小米捐赠5000万元驰援河南 雷军：郑州加油，河南挺住！

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 小米最新资讯 > 正文

小米捐赠5000万元驰援河南 雷军：郑州加油，河南挺住！

2021-07-21 10:11 · 稿源：站长之家

7月17日以来，河南突发极端强降雨，多地遭遇特大水灾，牵动了全国人民的心。

1.png

就在刚刚，雷军宣布，小米公益基金会紧急捐款5000万元，用于保障、采购紧急救灾物资和灾后重建工作。

在此之前，腾讯宣布向河南捐赠1亿元，泡泡玛特宣布捐款500万元，阿里盒马开放河南仓所有物资用于救灾。

QQ截图20210721092741.png

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 河南挺住！驰援洪灾爱心行动：小米捐5000万、雷军发声“郑州加油”

    7月17日开始，河南多地遭遇雷雨天气，19日开始，雨势增大， 其中郑州在20日更是监测到小时雨量201.9mm的历史极值，系郑州建站以来60年历史记录。按照郑州气象的说法，从气候学角度，此次极端特大暴雨超千年一遇，目前，河南、郑州防汛应急级别均提升到了I级，国家防总于21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。目前，全社会已经参与到此次自然灾害的救援中，今天上午（7月21日），小米公益基金会宣布捐赠5000万元，紧急驰援河南。小

    小米 腾讯 阿里

  • 创办小米同时如何做好金山 雷军：简直是不可能完成的任务

    2021年是金山全面转型移动互联网的第十年，也是雷军出任金山董事长的第十年。今日下午，小米CEO、金山软件董事长雷军通过微博透露，十年前我非常痛苦：我在创办小米同时如何做好金山，对我来说，简直是不可能完成的任务。但董事会坚持，我对金山又情深似海，最后只能接手金山的管理。雷军表示，1992年1月4日加入金山，已经快30年。我的青春，我的金山”，祝福金山越来越好！在雷军发表致金山全体员工的信”中，雷军宣布，每位金山?

    金山 雷军 小米

  • 小米进军电动汽车领域！雷军造访上汽总部

    7月12日消息，近日有网友拍到小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军造访上汽总部。此前雷军考察了比亚迪、长城、五菱等多家知名车企，有博主调侃：再这么逛下去，雷总把车企都看完了”。在今年3月份，雷军在小米新品发布会上宣布，小米正式进军电动汽车领域，小米造车也是雷军人生中最后一次重大创业项目。雷军表示，在过去75天里，小米管理层经历了85场业内拜访沟通、200多位汽车行业资深人士的深度交流，4次管理层内部讨论会，两?

    小米 雷军 电动汽车

  • 小米集团：雷军小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份

    【TechWeb】7月16日消息，小米集团在港交所发布公告称，公司董事长雷军近期已向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份。其中向根据香港税务条例第88条属公益慈善机构的小米基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份，及向根据香港税务条例第88条属公益慈善机构的雷军基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份。上述两家机构均将所得款项作公益用途。

    基金 小米 雷军

  • 雷军小米基金会、雷军基金会捐赠价值145亿人民币股份

    凤凰网科技讯 7月16日消息，今日，小米集团在港交所发布公告称，小米集团董事长雷军将总计约6.16亿B类股份，捐赠给小米基金会和雷军基金会。根据7月16日小米港股收盘价28.25港币/股计算，6.16亿股小米股票价值约145亿元人民币。港交所公告公告显示：两家基金会各自获得3.08亿股份，这笔款项将用于公益项目。目前，这笔捐赠已经全部完成。

    小米 基金 雷军

  • 泡泡玛特捐款驰援河南

    今日早间，潮流文化娱乐公司泡泡玛特发布捐赠公告称，高度关注河南郑州等地遭遇的极端强降雨带来的自然灾害。泡泡玛特称，经董事会连夜紧急会议研究决定，向河南省慈善总会捐赠500万元定向用于郑州市和新乡市等地防汛救灾工作。其中350万元用于购置防汛与灾后重建物资，150万元用于购置救援设备支持一线社会救援工作。

    泡泡玛特 腾讯 阿里

  • 驰援河南小米公益基金会宣布捐赠5000万元

    小米董事长雷军在社交平台发文称，小米公益基金会宣布捐赠5000万元，紧急驰援河南。郑州加油，河南挺住！

    小米 小米公益

  • 小米申请一往无前商标 为小米十周年雷军演讲主题

    6月19日，小米科技有限责任公司申请注册“一往无前”商标，国际分类为健身器材、地毯席垫。目前商标状态为申请中。据了解，一往无前是小米十周年雷军演讲主题，于2020年8月11日晚19:30举行。

    小米 雷军 一往无前

  • 雷军喜提小米新机 网友：MIX4稳了

    雷军7月16日更新多条微博，主要内容围绕Canalys统计发现，小米手机二季度市场份额超苹果，首次晋升全球第二。还有雷军登顶福布斯中国2021最佳CEO，并与杂志进行了一次深度交流。当然，细心的网友注意到，前一日还在使用小米11 Pro的雷军，已经换用了未识别出型号的小米新机。

    小米 雷军 小米mix4

  • 腾讯向河南捐款1亿元！

    7月21日，腾讯集团宣布，腾讯公益慈善基金会将首批捐款1亿元驰援河南。腾讯将联合前线的救援机构与慈善组织，用于保障当地群众人身安全和紧急采购救灾物资。腾讯表示，正紧急调动产品技术资源，全力助力政府与社会各界抗洪救灾。腾讯公益平台在首页设置驰援河南洪灾”专区，为全国网友的爱心捐助开辟通道，为河南抗洪抢险提供坚实保障。腾讯新闻上线河南遭遇特大暴雨”热点专题，持续关注最新消息，且实时更新救援电话、天气预报等

    腾讯 基金

  • 网友建议小米出一款小米6复刻版 雷军：收到

    6月25日消息，一位网友在小米创办人、小米集团董事长兼CEO微博下留言，小米11青春版屏幕有点大，建议推出小米6复刻版，手感完美。雷军回复：收到”。作为小米数字系列成员，小米6可谓是一代神机。此前雷军透露，目前仍然还有215万用户在使用小米6。该机发布于2017年4月份，距今已有4年多时间，200多万用户仍在坚持使用小米6说明这款手机堪称经典。据悉，小米6是小米最后一款采用骁龙8系的小屏旗舰，它拥有5.15英寸显示屏，分辨率为

    小米 雷军 高通

  • 雷军发文祝贺小米销量超苹果跻身全球第二

    今天凌晨，雷军通过微博发文称，Canalys公布了2021年第二季度全球智能手机市占率排名，小米手机销量超越了苹果，首次晋升全球第二。

    小米手机 小米销量 苹果

  • 雷军介绍用小米设备改装的智能房车：手机一刷自动开灯、窗帘

    7月10日消息，小米创办人、小米集团董事长兼CEO雷军发视频介绍用小米智能设备改装的一辆智能房车。雷军介绍，这辆房车内放置了60多件小米智能设备，进入房车之后，手机刷一下就能开启回家模式”。这个时候房车内的灯、窗帘、空调等设备会自动开启，方便至极。此外，这辆智能房车内还有饮水机、投影仪等多款智能设备。值得注意的是，在今年年初小米发布会上，雷军宣布小米进军智能汽车领域。雷军表示，小米进军智能电动汽车行业，这

    小米 雷军 电动汽车

  • 投资数百亿造车！雷军：智能电动汽车小米不做不行

    7月15日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单，其中小米CEO雷军赫然位列第一，十分醒目。紧接着，小米知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，2021年第二季度，小米首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商。小米这一波可谓是博足了大家的眼球，引发了网友的热烈讨论，一时间成为国内公司的焦点。福布斯中国也为雷军先生安排了一场专访，其中谈到了小米近年来最大的动作之一造车。雷军在谈到汽车业务?

    小米 雷军 电动汽车

  • 小米CFO林世伟接替雷军出任天星银行董事会主席

    今日，天星银行宣布，雷军退任董事会主席，小米集团副总裁兼首席财务官林世伟于2021年6月23日正式接任。天星银行称，雷军将专注小米集团业务发展及新产品开发，同时在小米集团层面继续支持天星银行的发展。

    小米 雷军 林世伟

  • 雷军又给员工“发钱”！小米再发1.2亿股重奖技术人才

    继前不久雷军发股票激赏工程师之后，小米宣布再发1.2亿股重奖技术人才。7月6日早间，小米创始人雷军通过微博宣布，小米继青年工程师激励计划后，再次颁布新的股票激励计划。

    雷军 小米 股权

  • 雷军捐出6.16亿股小米股份 均用于公益用途

    今日下午，小米集团发布公告称，董事长兼执行董事雷军已向两家慈善机构捐赠约6.16亿股本公司B类股份。其中向小米基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份，及向雷军基金会有限公司捐赠约3.08亿股本公司B类股份。

    雷军 小米 公益

  • 小米销量超苹果跻身全球第二上热搜 雷军：天大的好消息

    7月16日，知名市调机构Canalys发布的最新报告显示，2021年第二季度，小米首次超越苹果成为全球第二大智能手机厂商。报告称，随着新冠疫苗在全球范围逐步推广，各国经济和民众的新常态开始形成，2021年第二季度全球智能手机出货量增长12%。其中，三星一马当先，其智能手机出货量占市场份额的 19%。小米以17%的份额首次位居第二。苹果以14%的份额名列第三， Oppo和Vivo则保持强劲的增长势头，跻身前五。Canalys 研究经理 Ben Stanton

    小米 苹果 三星

  • 腾讯宣布向河南捐款1亿元 用于采购救灾物质

    今天，腾讯公益慈善基金会紧急宣布首批捐款 1 亿元，联合前线的救援机构与慈善组织，用于保障当地群众人身安全和紧急采购救灾物资。腾讯正紧急调动产品技术资源，权利助力政府与设备各界抗洪救灾。

    腾讯 腾讯捐款 慈善捐款

  • 小米手机销量超苹果跻身全球第二 雷军：向着梦想的方向前进！

    小米手机销量超苹果跻身全球第二。据Canalys最新发布第二季度全球智能手机市占率排名，小米全球智能手机市占率17%，首次成为全球第二，同比增长达83%。

    小米
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM