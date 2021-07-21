小米平板5系列获得3C认证 可能于8月正式发布

站长之家（ChinaZ.com）7月21日 消息:最近有报道称，小米将于8月发布小米平板5系列。小米平板5系列预计将推出三款型号，目前传闻该平板已获得3C权威机构的批准。这也暗示着小米平板5系列很可能会在最近一两个月内发布。

3C认证显示，已经批准的三款型号为M210581AC、21051182C和M201581C。截图显示其中的K81A和K81C型号很可能配备67W充电器，两款机型中，似乎只有 K81C支持5G连接。

据微博博主“数码闲聊站”爆料，K81A和K81C平板电脑将使用骁龙870芯片。之前的报道声称K81C型号可能装有8720mAh的电池。两种型号都可能使用一个4800万像素的主摄像头，屏幕为2K分辨率和120Hz 刷新率的LCD面板。K81A 和 K81C 可能是同一款平板电脑，前者是仅支持 Wi-Fi 的版本，而后者则是其5G 版本。

另一方面，82C型号可能配备33W快速充电器。爆料源称它将采用骁龙860处理器。最近泄露的消息称，小米平板5的骁龙870版本可能会先发布，而骁龙860版本可能会稍后发布。同时82C型号还具有LCD面板，提供2K分辨率和120Hz刷新率。此前的报道表示它可能配备一个1200万像素的主摄像头和12400毫安时的电池。