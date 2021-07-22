消息称三星开始开发用于自动驾驶的超小型激光雷达

站长之家(ChinaZ.com) 7月22日消息:据TheElec报道，知情人士透露，三星电子已经开始开发一种用于自动驾驶的激光雷达传感器，目标是在2026年将该其商业化。

知情人士透露，三星的目标是加强其汽车业务。该公司最近推出了一款用于汽车的图像传感器。激光雷达是自动驾驶和高级驾驶辅助系统的一个重要组成部分。它发射脉冲激光，通过计算激光返回接收器的时间来确定目标物体的范围。

激光雷达系统由一个计算芯片、脉冲激光器和探测器组成。三星最近完成了激光雷达芯片的开发，它将作为激光雷达传感器的计算芯片。 该芯片收集光线的折射数据并计算距离。它是利用一种可以控制光学特性的超材料制成的超小型脉冲激光器和探测器。

一套完整的激光雷达预计将在未来五年内完成。三星的目标是使其激光雷达的有效范围达到100米。目前激光雷达的价格在4000万韩元（约22.48万元人民币）到1亿韩元(约56.2万元人民币)之间，这种高昂成本被认为是汽车行业大规模采用的障碍。

该公司的目标是使模块的价格低于50000韩元（约281元人民币）。根据Yole Development的数据，从2020年到2026年，汽车激光雷达市场预计将平均每年增长113%。预计2026年的市场价值将达到17亿美元。