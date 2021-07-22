徐勤根有抖音号和微博号吗 徐勤根个人资料简介

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徐勤根有抖音号和微博号吗 徐勤根个人资料简介

2021-07-22 17:19 · 稿源：站长之家

最近在B站和抖音上火起来一位油头粉面的男人，还带火了一个“人类高质量男性”的梗，这个人就是徐勤根，很多朋友还不清楚徐勤根到底有没抖音和微博的账号，下面就来为大家详细的介绍一下徐勤根个人资料简介。

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徐勤根目前网络上疯传的个人简介资料是:

徐勤根185，29岁，有礼貌涵养，清华本科毕业，牛津普林普顿双硕士，金融学高总，月入七位数，家住汤臣一品两套，开劳斯莱斯，宾利，拥有私人飞机。

徐勤根自己介绍：

中国国籍，来国内普通家庭，毕业于国内普通院校，硕士是花钱买的，不想把时间放在没有价值的地方，我之前就任英国某家金融衍生品公司，欧洲某家金融衍生品公司，以及香港某家金融衍生品公司高管，所以在英国，欧洲，香港都分别工作过一段时间，具有一定英语基础，之前在国外的时候，英语还好，但是回到国内之后，经常没有用，所以录制的视频就不怎么流畅了，说的也不怎么好，希望你们不要见外。

所以网上的疯传的个人资料是假的，因为本人还在INS上有发表声明，表示自己本人从未涉及抖音快手之类的短视频媒体社交平台活动，那些所谓未经授权私自利用本人名字以及照片视频自媒体用户，均为假冒，请广大网友不要轻易相信，将对其中典型并造成一定负面影响的，积极取证并通过平台方以及法律途径解决，另请各大网友注意风险防范，谨防欺诈!

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加上INS上其实发布的照片和视频都不多，除了求偶视频之外，之前就是一些老照片，并没有任何介绍自己出身地位学历以及月收入之类的介绍，所以网上疯传的个人信息都是假的。

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此外，很多朋友都在找徐勤根的抖音和微博账号，目前徐勤根是没有抖音号的，但是有微博号，叫can_徐先生，此外还有知乎以及小红书的账号。

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