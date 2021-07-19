阿里开启史上最大规模校招 网友却惦记着阿里食堂

7月19日，阿里正式启动2022届应届生校招，这也是阿里史上最大规模的校招。
据称，本次校招共开放了113种岗位，针对应届毕业生首次开放45种岗位和大量非技术类岗位。
官方表示，从7月19日上午9时起，毕业生即可登录阿里巴巴集团招聘”官网，进入校园招聘”页面投递简历。
另外，阿里最新升级了福利政策，对员工及子女提供百万医疗保险，员工购房最高可申请80万无息借款支持等。
有趣的是，比起招聘，不少网友却惦记着阿里食堂，还表示:工作无所谓，就想去看食堂好吃不。
7月19日，阿里正式启动2022届应届生校招，这也是阿里史上最大规模的校招。
据称，本次校招共开放了113种岗位，针对应届毕业生首次开放45种岗位和大量非技术类岗位。
官方表示，从7月19日上午9时起，毕业生即可登录阿里巴巴集团招聘”官网，进入校园招聘”页面投递简历。
另外，阿里最新升级了福利政策，对员工及子女提供百万医疗保险，员工购房最高可申请80万无息借款支持等。
有趣的是，比起招聘，不少网友却惦记着阿里食堂，还表示:工作无所谓，就想去看食堂好吃不。
借用一句经典台词：21世纪什么最贵？人才”众所周知，人才”对于科技公司来说，是核心竞争力之一，如何利用公司的资源吸引人才、留住人才，是目前各大公司企业考虑的重点问题。据媒体报道，今日，阿里巴巴正式启动2022届应届生校园招聘，针对高校应届毕业生首次开放45种岗位和大量非技术类岗位。值得一提的是，这是阿里巴巴史上最大规模的校招。据了解，本次校招的非技术类岗位占全部岗位半数以上，包括广告营销策划、空间设计师、
阿里巴巴宣布启动2022届应届生校园招聘，针对应届高校毕业生开放113种岗位，其中45种岗位首次招聘应届生。据了解，这是阿里巴巴史上最大规模的校招。阿里表示，从7月19日上午9时起，毕业生即可登录“阿里巴巴集团招聘”官网，进入“校园招聘”页面投递简历。
据外媒报道，知情人称阿里巴巴集团控股有限公司和几家中国国有企业正在探讨竞购云计算基础设施公司紫光股份有限公司股份的事宜，涉资可能高达77亿美元。
凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的一些服务。
凤凰网科技讯 7月2日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一?
紫光集团，最近有点烦。7月9日，紫光集团确认收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，相关债权人以紫光集团不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，具备重整价值和重整可行性为由，向法院申请对其进行破产重整。紫光集团强调，被债权人申请重整未对紫光国微等集团下属公司日常生产经营造成直接影响，各项生产经营活动均正常开展。旗下的紫光国微、紫光展锐也纷纷公开表态，未对生产经营活动产生直接影
7月2日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定。据悉，阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一模式
阿里巴巴发言人表示，关于马云和蔡崇信向金融机构质押阿里巴巴股票进行贷款一事，早已经被广泛报道过。对于那些对公司未来增长潜力抱有巨大信心的公司创始人和高管来说，股份融资是非常普遍的做法，如美国科技同业高管亦曾做过股票质押，可在不用出售股票的情况下提供流动性。
今天上午，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出一封题为《让组织更敏捷，让我们行动起来!》的全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块。
阿里巴巴近期内测了家庭服务平台“蜗窝酱”。平台页面显示，该平台提供衣物洗护、家政保洁、家电清洗、手机维修等服务。
阿里巴巴宣布成立人工智能治理与可持续发展实验室（Alibaba Artificial Intelligence Governance Laboratory，简称AAIG）。阿里介绍，该实验室将着力于可持续发展、可靠、可信、可用的人工智能技术和应用，通过构建数字经济的信任机制，惩治危害商家和用户利益的行为，保护和激励创新，促进平台经济的持续健康发展。
今日，阿里巴巴官方宣布正式开启最大规模校招，具体面向毕业时间在2021年11月-2022年10月的应届毕业生，工作地点包括杭州、北京、上海、广州、南京、深圳、成都等城市。
据市场研究机构Gartner本周公布的2020年全球基础设施即服务（Infrastructure as a Service，IaaS）的市场调查报告显示，去年该领域的市场规模比2019年成长了40.7%，达到643亿美元，前五大服务供应商依序是亚马逊、微软、阿里巴巴、Google及华为，而且这前5大厂商在IaaS市场的占有率便高达80%。
Gartner的最新统计结果显示，2020年全球基础设施即服务（IaaS）市场达到643亿美元，相比2019年的457亿美元增长40.7%。2020年亚马逊仍在IaaS市场排名第一，其次分别是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。
据腾讯招聘官方网站显示，腾讯已经在招募芯片架构师、芯片验证工程师、芯片设计工程师等岗位。岗位被设置在腾讯技术工程事业群（TEG）下。
建筑业作为我国的支柱产业之一，在国民经济中占有重要地位。随着中国建筑业的飞速发展，对建筑业高层次人才的需求也不断增加。企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，如何引进、留住人才，促进人力资源转化为人力资本，成为建筑业企业的工作重点。近日， 58 同城招聘研究院发布了建筑业就业大数据，从城市、岗位、薪资水平等维度，对 2021 年 5 月建筑业招聘、求职趋势进行了深度剖析，为企业招工、人才择业提供行动指南。数据显示?
苹果高管深知雇佣和留住人才对公司的未来发展至关重要，但是旧金山湾区的高生活成本让很多人才望而却步。援引彭博社 Power On 通讯报道，该地区昂贵的生活费用似乎让苹果公司的招聘工作变得异常艰难，为此该公司最终决定采纳分散管理的新方案。苹果在充分考虑员工多样性的前提下，正寻找其他方法来扩大员工队伍。工程师们对该地区的生活成本有所抱怨，但对于招聘人员来说，多样性是一个更大的问题。在过去 5 年时间里，苹果从代表?
日前有媒体报道称，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。对此高途集团回应称，“高途课堂招聘全面暂停”及“整个招聘团队已被裁”等内容与事实不符，实际情况是年中考核个别岗位优化。截止今日，公司现有员工超过2. 8 万人，较上月有大幅增长，高途仍持续招聘优秀的人才，也不排除部分岗位的优化和调整。
6 月21 日，“开放共赢未来，2021 生态伙伴钉峰会”在杭州隆重开幕，作为钉钉生态合作伙伴，1 号招聘（原1 号职场）参加本次大会，为广大企业招聘赋能。1 号招聘荣获年度银奖峰会颁奖礼上，1 号招聘荣获“2020 年钉钉开放平台年度银奖”，获奖离不开在招聘行业的深耕，更离不开上万企业的信任与支持。1 号招聘是钉钉招聘类头部应用，是钉钉合作的首家免费一站式特色招聘服务+AI智能服务平台。致力于为企业提供一站式的招聘服务，通
小米汽车招聘岗位已从24个增加至25个，均为自动驾驶领域。近期，小米还将进一步披露新的人才招聘计划。此前小米就已经发布了多个自动驾驶相关岗位的招聘信息，涉及数据平台、车载基础架构、决策规划、毫米波算法、开发工具、前端平台开发、嵌入式软件、控制、感知、高精地图、仿真平台等，地址为北京海淀。
凤凰网科技讯 7月21日消息，唯品会宣布向中国扶贫基金会捐赠2000万元人民币，用于河南地区紧急救援和灾后重建，驰援河南抗击洪涝灾情。唯品会表示..
【TechWeb】7月21日消息，河南郑州遭遇特大暴雨灾害，险情发生后，快狗打车紧急响应，协调组织平台司机在保证自身安全的前提下积极参与到救灾行动..
传闻已经接近两年的NVIDIA Hopper新架构迎来新突破，消息称即将完成流片。Hopper的名字来自赫柏，伟大的女程序员，被誉为编译之母。一位推特博主发..
三星已正式将Galaxy Unpackage活动安排在8月11日（假装惊喜）。活动将于UTC时间14:00开始，并将在Samsung.com上直播–我们将有一篇文章提醒您，以..
凤凰网科技讯 7月21日消息，今日晚间，网易宣布向河南灾区捐赠5000万元及灾区急需物资。针对物资紧缺、避险自救、校园重建等灾区迫切需求，网易推..
凤凰网科技讯 7月21日消息，今日晚间，叮咚买菜捐赠500万人民币，在河南省政府相关部门的统一指导下，用于保障受灾群众所必需的生活物资、防汛物资..
凤凰网科技讯 7月21日消息，今日下午，小红书宣布捐款1000万元，用于河南灾情救助和灾后重建工作。此外，小红书紧急开通了多项服务于当地用户需求..
凤凰网科技讯 7月21日消息，完美日记其母公司逸仙电商宣布向郑州红十字会紧急捐赠200万元，驰援当地抗洪救灾工作。..
7月20日晚间，河南暴雨刷屏网络。中央气象局称，预计未来三天，河南省仍有降雨。这场暴雨始于7月17日，河南中部和西北部出现大到暴雨，郑州、焦作..
7月18日18时至21日0时，郑州全市普降大暴雨、特大暴雨，累积平均降水量449毫米，20日16-17时郑州本站降雨量达201.9毫米，超过我国陆地小时降雨量极..
北京时间7月21日，华为正式开启了鸿蒙Harmony OS 2系统的新一轮公测，此次公测被看做是为华为P50系列手机发布前做的最后系统调试。此次参与鸿蒙Ha..
在年轻人的圈子里，有几个词语非常热门，分别是“智慧、科技和健康生活”。智慧，理解其实就是AI人工智能，可以通过机器实现智慧体验;而科技，则是..
电视机顶盒是家电智能化发展的必然产物，凭借着小巧的体积，功能的强大，深受各大网友的喜爱。但对于电视机顶盒哪个牌子好这个问题，现在还是存在..
三星去年3月发布了Galaxy M21面向中端主流市场，今天该公司推出了其2021年版本，名为三星Galaxy M21 2021版。与去年的机型相比，Galaxy M21 2021版..
日本设计师深川直人以其非正统的创作而闻名，并与Realme有着长期的合作关系。还记得洋葱和大蒜主题的Realme X吗？砖混Relame X2 Pro主版？线条和C..
前些天华为官方宣布，新一代旗舰手机P50系列手机将于7月29日晚7：30正式与我们见面。话音刚落，今天有大神就曝料了P50手机的充电配置。从曝料来看..
今天有用户发现，在最新的微信v8.0.9版本中，微信现已支持Apple Watch付款，可以大大方便使用苹果手表的用户在日常的生活体验。..
近日，郑州等地遭遇千年一遇”暴雨，灾情牵动人心。比亚迪宣布，捐款2000万元驰援河南郑州，用于救灾紧急举措和灾后恢复工作。此外，比亚迪汽车已..
【TechWeb】企查查APP显示，7月19日，杰华特微电子股份有限公司发生工商变更，新增股东深圳哈勃科技投资合伙企业（有限合伙）。企查查信息显示，杰..
【TechWeb】7月21日消息，据国外媒体报道，近日摩根大通加大了其区块链人才的招聘力度，新发布一系列新的区块链相关职位。据悉，最近几天根据根据..