小米汽车设独立期权，又诞生一批富豪？

2021年是金山全面转型移动互联网的第十年，也是雷军出任金山董事长的第十年。今日下午，小米CEO、金山软件董事长雷军通过微博透露，十年前我非常痛苦：我在创办小米同时如何做好金山，对我来说，简直是不可能完成的任务。但董事会坚持，我对金山又情深似海，最后只能接手金山的管理。雷军表示，1992年1月4日加入金山，已经快30年。我的青春，我的金山”，祝福金山越来越好！在雷军发表致金山全体员工的信”中，雷军宣布，每位金山?