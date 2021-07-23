微信提醒用户警惕灾情行骗 遇到这几类骗局要小心

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微信提醒用户警惕灾情行骗 遇到这几类骗局要小心

2021-07-23 08:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月23日 消息:微信110报道，近日，河南遭遇特大暴雨，汛情牵动着所有人的心。但有浑水摸鱼的骗子，利用灾情行骗，对此，微信整理了几类骗局类型，提醒用户在献爱心的同时避免上当。

微信，朋友圈，小程序

捐款诈骗

骗子仿冒慈善机构、受害灾民等，在网上发布捐款需求，以此诈骗群众的爱心捐款;或仿冒学校老师、公司领导，混入家长群和工作群，以捐款的名义诈骗群成员的钱财。

灾情补贴类

骗子冒充官方机构，以电话、短信的形式告知可以领取灾情补贴，引导受害人点击钓鱼网站;或告知针对受灾群众可以进行低息、无息贷款，但要先交付保证金和手续费，而交钱后则会被拉黑。

快递诈骗类

因遭遇灾情，不少快递公司会调整派送范围。骗子会趁机伪装成快递员或公司客服，谎称快递遭遇灾情被毁，现在可以申请理赔，实际引导你到金融App进行贷款，或引导点击钓鱼链接，套取银行卡账号和密码。

机票/车票改签类

不法分子通过发送短信或者拨打电话，称“航班/列车因灾情被取消，办理退改签可获赔偿”，诱导受害人登陆短信中的钓鱼网址或通过语音提示进行操作，进一步套取受害人的银行卡号、密码、手机验证码等，将余额转走。

最后，微信强调，捐款认准官方通道，警惕各类灾情诈骗。

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