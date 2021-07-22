36小时爱心接力！ 320万支付宝网友为河南捐款1亿元

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 关键词 > 支付宝最新资讯 > 正文

36小时爱心接力！ 320万支付宝网友为河南捐款1亿元

2021-07-22 13:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:全国驰援河南的救援行动正在紧张进行中，不能赶到现场的网友也通过另一种方式支援河南。支付宝“爱心捐赠”平台的数据显示，截至7月22日13时12分，已有超过320万人（次）在“驰援河南暴雨灾情”专区，向中国扶贫基金会、河南省慈善总会、爱德基金会等多家公益机构的援助项目捐款，36小时筹得善款总额超1亿元，创造了“人均30多，捐出1亿元”的爱心奇迹，也刷新了支付宝平台上的爱心捐赠纪录。

QQ截图20210722135236.jpg

图注:全国网友在支付宝平台为河南捐款超1亿元

21日凌晨1时许，支付宝“爱心捐赠”平台紧急上线 “驰援河南暴雨灾情”专区。据介绍，该筹款上线支付宝仅10小时，网友捐款总额就超过1000万元，24小时就超过7000万元。“这样的筹款速度，在历次重大自然灾害的公益筹款中，都是史无前例的”，支付宝“爱心捐赠”平台负责人表示。

36小时，超320万人次，1亿元…支援河南的线上捐款总额和参与人数都双双创下了支付宝平台的新纪录。2008年5月13日，在汶川地震发生后的第二天，支付宝就为公益机构开辟了网上捐赠通道，网友在几天内捐出2000万元，首次开启了互联网公益的线上捐赠实践。

QQ截图20210722135246.jpg

图注:全国各地网友寄语河南

“胡辣汤挺住，热干面来了!麻辣火锅也来了……”、“尽一己微薄之力”、“加油!胡辣汤，瓦罐汤等你”…… 在支付宝“驰援河南暴雨灾情”的留言区，记者看到“一方有难，八方支援”这样熟悉的场景再次出现，网友涌入这里为河南受灾地区打气。尤其湖北、四川等地的网友，正在把曾经获得各地支援的温暖，回馈给中原大地。

据了解，支付宝“爱心捐赠”平台联合中国扶贫基金会、河南省慈善总会、爱德基金会等多家公益机构，先后推出24个为河南暴雨灾情援助的捐赠项目，其中22个项目显示已筹满。

“我们在支付宝凌晨上线的筹款总额是1000万元，网友们的爱心太踊跃了，没想到筹满只用了16个小时，这是我们史上最快的一次筹款，”中国扶贫基金会秘书长刘文奎表示，请全国网友放心，基金会正在一刻不停地把大家的善款转化成物资和救援力量送往最需要的地方，每一步进展都在手机上公开向大家汇报。

从以上24个捐赠项目的进展页上可以看到，善款将用于支持救援队转移受伤群众、受灾群众灾后生活安置、为受灾群众提供生活用品、救助受灾妇女儿童、灾后基础设施重建、灾后生态修复等。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 郑州特大暴雨千年一遇 腾讯宣布捐款1亿救灾

    这两天河南多个地区暴雨，受灾严重，其中郑州更是遭遇千年一遇的特大暴雨。腾讯公司率先行动，捐款1亿元支援河南救灾。腾讯官方发布公告称，7月17日以来,河南遭遇极端强降雨，中部和西北部出现大到暴雨，郑州、焦作、新乡、洛阳、许昌、平顶山等地的部分地区出现大暴雨。多地遭遇特大水灾,国家防总已启动防汛鹞级应急响应。灾情牵动人心,救援迫在眉睫。腾讯公益慈善基金会紧急宣布首批捐款1亿元，联合前线的救援机构与慈善组织,用?

    腾讯 微博 基金

  • 郑州暴雨，互联网产品帮得上忙吗？

    老家河南，郑州是我的城市记忆。这场暴雨，我想知道详细的信息。亲朋好友，你们还好吗?有水有电有粮吗?晚上11点，下班到家意识到严重性之后，我想主动查查郑州的消息。互联网如此之大，该去哪查呢?当紧急情况发生时，互联网产品能干点啥?

    互联网产品 郑州暴雨 产品经理

  • 河南暴雨郑州部分机房停电 晋江文学一度无法访问

    昨日，郑州千年一遇大暴雨导致地铁全线停运。由于郑州数据机房已经停电，不少网站已无法打开。昨日晚间，晋江文学城也发文称因为机房停电网站出现暂时无法访问现象。

    数据机房 晋江文学 河南暴雨

  • 河南暴雨导致郑州机房停电 部分网站无法访问

    7月17日以来，河南突发极端强降雨，多地遭遇特大水灾，三大运营商在河南部分地区通信设施受损，导致网络中断，相关用户的使用受到影响。除了通信设施，站长之家了解到，突降的暴雨还牵连到了华中BGP、景安等多个位于郑州的机房，从而导致多个相关网站无法打开。

    机房停电 运营商 宕机

  • 支付宝收钱码提现免费

    今日，支付宝表示，为落实人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于进一步降低支付手续费的工作部署，积极响应中国支付清算协会、中国银行业协会的倡议，支付宝决定面向小微企业和个体工商户、有经营行为的个人用户持续加大降费力度。

    支付宝 支付 财付通

  • 清静了 支付宝严厉整治弹窗 已减少70%

    作为一款国民级APP，支付宝给我们的日常生活带来了极大便利，但使用中也会有一些累”。当你使用某个服务时，经常会有弹窗广告，离开时，也经常会收到是否残忍离开”的弹窗提醒，用起来很不舒服。此番操作引发网友集体吐槽，甚至有超过九成网友认为，应当取消APP广告弹窗。对此，蚂蚁集团回应，过去2个月已大力整治支付宝的营销弹窗，特别是杜绝无意义的挽留弹窗，这也是消费者权益保护专项行动蚂蚁315”的又一举措。截至目前治理初

    支付宝 蚂蚁 弹窗

  • 因使用支付宝付款却跳转到家政加 支付宝起诉获赔48.5万

    因消费者选择使用“支付宝”操作付款，手机界面却跳转到“家政加”弹窗，支付宝（中国）网络技术有限公司(下称支付宝公司)以不正当竞争为由，将江苏斑马软件技术有限公司(下称斑马软件公司)起诉至法院。

    支付宝 家政加 阿里

  • 支付宝重压搜索运营，走了和微信、百度不同的路

    小程序电商风头正劲的背后，是获客成本的不断攀升和流量的普遍流失，因此寻找最合适的平台，匹配更可行的增长模式，正成为各行业商家们的最关注的问题。近两年来，不少品牌选择了在支付宝上进行可持续自运营，即通过支付宝平台提供的特色能力、专属服务、优质流量助力商家，实现正向增长，从支付宝近两个月发布的《搜索月刊》「品牌热搜榜」上便能发现端倪。

    支付宝 搜索 微信

  • 奈雪的茶拿出郑州店上半年所有利润320万：捐助暴雨救灾

    为了帮助缓解暴雨对河南部分地区带来的严重灾情，奈雪的茶宣布捐赠320万元现金及200万元物资支援。奈雪的茶介绍，320万是其郑州全部9家门店上半年所有利润。据了解，奈雪的茶今年6月30日在港交所上市，系新式茶饮第一股。7月21日收盘，奈雪的茶股价为12.96港元，低于19.8港元的发行价，总市值222.28亿港元。而另一家颇有名气的新式茶饮喜茶，今日也宣布向河南赈灾捐献500万元善款，并紧急调动资源启动物资捐赠。饮品企业方面，元气

    喜茶 农夫山泉 上市

  • 麦当劳捐款100万人民币驰援郑州：助力灾后重建

    今天，麦当劳官方微博宣布捐款100万人民币驰援郑州。麦当劳表示，河南多地遭遇极端天气，导致郑州等城市发生特大水灾，灾情牵动亿万人心，驰援工作刻不容缓。麦当劳中国通过中国宋庆龄基金会麦当劳叔叔之家慈善基金捐赠100万元人民币给郑州慈善总会，用于采购防汛物资、应急救援、帮助受灾群众度过难关，为灾后重建尽绵薄之力。值得注意的是，在河南汛情发生后，多家企业纷纷捐款驰援河南。包括阿里巴巴、腾讯百度、滴滴出行、字节

    麦当劳 字节跳动 抖音

  • 滴滴宣布郑州出行服务暂停 将组织救灾车辆 向河南捐款1亿元

    凤凰网科技讯7月21日消息，滴滴官方微博公告显示捐赠1亿元驰援河南。为进一步做好安全保障工作，滴滴暂停郑州出行服务，组织防汛救灾车队，开通紧急避难点。

    滴滴 微博

  • 支付宝上线全国首个宠物防走丢功能

    支付宝今天上线了宠物“防走丢”功能，这一功能使用了蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，录入宠物鼻纹信息，即可为自己的宠物设置一张独有的“电子身份证”。

    支付宝 宠物防走丢 宠物

  • 闲鱼下架支付宝敦煌飞天相关NFT付款码皮肤

    6月23日，支付宝在“蚂蚁链粉丝粒”小程序上限量发售了“敦煌飞天、九色鹿”两款付款码NFT皮肤。据介绍，上述两款皮肤各限量8000份，用户可以以10支付宝积分+9.9元进行兑换，购买后NFT皮肤会显示在付款码上方。

    闲鱼 支付宝 付款码皮肤

  • 支付宝卖西瓜！社区水果店小程序致富经

    夏天是吃西瓜的季节，在路边大卡车挑西瓜已经成了回忆，现在的水果店都在支付宝小程序里卖瓜了。杭州西湖区一家勾庄蔬果直销店老板就把水果店开到了支付宝里，一年来靠着数字化经营已经收获了 300 个储值会员、每日流水 3 万元，成了社区老板最羡慕的店铺。老板贾鹏也曾经踩过坑，他的上一家店铺就赔了 30 万，这回新开店他瞄准了两点：选址和“上网”。说起选址的重要性，也好理解：挨着办公楼和商业楼、居民区这三个人流多的地方

    支付宝 社区水果店小程序

  • 美团启动河南暴雨援助 已在郑州捐赠63万件米面粮油等生活必需品

    河南遭遇特大暴雨灾情，公众日常生活遭受极大影响。据了解，美团已经紧急协调河南当地多元社会力量共同参与社会救助。目前，美团已将郑州区域内包括纯净水、米面粮油等63万件生活必需品全部捐赠至防汛指挥部门。此外，河南用户可以通过美团App、大众点评App等寻找使用紧急避难、紧急充电、志愿寻人等服务。

    美团 河南暴雨

  • 紫光展锐携手支付宝，助力诺基亚经典手机开启移动支付新体验

    今日，诺基亚手机正式发布经典手机Nokia1054G。这款产品搭载紫光展锐T107 平台，为更多消费者带来轻松、便捷、安全的使用体验。展锐T107 是支持智能化拓展的轻量级RTOS功能机平台，采用22nm工艺，具有高集成、小尺寸、低功耗的优点，支持支付宝、在线FM、在线音乐、语音助手、双卡双待双4G 全网通、VoLTE高清语音通话等功能，拓宽了功能机的使用场景，优化了终端生态。随着5G的到来，全球市场加速了向智能时代的推进。以中国市场为

    紫光展锐 支付宝

  • 支付宝上线宠物“防走丢”功能 应用宠物鼻纹识别技术

    今天，支付宝上线了宠物“防走丢”功能，利用蚂蚁集团旗下蚂蚁保险平台研发的宠物鼻纹识别技术，帮助铲屎官为自己的宠物建档。

    支付宝 宠物 鼻纹识别技术

  • 支付宝“地下室”内测新功能 底部增加隐蔽小程序入口

    近日，支付宝正在内测新功能，在其应用底部“地下室”增加隐蔽小程序入口。在这里，用户可以进入类似声音电台的活动页面，个别页面还出现了屈臣氏、名创优品优惠券领取图标，点击后可跳转到这些商家的小程序中。

    支付宝 小程序 优惠

  • 支持支付宝！诺基亚新机明日来袭：配备实体键盘

    前不久，诺基亚手机正式发布全新一代4G手机诺基亚C20 Plus，售价799元，运行Android 11轻量版系统。今日下午，诺基亚手机官方宣布，将在明天发布一款支持支付宝的新机。从诺基亚手机官方晒出的海报来看，新机将支持使用支付宝，同时，根据新机轮廓来看，该机将配备实体键盘，外观类似诺基亚的经典直板机型。值得注意的是，从支持支付宝”以及实体键盘”两点来看，该机不出意外的话将是一款功能机。

    诺基亚 支付宝 键盘

  • 支付宝：花呗为河南全省用户提供账单分期3期免息政策

    今日早些时候，蚂蚁集团宣布驰援河南，捐赠1亿元支援防汛救灾。其中，首笔1000万元由支付宝公益基金会联合中国妇女发展基金会、河南省妇联，为郑州等地的受灾社区、一线救援队、武警官兵紧急支援3万包物资

    支付宝 花呗 分期
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM