工信部通报71款未完成整改App 包括虎牙、迅雷、抖音极速版等

今天上午，在国新办举行新闻发布会上，针对有记者提到近期滴滴出行App下架等针对App治理的问题，工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，已关注到这个信息。各主管部门和相关部门形成合力，依据职责，继续强化App的治理。赵志国介绍，工信部高度重视App用户权益的保护，持续开展App侵害用户权益的整治行动。目前共检查76万款App，通报748款违规App，下架了245款拒不整改的App，对违规行为继续保持高压震慑。数据