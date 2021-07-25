报告：虚拟货币上半年发生1375起重大安全事件 损失142.4亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:《数字货币反洗钱暨DeFi行业安全报告—2021上半年报告》显示，虚拟货币今年上半年发生1375起重大安全事件，损失达到了142.4亿美元。
其中，勒索损失增速和去年同期相比达到了2585%，诈骗事件60起;各大公链DeFi应用出现井喷，同时DeFi安全事件也占黑客攻击事件的60%，今年上半年DeFi重大安全事件86起损失达7.69亿美元;上半年未受监管的出境规模高达283亿美元，5月份强监管政策出台后，流出规模有所下滑。
站长之家(ChinaZ.com) 7月25日 消息:《数字货币反洗钱暨DeFi行业安全报告—2021上半年报告》显示，虚拟货币今年上半年发生1375起重大安全事件，损失达到了142.4亿美元。
其中，勒索损失增速和去年同期相比达到了2585%，诈骗事件60起;各大公链DeFi应用出现井喷，同时DeFi安全事件也占黑客攻击事件的60%，今年上半年DeFi重大安全事件86起损失达7.69亿美元;上半年未受监管的出境规模高达283亿美元，5月份强监管政策出台后，流出规模有所下滑。
据外媒报道，今年，比特币和加密货币价格飙升，使得加密货币市场规模超过1万亿美元，而这也吸引了一波网络犯罪者。随着大量新用户向数字资产投入数十亿美元，比特币勒索软件攻击和基于社交媒体的加密诈骗已变得司空见惯。
对于早期持有比特币的人来说，暴富是完全没问题的。据外媒报道称，比特币早期投资者、据称是全球持有比特币最多的个人之一Mircea Popescu上周在哥斯达黎加的一处海滩溺水身亡，引发币圈震惊，他们担心这位41岁的亿万富翁持有的比特币可能从此消失无踪。在4月中旬比特币达到约6.5万美元的历史高点时，Popescu持有的比特币据保守估计价值接近20亿美元，现在价值仍然超过10亿美元。但Popescu到底持有多少比特币一直是个谜，最夸张的一
今日，安徽宣布，将从严控制新上高耗能、高耗电项目，合理布局有序建设数据中心，全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。同时，将进一步推动电价改革，完善峰谷分时电价，合理扩大峰谷价差。
据国外媒体报道，亚马逊计划为其支付团队招募一名数字货币和区块链专家，将指导团队工作，“制定亚马逊的数字货币和区块链战略和产品蓝图”。这或许暗示亚马逊未来可能也将整合加密货币。
近日，人民银行有关部门就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构，要求必须严格落实监管规定，切实履行客户身份识别义务，不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户，及时切断交易资金支付链路。要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征，加大技术投入，完善异常交易监控模型，切实提高监测识别能力。要完善内部工作机制，明确分工，压实
今日北京市地方金融监督管理局和人民银行营业管理部联合发布了《关于防范虚拟货币交易活动的风险提示》。
随着近些年比特币价格的不断飙升，关于各种比特币骗局之类的事件就不断出现，毕竟一枚比特币的价值就超过 20 万人民币。据相关媒体报道，巴西警方当地时间周一宣布，已经逮捕了加密货币洗钱团伙比特币银行集团（Bitcoin Banco）的成员及其领导人、号称“比特币大王”的克劳迪奥·奥利维拉（Claudio Oliveira）。据悉，这位“比特币大王”被逮捕的原因是涉嫌欺诈和侵吞客户资金，涉案金额高达 15 亿雷亚尔（约合 3 亿美元、19. 3 亿
【TechWeb】6月29日消息，据国外媒体报道，全球持有比特币最多的个人之一Mircea Popescu上周在哥斯达黎加的一处海滩溺水身亡，据称他拥有价值10亿美元的比特币。而这样一来，币圈都担心他持有的比特币可能消失不见。对于Popescu到底具体持有多少比特币一直是个谜。尽管Popescu持有的比特币会发生价值变化，但如果这位亿万富翁没有授权其他人使用他的钱包，则这些比特币最终可能会丢失。并且鉴于Popescu持有的代币数量巨大，可能会?
2008 年，中本聪发布比特币白皮书，构想了一个真正的点对点的电子货币系统。发展了十余年至今，关于比特币能否作为货币的争论仍然不停。本文我们就来聊一聊买比特币时互抵交易这个概念，相信大家通过这篇文章会对比特币和货币的本质有更深入的了解。我们看到，有很多关于比特币的理论都认为比特币正在挑战货币体系。从某种有限的角度看，好像确实如此。因为很多人开始使用比特币这种用美元定价的数字货币间接完成互抵交易，而不是?
对于国内的矿工来说，越来越多的省份开始清理虚拟货币挖矿项目，而这个趋势最终会扩散到全国。今年5月21日，国务院金融稳定发展委员会召开第五十一次会议提到，打击比特币挖矿和交易行为，坚决防范个体风险向社会领域传递。针对为何要打击比特币挖矿和交易行为，央行副行长范一飞在7月8日的国新办吹风会上指出，比特币、各种稳定币”在内的私人数字货币已成为一个投机性工具，成为一些洗钱和非法经济活动的支付工具，存在威胁金融?
在国家明确了打击虚拟货币挖矿和交易行为后，多省份已经宣布政策，开始清理关停虚拟货币挖矿项目。据媒体报道，今日，合肥门户网站合肥在线”发表文章《我省全面清理关停虚拟货币挖矿项目》，指出安徽省将全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。文中指出，安徽省未来三年电力供需缺口较大，2024年最大用电负荷达到6530万千瓦，再加上12%系统备用率，电力需求为7314万千瓦。但截止目前，全省可用电力供应能力4835万千瓦。?
今年以来，比特币交易收到越来越多投资者们的欢迎，有些人通过投资比特币获得了丰沛的收入，但也有一部分人并没能获得期望的利润。这两者之间，除了运气成分，更重要的不同在于所采取的购买策略。今天，我们就为大家详细讲解下三个购买比特币的重要策略。1、投资成本必须在你可承受的范围以内所有投资者当然都希望从购买比特币中获利，我也不例外。因此，有些人可能就不受控制地用作其他重要事项的资金来购买比特币，比如还贷的钱?
在购买比特币的时候，很多人都不知道该根据哪些指标来进行决策判断，今天我们将对比过去和现在的数据，进一步帮助我们深入剖析当下行情正处于何种阶段，以及应当如何购买比特币。首先，我们来看谷歌搜索指数。从之前的情况来看，在泡沫顶峰时期，“比特币”这个词被互联网用户搜索的次数高得离谱，且新一轮牛市的搜索量较上一轮牛市呈指数级增长。然而，目前这轮周期还没出现这种迹象，“比特币”的搜索量并没有超过上一轮牛市的峰
在购买比特币时，有很多新手曾经都问过这样一个问题，买比特币究竟要采用怎样的方法才能获取成功。在回答这个问题之前，首先欢迎大家加入这场 21 世纪的投资热潮之中，接下来我们将分为四个角度进行详细讲解。首先，我们要从如何购买比特币说起，如果还不知道如何购买比特币的，首先要学会选择一个合适的交易平台，如欧易OKEx这样的大型平台，去上面看一看视频教程，掌握比特币购买流程，并成功地购买自己的第一份比特币。紧接着，
继内蒙古、青海、四川等地之后，安徽也将全面清理关停虚拟货币挖矿项目。据媒体报道，今日，安徽宣布，将从严控制新上高耗能、高耗电项目，合理布局有序建设数据中心，全面清理关停以各种名义建设的虚拟货币挖矿项目。同时，将进一步推动电价改革，完善峰谷分时电价，合理扩大峰谷价差。据悉，今年5月，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会联合发布了《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。明确要求互联网平?
今日，中国人民银行营业管理部发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示称，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。中国人民银行郑重警告辖内相关机构，不得为虚拟货币相关业务活动提供经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务。辖内
这两年，MicroStrategy的CEO迈克尔·塞勒疯狂买入比特币，成为了加密货币圈内名副其实的“大赌徒”，关于比特币投资，他一直坚持着自己的ALL IN 哲学。据相关统计，目前MicroStrategy总共持有10. 5 万枚比特币，占比特币总供应量的0.5%，这个规模排在全球上市公司第一位。其他的公司都是用投资比特币来多元化资产配置、对抗通胀，而塞勒则像是拿比特币来豪赌公司以及个人的未来。对此，他开创了两个前所未有的第一：让微策略成为历
随着人们对比特币的认知程度变高，比特币交易市场日渐火热。众所周知，比特币是一种价值代币，就像美元和欧元一样，但它是一种纯数字代币，也称数字货币，且是虚拟的加密的数字货币。与其他的数字项目不同，例如我们办公时所用到的文档或者图片，比特币是无法复制的，有且永远只有 2100 万枚。对于比特币交易，我们可以想象为将比特币放入到信封中然后发送给你要支付的人，这是比特币系统将隐私和问责机制巧妙融合的地方，收件人需
近一段时间，比特币在数字资产投资界引起了相当大的轰动，而对于刚刚接触比特币的新手来说，这样突如其来的火爆可能会让人不知所措，这也就是为什么我们要在比特币飞速发展的时节到来之前，为潜在的投资者分析三个重要的事实。关于比特币，新手尤其需要搞明白三件事，分别是比特币的投资价值、比特币的交易方式、比特币投资风险，接下来我们就来详细地来看看吧。一、比特币的投资价值很多人可能会说，比特币本质上是一种加密资产，
近期，美联储做出了几项非同寻常的决定，这些错失将在一定程度上影响比特币短期内的发展趋势。为了从比特币革命中获得最大的利益，你需要能够超越某些将你锁定在当前货币和金融体系中的思维模式，今天我们就来谈谈购买比特币非常重要的三大思维。首先，就是意识到比特币是非常稳健的。曾几何时，美元被公认为世界储备货币，拥有美元给人们带来一种拥有财富的感觉。但是，数次的通货膨胀证明，美元的增发实际上降低了全世界人民的购
近年来，国内电竞氛围高涨，不仅许多小说、影视剧出现电竞元素，部分电竞项目还进入了亚运会。数据显示， 2021 年，电竞、体育赛事网络观看人数超..
视频号最近涌入了一批品牌玩家。“很多人说视频号现在是红利期，但我们这几个月实操的感觉，视频号现在甚至还没到红利期，应该说还属于窗口期。”..
家庭装修供水管这么多年经历了镀锌管、铝塑管、PPR管以及高档别墅或商业用途的铜管和不锈钢管，镀锌管因环保问题和不能走暗管早已经被淘汰;铝塑管..
近日，由中国零售金融智库主办，成都市青羊区金融工作局与零壹财经?零壹智库联合主办的“ 2021 第三届中国零售金融发展峰会暨零壹财经?零壹智库..
在 2021 年，千机一面很久的科技圈终于迎来了新的话题产品——智能健身镜，一夜之间市面上涌现出来数十款不同品牌的产品。在一众健身达人、明星网..
家用投影仪这些年在国内慢慢普及,网上有很多人问国产投影仪十大排名,还有人问国产投影仪和国外的区别有多大,今天我们就来聊聊国产投影仪怎么样,在..
2021 年黄金延续了去年的热度，行情走势波动大，入场机会明显增多，再次成为大众眼中必不可少的一个避险投资。归根结底，它的 3 大优势让其成为当..
近日，国家网信办、发改委、工信部联合印发《关于加快推进互联网协议第六版（IPv6）规模部署和应用工作的通知》（以下简称《通知》），明确了十四..
日前，国新办就 2021 年上半年国民经济运行情况举行新闻发布会。国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长刘爱华表示，从今年上半年总体来看..
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最近，从消沉一段时间的智能健身公司Peloton传出了一则新闻。据外媒爆料，Peloton计划旗下在单车设备上推出一款音乐互动类游戏。尽管目前这个叫做..
近日，小米集团联合创始人、高级副总裁刘德宣布将出任开云汽车董事。据悉，今年3月，原小米生态链副总裁赵彩霞已出任开云汽车COO，向CEO王超汇报工..
昨日，福建首家淘宝天猫商家运营中心落地泉州晋江滨江商务区总部大楼，未来福州、厦门也将相继开设服务，让海量工厂与商家一键式触达阿里数字生..
20天前，宁德时代董事长曾毓群的身价超过马云，如今又超越了腾讯马化腾，成为中国第二大富豪，仅次于农夫山泉董事长钟睒睒。福布斯财富榜最新数据..
7月24日，国家市场监督管理总局对腾讯控股有限公司收购中国音乐集团股权一案发布公告:因交易“应报未报”对腾讯处以50万元罚款，同时附加一定条件..
对于用户增长来说，产品细节的重要性不言而喻，在没有过多的渠道资源和运营支持的情况下，优秀的产品细节设计能大大提升增长的效果。..
今天下午，OPPO Watch2智能手表正式发布，这款手表采用骁龙Wear4100和Apollo4s芯片，搭载双曲面 AMOLED 屏幕，支持60hz的刷新率。..
导语：“雅迪接收受损的电动车并且免费维修，这真是太好了!” 7 月 23 日，连续的强降雨使得郑州市内积水严重，居民群众的电动车因雨水浸泡受损严..
据国外媒体报道，得益于Model 3和ModelY销量的增长以及利润丰厚的碳排放积分出售，特斯拉在2021年第二季度再次实现盈利，这是该公司连续第8个季度..
夏季因气温高、雨水多，电动自行车一方面容易升温，另一方面容易进水，发生故障的概率比其它季节更高。据相关数据显示， 2020 年全国电动车保有量..