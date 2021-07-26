海底捞上半年扭亏为赢 网友调侃自己付出了太多

Google今天宣布，公司计划建造一条新的海底电缆，连接美国东海岸和阿根廷的拉斯托尼纳斯，并在巴西和乌拉圭进行额外的登陆布线。这一计划是希望为南美的用户提供更好的低延迟访问Google的消费者和云服务组合。该地区最近的Google数据中心（也是其在南美唯一的一个）开设在智利圣地亚哥附近，它通过Google的居里电缆与美国西海岸相连。以巴西废奴主义者和作家Maria Firmina dos Reis命名的Firmina电缆将增加Google在该地区的现有电?