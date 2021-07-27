微信终于支持多设备同时在线 网友：实际体验尴尬

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微信终于支持多设备同时在线 网友：实际体验尴尬

2021-07-27 11:01 · 稿源：站长之家

近日，在微信8.0.8版本更新中，终于支持多设备同时登录了。

但是这个多设备指的是手机+平板+电脑的多设备模式，此前手机与平板被认为是同一设备，不能同时登陆。

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从用户实际使用后的反馈来看，并不是很理想，主要问题是消息不同步传送，特别是移动端经常出现漏消息的情况。 

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