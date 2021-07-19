阿里开启史上最大规模校招 网友却惦记着阿里食堂

苹果高管深知雇佣和留住人才对公司的未来发展至关重要，但是旧金山湾区的高生活成本让很多人才望而却步。援引彭博社 Power On 通讯报道，该地区昂贵的生活费用似乎让苹果公司的招聘工作变得异常艰难，为此该公司最终决定采纳分散管理的新方案。苹果在充分考虑员工多样性的前提下，正寻找其他方法来扩大员工队伍。工程师们对该地区的生活成本有所抱怨，但对于招聘人员来说，多样性是一个更大的问题。在过去 5 年时间里，苹果从代表?