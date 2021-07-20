天鹅到家回应暂停赴美IPO：正在根据相关法律和政策推进

站长之家（ChinaZ.com）7月20日 消息:今日，针对将暂停赴美IPO的传闻，天鹅到家（原58到家）方面回应称，正在根据相关法律和政策要求稳步推进，如有最新消息，将第一时间予以披露。

7月10日，国家网信办发布关于《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。其中意见明确，掌握超过100万用户个人信息的运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。

本月初，天鹅到家提交美IPO上市申请，寻求在纽交所上市，股票代码为“JIA”。

根据天鹅到家招股书显示，截至2021年3月31日，天鹅到家2019年的主营业务收入6.11亿元人民币，较2018年增长53.3%;2020年的营业收入为7.11亿元人民币，较2019年增长16.4%。2018年、2019年、2020的毛利润分别为5174万元、1.59亿元、2.78亿元。

截至2021年3月31日，天鹅到家累计注册用户超过1600万，累计服务超过420万用户，有超过150万注册和认证劳动者。

募集资金用途，天鹅到家称，主要将用于产品技术升级、改善家庭服务基础设施、提升天鹅到家的品牌和服务认知度，以及潜在的战略投资和收购用途。

资料显示，天鹅到家成立于2014年，是全国领先的家庭服务平台，为用户提供保姆、保洁、月嫂等家庭服务。2020年9月7日，天鹅到家进行品牌焕新升级，正式由“58到家”改名为“天鹅到家”。