iPhone13或支持息屏显示 刘海变成这样......

据彭博社报道，将要发布的iPhone13系列将搭载全新的A15芯片，并且扩大了电池容量，刘海则会比上一代更小。
而相机模组采用独特对焦排列方式，镜头模组更厚。报道称iPhone13还有可能支持息屏显示（类似于 Apple Watch 上的常亮屏模式），用户无需激活iPhone即可查看部分信息，例如时间、天气等。
图片来自YouTube
据彭博社报道，将要发布的iPhone13系列将搭载全新的A15芯片，并且扩大了电池容量，刘海则会比上一代更小。
而相机模组采用独特对焦排列方式，镜头模组更厚。报道称iPhone13还有可能支持息屏显示（类似于 Apple Watch 上的常亮屏模式），用户无需激活iPhone即可查看部分信息，例如时间、天气等。
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按照以往惯例，苹果将会在9月份的某个周二，召开秋季新品发布会，而新一代的iPhone 13将会是此次发布会最受关注的重点。iPhone 13将会搭载苹果最新一代的A15芯片，再次刷新手机产品的性能上限。虽然此前有消息称，iPhone 13可能会因为芯片缺货导致延期，不过近期台积电的6月份营收却透露，苹果A15芯片可能已经开始了大规模量产，足以保障新机如期发布。据海外报道，台积电在6月份的营收突破了以往记录，达到了1484.71亿新台币，约3
要说最近一段时间曝光最密集的机型，自然非全新的iPhone 13系列莫属。据此前多方预测的消息，今年苹果将继续在9月推出新一代的iPhone旗舰，随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料更是达到了铺天盖地的程度，而作为核心部件的全新A15处理器自然也受到了广泛关注。现在有最新消息，近日有海外爆料达人带来了该芯片的更多细节。
按照以往惯例，苹果将会在9月份的某个周二，召开秋季新品发布会，而新一代的iPhone 13将会是此次发布会最受关注的重点。虽然今年各行业芯片供应都不乐观，但是消息称苹果依然会如期发布这款新机。根据相关媒体报道，苹果将从台积电获得到2021年第三季度A15芯片订单的优先供应权限，从而在缺芯的情况下，争取在9月如期发布iPhone 13系列。据悉，台积电近期已经收到了大量的A15芯片订单，并且已经全面启动了A15芯片的量产计划，该芯?
日前在法国巴黎举行的2021 Vivatech大会上，苹果CEO库克表示，iPhone 13会比 iPhone 12更好。而照以往惯例，苹果将会在今年9月份召开秋季新品发布会，届时全新的iPhone13系列有望正式与大家见面。随着发布时间的日益临近，关于该机的爆料也日渐密集。现在有最新消息，近日有外媒带来了关于该机核心配置上的更多细节。
据Digitimes称，苹果增加了5G相关硬件供应商的数量，这是因为它预计将推出更多支持mmWave的iPhone 13代手机。iphone12系列是第一个支持5G连接的产品系列，但mmWave的支持仅限于我们，因为世界上其他地区只有低于6GHz的5G支持。现在，预计更多的市场将采用更快的mmWave标准。
苹果公司预计将在不到三个月的时间内宣布推出新款iPhone，有部分果粉可能还在期待是否能推出1TB 存储iphone13。不过TrendForce研究机构在最新的报告中表示，iphone13仍将保持最高512GB，没有1TB 存储选项。
对于希望iPhone13能支持屏下指纹解锁果粉恐怕要失望了!据上游供应链消息，iPhone 13的设计工作已经基本完成了，之前一直传闻的屏下指纹不会出现在新机上。
苹果iPhone12发布之后，很多网友认为变化不大，并调侃表示“还是等十三香（iPhone13）”。那么iPhone13变现回比iPhone12优秀多少呢?
近日，网上出现了iPhone13、iPhone13 mini、iPhone13 Pro 和 iPhone13 Pro Max真机图，对比去年发售的iPhone12系列来看，屏幕和前置摄像头变化不大，主要外观区别是后置摄像头。
苹果每一年最大的焦点就是秋季的新款iPhone发布，日前已有消息今年新一代iPhone最快9月底上市，已有部分零部件到货，这要比去年的iPhone12系列发布时间早一个月。
据Twitter博主Apple_Tomorrow爆料，今年的iPhone13 系列除了黑色、银色等常规配色之外，还将加入日落金和玫瑰金配色。
去年苹果iPhone12系列手机开启了一个新的超级周期，如今很多人对于2021年iPhone13更加期待，预期会加入更大的电池、刘海变小，性能也有提升，更值得关注的是显示屏将变成息屏显示。
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果公司在2017年首次推出了采用OLED屏幕的iPhone，去年推出的iPhone 12系列则是全部采用OLED屏幕，iPhone也就此全面转向了OLED屏幕。由于iPhone是高端智能手机市场无可争议的霸主，近几年的销量都超过2亿部，iPhone全面转向OLED屏幕，对OLED屏幕的需求也就将大幅提升。有研究机构预计，苹果公司今年将从三星显示器公司、LG显示和京东方，采购1.72亿块iPhone所需的OLED屏幕。分析师和研究
《经济日报》报道，即将推出的2021年iPhone将被命名为“ iPhone13 ”，整个系列的命名方案还包括“mini”、“Pro”和“Pro Max”等不同版本 。
知名博主Apple_Tomorrow发布推文透露，今年的iPhone13系列除了传统的黑色和白色之外，还会加入日落金和玫瑰金，其中玫瑰金跟往年的同色系相近，而日落金配色，则呈现一种金属铜的感觉。
随着9月份的临近，有关苹果iPhone13系列手机的各种爆料消息出现的越来越频繁，消息的准确度也将会更高。现在就有消息称，今年的iPhone13系列将新增两种配色，分别叫日落金和玫瑰金。
和目前的 iPhone12系列超广角镜头相比，定位更高的 iPhone13 Pro 和 iPhone13Pro Max 的超广角镜头将会引入自动对焦功能，这将获得更为清晰的成像效果，而无论用户拍摄特定对象的距离远近。另外，郭明錤此前还表示，iPhone13系列将有其他几项相机改进，包括改进低光性能。
立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支。据悉立讯精密的订单规模将逐年扩大，有望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。目前iPhone组装订单，由鸿海、和硕、纬创等三家台厂分食，以鸿海占比最大。立讯先前已是苹果供应链成员，主要供货电声元件、连接器等零组件，今年则跃居组装主力厂商之一。
在过去几个月里，关于下一代iPhone系列的很多细节已经曝光，除了更好的相机外，新iPhone可能会配备更好的屏幕和更小的刘海。此外，指纹传感器（Touch ID）将首次被置于屏幕下方。总的来说，下一代iPhone设计保持不变，因为去年iPhone12 系列已经进行了重大的设计更新。
据国外媒体报道，苹果iPhone 13系列将于9月正式发布，目前有最新消息称，今年的iPhone13系列将新增两种配色，分别是日落金和玫瑰金。
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