工信部通报71款未完成整改App 包括虎牙、迅雷、抖音极速版等

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:今日下午，工信部发布了2021年第6批关于侵害用户权益行为的APP通报。
工信部称，依据相关工作部署，近期组织第三方检测机构针对用户反映问题较多的医疗健康、电子商务、实用工具等类型手机应用软件进行了专项检查，已通知相关企业进行了整改。
截至目前，尚有71款APP未完成整改。各通信管理局按我部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，辽宁省、浙江省、广东省、四川省、宁夏回族自治区通信管理局检查发现仍有74款APP未完成整改。
上述145款APP应在7月26日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。
|序号
|应用名称
|应用开发者
|应用来源
|应用版本
|所涉问题
|1
|下厨房
|北京瑞荻互动科技有限公司
|搜狗手机助手
|7.9.3
|欺骗误导强迫用户
|2
|凤凰新闻
|Yi Feng Lian He （Beijing） Technology Co.， Ltd.
|AppStore
|7.26.1
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|3
|抖音极速版
|北京微播世界科技有限公司
|百度手机助手
|15.2.0
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|4
|迅雷
|深圳市迅雷网络技术有限公司
|AppStore
|1.2.5
|欺骗误导强迫用户
|5
|亲宝宝
|杭州点望科技有限公司
|搜狗手机助手
|9.3.6
|欺骗误导强迫用户
|6
|妈妈网孕育
|广州盛成妈妈网络科技股份有限公司
|360手机助手
|11.5.3
|超范围收集个人信息
|7
|虎牙直播
|广州虎牙信息科技有限公司
|AppStore
|9.2.20
|欺骗误导强迫用户
|豌豆荚
|9.2.3
|欺骗误导强迫用户
|8
|永辉生活
|永辉云创科技有限公司
|360手机助手
|7.6.1.2
|APP强制、频繁、过度索取权限
|AppStore
|7.6.2
|APP强制、频繁、过度索取权限
|9
|他趣
|厦门海豹他趣信息技术股份有限公司
|AppStore
|10.2.53
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|百度手机助手
|7.4.4.3
|违规收集个人信息
|10
|百搜视频
|北京小度互娱科技有限公司拟公司
|AppStore
|8.10.2
|欺骗误导强迫用户
|豌豆荚
|8.12.70
|超范围收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|11
|团油
|车主邦（北京）科技有限公司
|AppStore
|6.4.9
|强制用户使用定向推送功能
|华为应用市场
|6.4.9
|强制用户使用定向推送功能
|12
|蜻蜓FM
|Shanghai MarkPhone Culture Media Co.， Ltd.
|AppStore
|9.2.8
|违规收集个人信息
|欺骗误导强迫用户
|13
|优健康
|武汉好卓大数据科技有限公司
|360手机助手
|7.3.3
|违规收集个人信息
|14
|学习通
|北京世纪超星信息技术发展有限责任公司
|百度手机助手
|4.8.5
|违规使用个人信息
|15
|币世界
|北京币世界网络科技有限公司
|百度手机助手
|3.5.6
|违规收集个人信息
|16
|汽车头条
|北京智阅网络科技有限公司
|百度手机助手
|8.9.0
|违规收集个人信息
|违规使用个人信息
|17
|两步路户外助手
|深圳市两步路信息技术有限公司
|豌豆荚
|6.9.5
|违规使用个人信息
|18
|叫叫识字宝宝认字早教版
|成都铁皮人科技有限公司
|华为应用市场
|2.49.1
|违规使用个人信息
|19
|小伴龙
|深圳市有伴科技有限公司
|豌豆荚
|9.2.6
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|20
|壁纸多多
|北京多宝灵动科技有限公司
|豌豆荚
|5.2.1.2
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|21
|曹操出行
|杭州优行科技有限公司
|百度手机助手
|5.1.1
|APP强制、频繁、过度索取权限
|22
|万顺叫车
|深圳万顺叫车云信息技术有限公司
|百度手机助手
|5.1.7
|违规收集个人信息
|违规使用个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|App Store
|5.1.7
|APP强制、频繁、过度索取权限
|23
|乐播投屏
|深圳乐播科技有限公司
|豌豆荚
|5.1.12
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|24
|189邮箱
|世纪龙信息网络有限责任公司
|搜狗手机助手
|8.1.0
|APP强制、频繁、过度索取权限
|25
|遥望
|北京鲸榄网络科技有限公司
|360手机助手
|3.3.0
|违规收集个人信息
|26
|爱剪辑
|深圳市爱剪辑科技有限公司
|百度手机助手
|64.1
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|27
|找靓机
|深圳市万事富科技有限公司
|百度手机助手
|8.4.92
|欺骗误导强迫用户
|28
|返利
|上海中彦信息科技股份有限公司
|百度手机助手
|7.17.25
|欺骗误导强迫用户
|29
|爱康约体检查报告
|康云（北京）软件有限公司
|搜狗手机助手
|4.7.0
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|30
|叮当快药
|叮当快药科技集团有限公司
|搜狗手机助手
|6.0.3
|APP强制、频繁、过度索取权限
|31
|美丽修行
|武汉美之修行信息科技有限公司
|搜狗手机助手
|4.3.6
|违规收集个人信息
|32
|大姨妈
|北京康智乐思网络科技有限公司
|搜狗手机助手
|8.3.9
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|33
|大润发优鲜
|上海飞牛集达电子商务有限公司
|搜狗手机助手
|1.5.0
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|34
|钓鱼人
|北京联创鸿瑞网络技术有限公司
|百度手机助手
|3.5.11
|强制用户使用定向推送功能
|Beijing lianchuanghongrui Network Technology Co.， Ltd.
|App Store
|3.5.11
|强制用户使用定向推送功能
|35
|中国体育
|新传在线（北京）信息技术有限公司
|百度手机助手
|5.4.4
|违规收集个人信息
|强制用户使用定向推送功能
|Nucom Online（Beijing） Information Technology Co.，Ltd.
|App Store
|5.4.3
|强制用户使用定向推送功能
|36
|中国天气
|Huafeng-AccuWeather Meteorological Technology（Beijing） Co.， Ltd.
|App Store
|8.2.7
|欺骗误导强迫用户
|37
|识货
|虎扑（上海）文化传播股份有限公司
|百度手机助手
|6.59.1
|违规收集个人信息
|38
|简单天气
|上海脉芽网络科技有限公司
|华为应用市场
|1.4.8
|欺骗误导强迫用户
|39
|黄历天气
|福建风灵创景科技有限公司
|豌豆荚
|5.15.2.8
|APP强制、频繁、过度索取权限
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|剑云 郭
|App Store
|5.6.0
|欺骗误导强迫用户
|40
|桌面天气预报
|厦门宽客探索科技有限公司
|豌豆荚
|2.7.1
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|41
|稿定设计
|厦门欢乐逛科技股份有限公司
|360手机助手
|4.4.15
|违规收集个人信息
|42
|MAKA设计
|码卡（广州）科技有限公司
|360手机助手
|5.39.0
|违规收集个人信息
|43
|换图标
|北京智数信通科技有限公司
|豌豆荚
|2.9.2
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|欺骗误导强迫用户
|44
|音频剪辑
|广州蓝色龙珠网络信息有限公司
|豌豆荚
|21.06.21
|APP强制、频繁、过度索取权限
|45
|妖月传说福利版
|海南千妙网络科技有限公司
|抖音极速版
|0.26.43
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|46
|蓝月至尊
|广州多娱互动信息科技有限公司
|快手极速版
|3.0.2
|违规使用个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|47
|视频制作
|深圳市游控科技有限公司
|搜狗手机助手
|2.2.0
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|48
|音遇
|上海义悠网络科技有限公司
|应用宝
|3.4.1
|违规收集个人信息
|强制用户使用定向推送功能
|49
|行者
|上海大不自多信息科技有限公司
|vivo应用商店
|3.14.2
|违规收集个人信息
|强制用户使用定向推送功能
|50
|动态壁纸秀
|海南长留网络科技有限公司
|vivo应用商店
|4.1.9
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|51
|途虎养车
|上海阑途信息技术有限公司
|OPPO软件商店
|6.3.0
|APP强制、频繁、过度索取权限
|52
|天气预报
|北京神指飞扬科技有限公司
|百度手机助手
|5.9.4
|违规收集个人信息
|53
|一嗨租车
|上海一嗨汽车租赁有限公司
|小米应用商店
|6.6.62
|超范围收集个人信息
|54
|安居客
|瑞庭网络技术（上海）有限公司
|360手机助手
|15.18.1
|违规收集个人信息
|55
|停课铃
|广东省气象服务中心
|百度手机助手
|2.8.0
|违规收集个人信息
|违规使用个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|56
|安逸花
|马上消费金融股份有限公司
|百度手机助手
|3.4.43
|违规收集个人信息
|57
|山桃街
|上海卡免数据科技有限公司
|应用宝
|1.9.8_release
|违规收集个人信息
|58
|兼职猫
|广州九尾信息科技有限公司
|OPPO软件商店
|7.7.4
|违规收集个人信息
|59
|向日葵远程控制
|上海贝锐信息科技股份有限公司
|OPPO软件商店
|11.1.0.39347
|违规收集个人信息
|60
|网易大神
|广州博冠信息科技有限公司
|百度手机助手
|3.5.1
|违规收集个人信息
|61
|会玩
|武汉微派网络科技有限公司
|百度手机助手
|5.11.10.5
|违规收集个人信息
|62
|TT语音
|广州趣丸网络科技有限公司
|百度手机助手
|5.5.10-14870
|违规收集个人信息
|63
|妈妈帮
|上海丫丫信息科技有限公司
|360手机助手
|6.6.7
|超范围收集个人信息
|64
|CSDN
|北京创新乐知网络技术有限公司
|豌豆荚
|4.10.0
|超范围收集个人信息
|65
|天气通
|微梦创科网络科技（中国）有限公司
|百度手机助手
|7.14
|欺骗误导强迫用户
|应用分发平台上的APP信息明示不到位
|66
|蜗牛睡眠
|赛博龙科技（北京）有限公司
|AppStore
|5.1
|欺骗误导强迫用户
|67
|东方财富
|东方财富信息股份有限公司
|AppStore
|9.4.1
|欺骗误导强迫用户
|68
|跳跳舞蹈
|上海特艺奥文化传播有限公司
|AppStore
|7.4.0
|违规收集个人信息
|vivo应用商店
|7.4.2
|违规收集个人信息
|违规使用个人信息
|69
|薄荷健康
|上海薄荷健康科技股份有限公司
|360手机助手
|7.8.2
|欺骗误导强迫用户
|AppStore
|9.8.3
|欺骗误导强迫用户
|70
|亚马逊购物
|亚马逊（中国）投资有限公司
|OPPO软件商店
|22.11.0.600
|违规收集个人信息
|Amazon Mobile CN
|AppStore
|17.12.0
|违规收集个人信息
|71
|微鲤天气
|南京微鲤科技有限公司
|应用宝
|1.0.6
|违规收集个人信息
|APP强制、频繁、过度索取权限
|AppStore
|1.0.7
|欺骗误导强迫用户