七部门发文为外卖小哥撑腰：不得将最严算法作为外卖员考核要求

为了督促外卖小哥更好的服务，各大外卖软件都引入了差评”机制，同时为了防止外卖小哥被打差评后报复，一般都会启用匿名差评。不过最近吉林一男子，在给外卖小哥匿名差评后，却遭到对方上面喷漆报复。据报道，该男子7月5日在美团外卖平台上点了一份外卖，饭菜不错，但他认为外卖小哥态度十分恶劣，便写了一条差评。让他没想到的是，7月9日，这名外卖小哥竟然上门找自己理论。要求他撤销差评。两人协商无果，外卖小哥愤而离去。匿名