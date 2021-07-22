36小时爱心接力！ 320万支付宝网友为河南捐款1亿元

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:全国驰援河南的救援行动正在紧张进行中，不能赶到现场的网友也通过另一种方式支援河南。支付宝“爱心捐赠”平台的数据显示，截至7月22日13时12分，已有超过320万人（次）在“驰援河南暴雨灾情”专区，向中国扶贫基金会、河南省慈善总会、爱德基金会等多家公益机构的援助项目捐款，36小时筹得善款总额超1亿元，创造了“人均30多，捐出1亿元”的爱心奇迹，也刷新了支付宝平台上的爱心捐赠纪录。

图注:全国网友在支付宝平台为河南捐款超1亿元

21日凌晨1时许，支付宝“爱心捐赠”平台紧急上线 “驰援河南暴雨灾情”专区。据介绍，该筹款上线支付宝仅10小时，网友捐款总额就超过1000万元，24小时就超过7000万元。“这样的筹款速度，在历次重大自然灾害的公益筹款中，都是史无前例的”，支付宝“爱心捐赠”平台负责人表示。

36小时，超320万人次，1亿元…支援河南的线上捐款总额和参与人数都双双创下了支付宝平台的新纪录。2008年5月13日，在汶川地震发生后的第二天，支付宝就为公益机构开辟了网上捐赠通道，网友在几天内捐出2000万元，首次开启了互联网公益的线上捐赠实践。

图注:全国各地网友寄语河南

“胡辣汤挺住，热干面来了!麻辣火锅也来了……”、“尽一己微薄之力”、“加油!胡辣汤，瓦罐汤等你”…… 在支付宝“驰援河南暴雨灾情”的留言区，记者看到“一方有难，八方支援”这样熟悉的场景再次出现，网友涌入这里为河南受灾地区打气。尤其湖北、四川等地的网友，正在把曾经获得各地支援的温暖，回馈给中原大地。

据了解，支付宝“爱心捐赠”平台联合中国扶贫基金会、河南省慈善总会、爱德基金会等多家公益机构，先后推出24个为河南暴雨灾情援助的捐赠项目，其中22个项目显示已筹满。

“我们在支付宝凌晨上线的筹款总额是1000万元，网友们的爱心太踊跃了，没想到筹满只用了16个小时，这是我们史上最快的一次筹款，”中国扶贫基金会秘书长刘文奎表示，请全国网友放心，基金会正在一刻不停地把大家的善款转化成物资和救援力量送往最需要的地方，每一步进展都在手机上公开向大家汇报。

从以上24个捐赠项目的进展页上可以看到，善款将用于支持救援队转移受伤群众、受灾群众灾后生活安置、为受灾群众提供生活用品、救助受灾妇女儿童、灾后基础设施重建、灾后生态修复等。