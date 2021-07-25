报告：虚拟货币上半年发生1375起重大安全事件 损失142.4亿美元

今年以来，比特币交易收到越来越多投资者们的欢迎，有些人通过投资比特币获得了丰沛的收入，但也有一部分人并没能获得期望的利润。这两者之间，除了运气成分，更重要的不同在于所采取的购买策略。今天，我们就为大家详细讲解下三个购买比特币的重要策略。1、投资成本必须在你可承受的范围以内所有投资者当然都希望从购买比特币中获利，我也不例外。因此，有些人可能就不受控制地用作其他重要事项的资金来购买比特币，比如还贷的钱?