涨价至近三千元一晚！希岸酒店道歉：加盟店不守规定所致

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涨价至近三千元一晚！希岸酒店道歉：加盟店不守规定所致

2021-07-22 11:42 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:7月17日以来，河南省普降暴雨，不少酒店不仅没有涨价，反而全部降价公共空间全部开放，此举感动了不少网友。

但也有网友发现，郑州高铁站希岸酒店涨价到近三千元一晚。

针对上述不当行为，今日，希岸酒店发布致歉声明回应称，经过对希岸酒店郑州高铁东站店的全面调查，此次事件是由于品牌总部在发出不得涨价、能接尽接的规定后，该加盟店不遵守有关规定所导致。

希岸酒店表示，希岸已对此事件中所有相关管理人员进行严厉的处罚。我们会深刻的反省自身管理上的纰漏，严格加强内部流程规范及核查力度，并在全线门店端加强对员工的培训及教育，杜绝同类事情再次发生。

QQ截图20210722113851.jpg

以下为希岸酒店回应全文:

对于7月20日有客人反映希岸酒店郑州高铁东站店出现高价卖房一事，我们深表歉意。

经过对希岸酒店郑州高铁东站店的全面调查，此次事件是由于品牌总部在发出不得涨价、能接尽接的规定后，该加盟店不遵守有关规定所导致。对于客人在入住过程中遇到任何问题，我们都负有不可推卸的责任。在此我们向所有客人及爱戴希岸品牌的粉丝表示最真诚的歉意，同时积极配合相关部门监督及检查，承担相应责任。在此，希岸也诚挚地希望借助微博平台，与该客人取得联系致歉。

希岸已对此事件中所有相关管理人员进行严厉的处罚。我们会深刻的反省自身管理上的纰漏，严格加强内部流程规范及核查力度，并在全线门店端加强对员工的培训及教育，杜绝同类事情再次发生。

面对百年一遇的天灾，希岸已开放所有河南地区门店大堂予有需要的民众作为休息场所，为受困人员提供热饮、防疫物资及wifi等应急接待服务;郑州所有门店将免费提供救援队及消防保障官兵的住房;同时，希岸酒店郑州高铁东站店将开放所有客房，免费为受灾民众提供住宿。与大家携手渡过难关。

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