小米汽车设独立期权，又诞生一批富豪？

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小米汽车设独立期权，又诞生一批富豪？

2021-07-16 15:52 · 稿源：站长之家

近日，小米汽车的股票激励计划曝光。小米汽车将授予员工独立的汽车公司期权，分5年发放完毕。在期权成熟后，有两种变现方式。

停车场，汽车

第一种，是通过常规的上市通道，“临上市前一股汽车期权对应一股上市后的汽车主体股票”。

第二种，是小米汽车主体未上市，但依然可以将期权变现。

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