微信整治未成年人网络环境：禁止16岁以下未成年人在直播、短视频中出镜

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:7月21日，中央网信办宣布启动“清朗·暑期未成年人网络环境整治”专项行动。
具体包括了:严禁16岁以下未成年人出镜直播，严肃查处炒作“网红儿童”行为，禁止诱导未成年人打赏行为，坚决清理散布暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频。
同时，因存在利用未成年人性暗示短视频引流等问题，网信部门依法约谈了快手、腾讯QQ、淘宝、新浪微博、小红书等平台负责人，责令限期整改，全面清理处置相关违法违规信息和账号，并对平台实施罚款处罚。
为响应网信办号召，昨日晚些时候，微信官方宣布，即日起，微信平台将启动为期两个月的“清风计划2021”暑期未成年人网络环境专项整治行动。以下内容一经发现，平台将在第一时间进行清理:
◆ 直播、短视频中16岁以下未成年人出镜、炒作“网红儿童”、诱导未成年人打赏及其他不符合社会主义核心价值观的内容;
◆ 散布传播儿童不良动漫动画，包括但不限于涉暴力血腥、暗黑恐怖、教唆犯罪等内容的“邪典”视频，以及角色着装暴露、情节色情低俗、场面血腥恐怖和其他易引发未成年人模仿的危险行为的内容;
◆ 发布利用儿童形象制作的软色情表情包，教唆诱导未成年人自杀约死、拍摄交易色情低俗视频的内容;
◆ 其他存在不良导向、扭曲青少年价值观的网上不良文化内容。
微信表示，对存在上述行为的帐号（包括但不限于公众号、小程序、视频号等），平台经查实后将实施相应的能力处理，并删除有关内容。针对多次处理后仍继续发布违规内容的，或故意利用各种手段恶意对抗的帐号，平台将对帐号永久停止提供服务。
同时，微信将通过用户举报、技术审核、人工巡查等方式，进一步加强平台治理成效;持续优化产品“青少年模式”功能，提升防护效能，防止未成年人沉迷网络。欢迎广大网友提供更多线索，共同营造健康良好的网络生态。