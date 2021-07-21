报告：Nintendo Switch在中国大陆拥有最大的游戏机市场份额

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:近日，分析机构Niko Partners发布了中国游戏机市场分析数据，该机构称，Nintendo Switch已经成为中国大陆最大的游戏机市场份额的机型。

该报告列举了多项国内游戏机市场的数据信息:

1、2020年中国主机游戏 + 硬件市场总额为18.4亿美元，预计2025年将达到24.6亿美元，5年复合年增长率为5.9%。

2、虽然与中国其他游戏市场相比，游戏机所占的比例很小，但游戏机市场的价值却很大。2020年，中国的主机游戏软件市场占中国移动 + PC + 主机游戏软件总收入的2.1%，我们预计到2025年它将占总收入的2.9%。

3、主机、主机硬件和主机游戏占中国2020年游戏市场的4.1%，到2025年将小幅上升至4.3%。

4、主机游戏玩家总数在2020年达到1320万，到2025年将达到2390万，这主要是由于当前一代游戏机的强劲销售。

5、2020年控制台软件的总 ARPPU 为84.00美元，同比增长6%。由于游戏软件、游戏内内容和游戏相关服务的支出增加，ARPPU 将在2025年达到91.30美元。

6、Nintendo Switch在中国大陆拥有最大的游戏机市场份额。