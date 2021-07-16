工信部将严惩滥用用户权限企业 确保问题不反复

型号为“SM-F9260”，疑似三星 Galaxy Z Fold 3 通过工信部认证。根据目前公示的相关信息，Galaxy Z Fold 3 将会配备 6.2 英寸屏幕，但在文件中并没有提及这是外屏还是内屏，不过根据屏幕尺寸可以判断是外屏。此外在文件中明确屏幕数量为 2，所以是一款可折叠手机。在其他公示的信息中，Galaxy Z Fold 3 的电池采用双电池设计，容量为 2155+2345 mAh，电池总量为 4500mAh。这应该是电池的典型值，而额定值应该会更多。根据此前曝光