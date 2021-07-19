阿里开启史上最大规模校招 网友却惦记着阿里食堂

分享文章
撤稿纠错
首页 > 业界 > 主题 > 阿里巴巴最新资讯 > 正文

阿里开启史上最大规模校招 网友却惦记着阿里食堂

2021-07-19 17:30 · 稿源：站长之家

7月19日，阿里正式启动2022届应届生校招，这也是阿里史上最大规模的校招。

据称，本次校招共开放了113种岗位，针对应届毕业生首次开放45种岗位和大量非技术类岗位。

1.jpg

官方表示，从7月19日上午9时起，毕业生即可登录阿里巴巴集团招聘”官网，进入校园招聘”页面投递简历。

另外，阿里最新升级了福利政策，对员工及子女提供百万医疗保险，员工购房最高可申请80万无息借款支持等。

有趣的是，比起招聘，不少网友却惦记着阿里食堂，还表示:工作无所谓，就想去看食堂好吃不。

这篇文章对你有价值吗？

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 开放113种岗位！阿里巴巴启动史上最大规模校招

    借用一句经典台词：21世纪什么最贵？人才”众所周知，人才”对于科技公司来说，是核心竞争力之一，如何利用公司的资源吸引人才、留住人才，是目前各大公司企业考虑的重点问题。据媒体报道，今日，阿里巴巴正式启动2022届应届生校园招聘，针对高校应届毕业生首次开放45种岗位和大量非技术类岗位。值得一提的是，这是阿里巴巴史上最大规模的校招。据了解，本次校招的非技术类岗位占全部岗位半数以上，包括广告营销策划、空间设计师、

    阿里 营销 明星

  • 阿里巴巴宣布启动史上最大规模校招 开放113种岗位

    阿里巴巴宣布启动2022届应届生校园招聘，针对应届高校毕业生开放113种岗位，其中45种岗位首次招聘应届生。据了解，这是阿里巴巴史上最大规模的校招。阿里表示，从7月19日上午9时起，毕业生即可登录“阿里巴巴集团招聘”官网，进入“校园招聘”页面投递简历。

    阿里巴巴 阿里校招 阿里员工

  • 阿里巴巴拟投资紫光股份

    据外媒报道，知情人称阿里巴巴集团控股有限公司和几家中国国有企业正在探讨竞购云计算基础设施公司紫光股份有限公司股份的事宜，涉资可能高达77亿美元。

    阿里 上市 投资

  • 有消息称阿里巴巴和腾讯将互相开放生态系统

    凤凰网科技讯 7月14日晚间消息，消息人士称，阿里的初步举措可能包括将微信支付引入淘宝和天猫，而腾讯可能将允许阿里的电商信息在微信分享，或者允许微信用户通过小程序使用阿里的一些服务。

    阿里 微信 腾讯

  • 阿里巴巴宣布组织升级 俞永福掌管新生活服务板块

    凤凰网科技讯 7月2日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一?

    阿里巴巴 俞永福

  • 500亿元！曝阿里巴巴有意收购紫光股份

    紫光集团，最近有点烦。7月9日，紫光集团确认收到北京市第一中级人民法院送达的《通知书》，相关债权人以紫光集团不能清偿到期债务，资产不足以清偿全部债务且明显缺乏清偿能力，具备重整价值和重整可行性为由，向法院申请对其进行破产重整。紫光集团强调，被债权人申请重整未对紫光国微等集团下属公司日常生产经营造成直接影响，各项生产经营活动均正常开展。旗下的紫光国微、紫光展锐也纷纷公开表态，未对生产经营活动产生直接影

    阿里 破产 上市

  • 阿里巴巴宣布组织升级：打通高德飞猪本地生活 组成生活服务板块

    7月2日，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出全员信，宣布一系列组织升级决定。据悉，阿里巴巴将基于地理位置服务的三大业务，即高德、本地生活和飞猪，组成生活服务板块，由俞永福代表集团分管，向张勇汇报。李永和担任本地生活事业群总裁，原CEO王磊另有任用。据悉，这是阿里巴巴面向多引擎驱动、多业务赛道发展局面，在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理模式。此前，云智能、B系事业群等已先后采取这一模式

    阿里 张勇 天猫

  • 阿里巴巴：马云无任何股票质押未偿贷款，蔡崇信贷款规模可控

    阿里巴巴发言人表示，关于马云和蔡崇信向金融机构质押阿里巴巴股票进行贷款一事，早已经被广泛报道过。对于那些对公司未来增长潜力抱有巨大信心的公司创始人和高管来说，股份融资是非常普遍的做法，如美国科技同业高管亦曾做过股票质押，可在不用出售股票的情况下提供流动性。

    阿里巴巴 马云 蔡崇信

  • 阿里巴巴宣布组织架构升级 打通高德飞猪本地生活组成生活服务板块

    今天上午，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发出一封题为《让组织更敏捷，让我们行动起来!》的全员信，宣布一系列组织升级决定，将基于地理位置服务，形成包括本地生活、高德和飞猪在内的生活服务板块。

    阿里巴巴 高德 阿里本地生活

  • 阿里巴巴内测家庭服务平台“蜗窝酱” 提供保洁、3C维修服务

    阿里巴巴近期内测了家庭服务平台“蜗窝酱”。平台页面显示，该平台提供衣物洗护、家政保洁、家电清洗、手机维修等服务。

    阿里巴巴 蜗窝酱 3C维修

  • 阿里巴巴宣布成立人工智能治理与可持续发展实验室

    阿里巴巴宣布成立人工智能治理与可持续发展实验室（Alibaba Artificial Intelligence Governance Laboratory，简称AAIG）。阿里介绍，该实验室将着力于可持续发展、可靠、可信、可用的人工智能技术和应用，通过构建数字经济的信任机制，惩治危害商家和用户利益的行为，保护和激励创新，促进平台经济的持续健康发展。

    阿里巴巴 人工智能

  • 阿里开启最大规模校招

    今日，阿里巴巴官方宣布正式开启最大规模校招，具体面向毕业时间在2021年11月-2022年10月的应届毕业生，工作地点包括杭州、北京、上海、广州、南京、深圳、成都等城市。

    阿里 阿里校招 校招

  • 2020年全球公有云服务前三名为亚马逊、微软与阿里巴巴

    据市场研究机构Gartner本周公布的2020年全球基础设施即服务（Infrastructure as a Service，IaaS）的市场调查报告显示，去年该领域的市场规模比2019年成长了40.7%，达到643亿美元，前五大服务供应商依序是亚马逊、微软、阿里巴巴、Google及华为，而且这前5大厂商在IaaS市场的占有率便高达80%。

    云服务 亚马逊 微软

  • Gartner：2020年全球IaaS公有云服务市场亚马逊、微软和阿里巴巴居前三

    Gartner的最新统计结果显示，2020年全球基础设施即服务（IaaS）市场达到643亿美元，相比2019年的457亿美元增长40.7%。2020年亚马逊仍在IaaS市场排名第一，其次分别是微软、阿里巴巴、谷歌和华为。

    阿里 谷歌 亚马逊

  • 腾讯官网显示正在招聘多个芯片设计相关职位

    据腾讯招聘官方网站显示，腾讯已经在招募芯片架构师、芯片验证工程师、芯片设计工程师等岗位。岗位被设置在腾讯技术工程事业群（TEG）下。

    腾讯 芯片 阿里

  • 58同城聚焦建筑业招聘求职趋势：成都最受求职者青睐，施工员岗位招聘求职两旺

    建筑业作为我国的支柱产业之一，在国民经济中占有重要地位。随着中国建筑业的飞速发展，对建筑业高层次人才的需求也不断增加。企业之间的竞争归根到底是人才的竞争，如何引进、留住人才，促进人力资源转化为人力资本，成为建筑业企业的工作重点。近日， 58 同城招聘研究院发布了建筑业就业大数据，从城市、岗位、薪资水平等维度，对 2021 年 5 月建筑业招聘、求职趋势进行了深度剖析，为企业招工、人才择业提供行动指南。数据显示?

    58同城

  • 苹果总部遭遇招聘难问题 采纳分散管理新方案

    苹果高管深知雇佣和留住人才对公司的未来发展至关重要，但是旧金山湾区的高生活成本让很多人才望而却步。援引彭博社 Power On 通讯报道，该地区昂贵的生活费用似乎让苹果公司的招聘工作变得异常艰难，为此该公司最终决定采纳分散管理的新方案。苹果在充分考虑员工多样性的前提下，正寻找其他方法来扩大员工队伍。工程师们对该地区的生活成本有所抱怨，但对于招聘人员来说，多样性是一个更大的问题。在过去 5 年时间里，苹果从代表?

    苹果 金山

  • 高途回应裁员传闻：与事实不符，仍持续招聘和调整优化

    日前有媒体报道称，高途课堂被传整个招聘团队被裁，面试工作全部暂停。​对此高途集团回应称，“高途课堂招聘全面暂停”及“整个招聘团队已被裁”等内容与事实不符，实际情况是年中考核个别岗位优化。截止今日，公司现有员工超过2. 8 万人，较上月有大幅增长，高途仍持续招聘优秀的人才，也不排除部分岗位的优化和调整。

    高途 在线教育 高途课堂

  • 1号招聘亮相“钉峰会”，荣获「钉钉开放平台年度银奖」

    6 月21 日，“开放共赢未来，2021 生态伙伴钉峰会”在杭州隆重开幕，作为钉钉生态合作伙伴，1 号招聘（原1 号职场）参加本次大会，为广大企业招聘赋能。1 号招聘荣获年度银奖峰会颁奖礼上，1 号招聘荣获“2020 年钉钉开放平台年度银奖”，获奖离不开在招聘行业的深耕，更离不开上万企业的信任与支持。1 号招聘是钉钉招聘类头部应用，是钉钉合作的首家免费一站式特色招聘服务+AI智能服务平台。致力于为企业提供一站式的招聘服务，通

    钉钉

  • 小米汽车自动驾驶招聘岗位增加 近期将披露新人才计划

    小米汽车招聘岗位已从24个增加至25个，均为自动驾驶领域。近期，小米还将进一步披露新的人才招聘计划。​此前小米就已经发布了多个自动驾驶相关岗位的招聘信息，涉及数据平台、车载基础架构、决策规划、毫米波算法、开发工具、前端平台开发、嵌入式软件、控制、感知、高精地图、仿真平台等，地址为北京海淀。

    小米汽车 雷军 小米
  • 热门标签
显卡天梯图 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 拼多多百亿补贴节 锚文字 Alt标签 一加 网站优化 网站 CPM CPC DA 死链

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM