机上。

iPad Mini6还将配备USB Type-C接口，而不是苹果多年来使用的Lightning，另外iPad Mini6也将使用电源集成Touch ID功能，这也和iPad Air4的设计一样。

最近有消息称，苹果可能会在9月份推出升级版的入门级10.2英寸 iPad，它将搭载A13Bionic芯片，外观类似于2019年推出的 iPad Air3机型。

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