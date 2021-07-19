iPhone13或支持息屏显示 刘海变成这样......

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iPhone13或支持息屏显示 刘海变成这样......

2021-07-19 14:35 · 稿源：站长之家

据彭博社报道，将要发布的iPhone13系列将搭载全新的A15芯片，并且扩大了电池容量，刘海则会比上一代更小。

而相机模组采用独特对焦排列方式，镜头模组更厚。报道称iPhone13还有可能支持息屏显示（类似于 Apple Watch 上的常亮屏模式），用户无需激活iPhone即可查看部分信息，例如时间、天气等。

QQ截图20210719143723.png

图片来自YouTube

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