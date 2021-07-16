联发科推出Helio G96和Helio G88芯片 主打手机摄影

站长之家（ChinaZ.com）7月16日 消息:2020年，联发科推出Helio G95SoC，采用该公司的HyperEngine游戏技术，用于优化CPU、GPU和RAM以及连接性。现在，该公司推出了其后续型号——联发科Helio G96。

除了Helio G96，该公司还宣布了另一款G系列芯片组，名称为联发科Helio G88。这两款芯片的设计都专注于移动摄影。

联发科技Helio G96支持120Hz显示器，屏幕分辨率高达QHD+。它支持LCD和AMOLED屏幕，不受DDIC电源、C-phy 或 D-phy 接口的限制。为了满足游戏需求，该公司还添加了HyperEngine2.0Lite技术。

Helio G96具有两个频率高达2.05GHz的Arm Cortex-A76CPU，还有LPDDR4X内存和UFS2.2存储。它支持108兆像素摄像头、快速Cat-134G LTE WorldMode调制解调器集成、双4G SIM 和 VoLTE 和 ViLTE 服务，以及公司的智能资源管理引擎和网络引擎。

另一方面，联发科Helio G88可以支持90Hz刷新率，Full HD+屏幕分辨率（1080p+）。它配备了一个八核CPU，两个运行频率高达2.0GHz 的Arm Cortex-A75CPU 和 Mali-G52MC2GPU。

Helio G88支持高达64兆像素的主摄像头、用于双摄像头散景捕捉的硬件深度引擎、摄像头控制单元 （CCU）、电子图像稳定 (EIS) 和滚动快门补偿 (RSC) 技术。

联发科没有透露以上两个芯片将出现在哪些设备上，以及它们的定价信息。