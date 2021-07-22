微信整治未成年人网络环境：禁止16岁以下未成年人在直播、短视频中出镜

据外媒报道，又一起Swatting恶作剧事件导致一个无辜的人失去了生命。这起事件发生在去年，一位60岁的男子因为他有价值的Twitter账号而被美国和英国的未成年人盯上。当警察包围他的家时，他心脏病发作，不久后死亡。WKRN News2（通过GamingBible）报道了2020年4月发生的田纳西州Bethpage的Mark Herring事件的新信息。一场Swatting事件(拨打911报告虚假犯罪，以便武装救援人员冲进一个地址的行为)是在Discord上组织的，目的是恐吓Her