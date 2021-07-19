71款App被通报

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工信部通报71款未完成整改App 包括虎牙、迅雷、抖音极速版等

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热点：工信部通报71款未完成整改App 包括虎牙、迅雷、抖音极速版等

2021-07-19 15:15 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 7月19日 消息:今日下午，工信部发布了2021年第6批关于侵害用户权益行为的APP通报。

工信部称，依据相关工作部署，近期组织第三方检测机构针对用户反映问题较多的医疗健康、电子商务、实用工具等类型手机应用软件进行了专项检查，已通知相关企业进行了整改。

截至目前，尚有71款APP未完成整改。各通信管理局按我部APP整治行动部署，积极开展手机应用软件监督检查，辽宁省、浙江省、广东省、四川省、宁夏回族自治区通信管理局检查发现仍有74款APP未完成整改。

上述145款APP应在7月26日前完成整改落实工作，逾期不整改的，我部将依法依规组织开展相关处置工作。

根据通报，上榜APP包括了：虎牙迅雷、抖音极速版等。

序号应用名称应用开发者应用来源应用版本所涉问题
1下厨房北京瑞荻互动科技有限公司搜狗手机助手7.9.3欺骗误导强迫用户
2凤凰新闻Yi Feng Lian He （Beijing） Technology Co.， Ltd.AppStore7.26.1APP强制、频繁、过度索取权限





欺骗误导强迫用户
3抖音极速版北京微播世界科技有限公司百度手机助手15.2.0应用分发平台上的APP信息明示不到位
4迅雷深圳市迅雷网络技术有限公司AppStore1.2.5欺骗误导强迫用户
5亲宝宝杭州点望科技有限公司搜狗手机助手9.3.6欺骗误导强迫用户
6妈妈网孕育广州盛成妈妈网络科技股份有限公司360手机助手11.5.3超范围收集个人信息
7虎牙直播广州虎牙信息科技有限公司AppStore9.2.20欺骗误导强迫用户



豌豆荚9.2.3欺骗误导强迫用户
8永辉生活永辉云创科技有限公司360手机助手7.6.1.2APP强制、频繁、过度索取权限



AppStore7.6.2APP强制、频繁、过度索取权限
9他趣厦门海豹他趣信息技术股份有限公司AppStore10.2.53违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限



百度手机助手7.4.4.3违规收集个人信息
10百搜视频北京小度互娱科技有限公司拟公司AppStore8.10.2欺骗误导强迫用户



豌豆荚8.12.70超范围收集个人信息





欺骗误导强迫用户
11团油车主邦（北京）科技有限公司AppStore6.4.9强制用户使用定向推送功能



华为应用市场6.4.9强制用户使用定向推送功能
12蜻蜓FMShanghai MarkPhone Culture Media Co.， Ltd.AppStore9.2.8违规收集个人信息





欺骗误导强迫用户
13优健康武汉好卓大数据科技有限公司360手机助手7.3.3违规收集个人信息
14学习通北京世纪超星信息技术发展有限责任公司百度手机助手4.8.5违规使用个人信息
15币世界北京币世界网络科技有限公司百度手机助手3.5.6违规收集个人信息
16汽车头条北京智阅网络科技有限公司百度手机助手8.9.0违规收集个人信息





违规使用个人信息
17两步路户外助手深圳市两步路信息技术有限公司豌豆荚6.9.5违规使用个人信息
18叫叫识字宝宝认字早教版成都铁皮人科技有限公司华为应用市场2.49.1违规使用个人信息
19小伴龙深圳市有伴科技有限公司豌豆荚9.2.6应用分发平台上的APP信息明示不到位
20壁纸多多北京多宝灵动科技有限公司豌豆荚5.2.1.2欺骗误导强迫用户





应用分发平台上的APP信息明示不到位
21曹操出行杭州优行科技有限公司百度手机助手5.1.1APP强制、频繁、过度索取权限
22万顺叫车深圳万顺叫车云信息技术有限公司百度手机助手5.1.7违规收集个人信息





违规使用个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限



App Store5.1.7APP强制、频繁、过度索取权限
23乐播投屏深圳乐播科技有限公司豌豆荚5.1.12违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限
24189邮箱世纪龙信息网络有限责任公司搜狗手机助手8.1.0APP强制、频繁、过度索取权限
25遥望北京鲸榄网络科技有限公司360手机助手3.3.0违规收集个人信息
26爱剪辑深圳市爱剪辑科技有限公司百度手机助手64.1欺骗误导强迫用户





应用分发平台上的APP信息明示不到位
27找靓机深圳市万事富科技有限公司百度手机助手8.4.92欺骗误导强迫用户
28返利上海中彦信息科技股份有限公司百度手机助手7.17.25欺骗误导强迫用户
29爱康约体检查报告康云（北京）软件有限公司搜狗手机助手4.7.0违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限





欺骗误导强迫用户
30叮当快药叮当快药科技集团有限公司搜狗手机助手6.0.3APP强制、频繁、过度索取权限
31美丽修行武汉美之修行信息科技有限公司搜狗手机助手4.3.6违规收集个人信息
32大姨妈北京康智乐思网络科技有限公司搜狗手机助手8.3.9APP强制、频繁、过度索取权限





欺骗误导强迫用户





应用分发平台上的APP信息明示不到位
33大润发优鲜上海飞牛集达电子商务有限公司搜狗手机助手1.5.0违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限
34钓鱼人北京联创鸿瑞网络技术有限公司百度手机助手3.5.11强制用户使用定向推送功能


Beijing lianchuanghongrui Network Technology Co.， Ltd.App Store3.5.11强制用户使用定向推送功能
35中国体育新传在线（北京）信息技术有限公司百度手机助手5.4.4违规收集个人信息





强制用户使用定向推送功能


Nucom Online（Beijing） Information Technology Co.，Ltd.App Store5.4.3强制用户使用定向推送功能
36中国天气Huafeng-AccuWeather Meteorological Technology（Beijing） Co.， Ltd.App Store8.2.7欺骗误导强迫用户
37识货虎扑（上海）文化传播股份有限公司百度手机助手6.59.1违规收集个人信息
38简单天气上海脉芽网络科技有限公司华为应用市场1.4.8欺骗误导强迫用户
39黄历天气福建风灵创景科技有限公司豌豆荚5.15.2.8APP强制、频繁、过度索取权限





应用分发平台上的APP信息明示不到位


剑云 郭App Store5.6.0欺骗误导强迫用户
40桌面天气预报厦门宽客探索科技有限公司豌豆荚2.7.1APP强制、频繁、过度索取权限





欺骗误导强迫用户
41稿定设计厦门欢乐逛科技股份有限公司360手机助手4.4.15违规收集个人信息
42MAKA设计码卡（广州）科技有限公司360手机助手5.39.0违规收集个人信息
43换图标北京智数信通科技有限公司豌豆荚2.9.2违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限





欺骗误导强迫用户
44音频剪辑广州蓝色龙珠网络信息有限公司豌豆荚21.06.21APP强制、频繁、过度索取权限
45妖月传说福利版海南千妙网络科技有限公司抖音极速版0.26.43违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限
46蓝月至尊广州多娱互动信息科技有限公司快手极速版3.0.2违规使用个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限
47视频制作深圳市游控科技有限公司搜狗手机助手2.2.0欺骗误导强迫用户





应用分发平台上的APP信息明示不到位
48音遇上海义悠网络科技有限公司应用宝3.4.1违规收集个人信息





强制用户使用定向推送功能
49行者上海大不自多信息科技有限公司vivo应用商店3.14.2违规收集个人信息





强制用户使用定向推送功能
50动态壁纸秀海南长留网络科技有限公司vivo应用商店4.1.9欺骗误导强迫用户





应用分发平台上的APP信息明示不到位
51途虎养车上海阑途信息技术有限公司OPPO软件商店6.3.0APP强制、频繁、过度索取权限
52天气预报北京神指飞扬科技有限公司百度手机助手5.9.4违规收集个人信息
53一嗨租车上海一嗨汽车租赁有限公司小米应用商店6.6.62超范围收集个人信息
54安居客瑞庭网络技术（上海）有限公司360手机助手15.18.1违规收集个人信息
55停课铃广东省气象服务中心百度手机助手2.8.0违规收集个人信息





违规使用个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限
56安逸花马上消费金融股份有限公司百度手机助手3.4.43违规收集个人信息
57山桃街上海卡免数据科技有限公司应用宝1.9.8_release违规收集个人信息
58兼职猫广州九尾信息科技有限公司OPPO软件商店7.7.4违规收集个人信息
59向日葵远程控制上海贝锐信息科技股份有限公司OPPO软件商店11.1.0.39347违规收集个人信息
60网易大神广州博冠信息科技有限公司百度手机助手3.5.1违规收集个人信息
61会玩武汉微派网络科技有限公司百度手机助手5.11.10.5违规收集个人信息
62TT语音广州趣丸网络科技有限公司百度手机助手5.5.10-14870违规收集个人信息
63妈妈帮上海丫丫信息科技有限公司360手机助手6.6.7超范围收集个人信息
64CSDN北京创新乐知网络技术有限公司豌豆荚4.10.0超范围收集个人信息
65天气通微梦创科网络科技（中国）有限公司百度手机助手7.14欺骗误导强迫用户





应用分发平台上的APP信息明示不到位
66蜗牛睡眠赛博龙科技（北京）有限公司AppStore5.1欺骗误导强迫用户
67东方财富东方财富信息股份有限公司AppStore9.4.1欺骗误导强迫用户
68跳跳舞蹈上海特艺奥文化传播有限公司AppStore7.4.0违规收集个人信息



vivo应用商店7.4.2违规收集个人信息





违规使用个人信息
69薄荷健康上海薄荷健康科技股份有限公司360手机助手7.8.2欺骗误导强迫用户



AppStore9.8.3欺骗误导强迫用户
70亚马逊购物亚马逊（中国）投资有限公司OPPO软件商店22.11.0.600违规收集个人信息


Amazon Mobile CNAppStore17.12.0违规收集个人信息
71微鲤天气南京微鲤科技有限公司应用宝1.0.6违规收集个人信息





APP强制、频繁、过度索取权限



AppStore1.0.7欺骗误导强迫用户


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