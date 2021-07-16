工信部将严惩滥用用户权限企业 确保问题不反复

7月16日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会。工信部有关负责人强调，将严惩滥用用户权限企业。
工信部总工程师田玉龙表示，对反复出现违规调用通讯录和用户地理位置、权限等相关问题的企业，将加大惩处的力度，确保整改过的问题不反弹不反复。
此前，工信部还重宣布将大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户的问题整治。
督促企业重视用户诉求，解决好在开屏信息页面中存在利用文字、图片、视频等方式欺骗误导用户跳转等问题。
7月16日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会。工信部有关负责人强调，将严惩滥用用户权限企业。
工信部总工程师田玉龙表示，对反复出现违规调用通讯录和用户地理位置、权限等相关问题的企业，将加大惩处的力度，确保整改过的问题不反弹不反复。
此前，工信部还重宣布将大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户的问题整治。
督促企业重视用户诉求，解决好在开屏信息页面中存在利用文字、图片、视频等方式欺骗误导用户跳转等问题。
就在刚刚，工信部宣布将大力推进APP开屏弹窗信息骚扰用户问题整治。工信部称，近期对用户反映强烈投诉较多的“弹窗信息标识近于无形、关闭按钮小如蝼蚁、页面伪装瞒天过海、诱导点击暗度陈仓”等违规行为进行了集中整治，督促企业重视用户诉求，解决好在开屏信息页面中存在利用文字、图片、视屏等方式欺骗误导用户跳转等问题。
APP用户权益保护关乎人民群众获得感、幸福感和安全感，工业和信息化部一直以来高度重视个人信息保护工作，持续开展APP专项整治。
7月12日，工信微报公众号发布消息称，经第三方检测机构核查复检，截至目前尚有18款APP未按照工信部要求完成整改。同时，上海、安徽、广东、四川省(市)通信管理局检查发现共有30款APP仍未完成整改。通报要求，依据《网络安全法》《电信和互联网用户个人信息保护规定》《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》等法律和规范性文件要求，工信部组织对这48款APP进行下架。相关应用商店应在本通报发布后，立即组织对名单中应用软
工信部近日公开征求对推荐性国家标准《纯电动乘用车 技术条件》的意见，《意见》中对微型低速纯电动乘用车定义和标准作出了说明。
今日，工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部联合印发网络产品安全漏洞管理规定的通知，自2021年9月1日起施行。
今日，工信部宣布组织开展摄像头网络安全集中整治。工信部称，根据工作部署，工业和信息化部网络安全管理局组织各地通信管理局、基础电信企业、专业机构及视频监控云平台、摄像头生产企业等
据工业和信息化部网站显示，工业和信息化部信息通信管理局通报： 2021 年第 5 批（总第 14 批）公开通报App，经第三方检测机构核查复检，截至目前尚有 18 款App未按照我部要求完成整改。上海、安徽、广东、四川省（市）通信管理局检查发现共有 30 款App仍未完成整改。
今日，工信部等十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，推动5G全面协同发展。根据计划，到2023年，我国5G个人用户普及率将超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超200%。
【TechWeb】7月4日消息，日前，工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。其中，意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。依托优质企业组建创新联合体或技术创新战略联盟，开展协同创新，加大基础零部件、基础电子元器件、基础软件、基础材料、基础工艺、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。同时，充分发挥优质企业在?
日前，工信部通报下架48款侵害用户权益的App，持续推进个人信息保护工作。根据通报内容，此次要求下架的48款App，是在此前公布的今年第5批侵害用户权益行为的App名单中，未按要求完成整改的部分。这些App所涉问题主要包括：违规或超范围收集个人信息，强制用户使用定向推送功能，强制、频繁、过度索取权限，欺骗误导用户下载，账户注销难等方面。央视报道称，记者今天在手机应用市场搜索发现，目前这些App均已被下架，没有相应内容
今天在上海，以“新起点、新战略、新格局”为主题的 2021 中国汽车论坛开幕，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在主题演讲中表示，“十四五”时期将推进新能源充电、换电等基础设施建设。
6月26日消息，华为终端有限公司一款新机获得工信部入网许可，其型号为JAD-AL50。有博主指出，这款新机为华为P50系列，而且是P50 4G版本。工信部网站显示，这款设备预装HarmonyOS操作系统，备支持TD-LTE/LTE FDD/WCDMA/cdma2000/CDMA 1X/GSM制式，不支持5G网络。之前在6月份举行的HarmonyOS 2及华为全场景新品发布会上，华为消费者业务CEO余承东首次公开了P50系列外形图。余承东表示，华为P50系列将拍照等功能提升到了新的高度，但?
【 2021 年 7 月 14 日，沈阳】近日，东软获得工业和信息化部(以下简称“工信部”)颁发的“人工智能产业创新重点任务优胜单位”。这标志着代表东软参加评选的智能通讯产品的技术领先性和创新性已获得国家的大力支持和认可，将更好地为汽车厂商提供更优质的产品和服务，推动汽车产业向智能网联化发展。此次评选，工信部在 1248 家参评单位中遴选并公布 203 家揭榜单位和潜力单位。经实地考察、专家评议和第三方专业机构测评等多维度
工信部副部长刘烈宏在今天的2021中国互联网大会（第二十届）上的致辞中表示，要加强用户信息保护，坚决抵制垄断与不正当竞争等各类违法违规行为。刘烈宏表示，企业要坚持底线思维，依法合规经营，接受政府、社会监督，强化网络与数据安全管理，切实履行社会责任，共同营造规范有序、公平竞争的良好环境，保障行业健康发展。
型号为“SM-F9260”，疑似三星 Galaxy Z Fold 3 通过工信部认证。根据目前公示的相关信息，Galaxy Z Fold 3 将会配备 6.2 英寸屏幕，但在文件中并没有提及这是外屏还是内屏，不过根据屏幕尺寸可以判断是外屏。此外在文件中明确屏幕数量为 2，所以是一款可折叠手机。在其他公示的信息中，Galaxy Z Fold 3 的电池采用双电池设计，容量为 2155+2345 mAh，电池总量为 4500mAh。这应该是电池的典型值，而额定值应该会更多。根据此前曝光
昨日，为加强车联网（智能网联汽车）网络安全管理工作，提升网络安全保障能力，促进车联网(智能网联汽车)产业规范健康发展，工业和信息化部起草了《关于加强车联网(智能网联汽车)网络安全工作的通知(征求意见稿)》。
工信部发布公告，近期联合公安部发布了《关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》，指导电信企业建立高风险电话卡“二次实人认证”制度，集中对公安机关通报的涉案电话卡、高风险电话卡以及关联互联网账号进行了系统清理整治，着力切断电信网络诈骗通信渠道。
近期，随着618电商大促的开启，各电商平台和店铺的营销短信又开启了对消费者的疯狂轰炸”，大多数消费者每天甚至能收到数十条营销短信。工信部也注意到了这种情况，因此已经开始对此类行为作出规范。据工信部官方微信最新消息，工信部近日召开行政指导会，规范电商平台618”短信营销行为，阿里巴巴、京东、拼多多等主要电商平台企业，以及相关基础电信企业和短信息服务企业参会。工信部指出，自5月下旬以来，发现部分电商平台企业?
7月13日消息，工信部等十部门关于印发《5G应用扬帆”行动计划（2021-2023年）》的通知，发挥行业、地方等积极性，出台并落实支持5G应用发展的政策举措。根据《通知》的总体目标，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，5G应用扬帆远航”的局面逐步形成。5G应用关键指标大幅提升。5G个人用户普及率超过
工业和信息化部近期联合公安部发布了《关于依法清理整治涉诈电话卡、物联网卡以及关联互联网账号的通告》，指导电信企业建立高风险电话卡“二次实人认证”制度，集中对公安机关通报的涉案电话卡、高风险电话卡以及关联互联网账号进行了系统清理整治。
《足球教练》（Ted Lasso）是去年第 3 季度美国地区收视率最高的 Apple TV+ 喜剧，因此苹果花重金大力推广第二季，甚至于苹果首席执行官库克都亲自..
【TechWeb】7月18日消息，罗永浩微博转发交个朋友战报：7月17日交个朋友直播间支付金额突破1亿元!!!成交订单数28.39万，累计观看人数545.79万！20..
近日，工信部发布《互联网网站适老化通用设计规范》和《移动互联网应用（APP）适老化通用设计规范》。规范指出，明确适老版界面、单独的适老版App..
AMD FreeSync曾经成功挑战NVIDIA G-Sync，而现在AMD FSR又开始向NVIDIA DLSS发起冲击，作为后来者还有着部署简单、完全开源的优势。两种技术的性能..
安卓被吐槽的碎片化问题一直没有彻底解决，不过厂商们为了留住用户，通常都会对大版本的迭代维护做承诺，短的可以连升两代，长的甚至可以做到四代..
美国消费品安全委员会（CPSC）表示，自 2019 年以来亚马逊售出了超过 40 万台问题吹风机，如果掉进水里会存在电击风险；2.4 万个一氧化碳探测器不..
由于时间紧迫，与外卖小哥有关的交通事故近年来很多，现在这一次代价巨大因为外卖小哥撞上了劳斯莱斯，车损修复要三四十万，而且小哥是全责。视频..
Twitter 正努力在时间轴界面中为照片开发无边框（edge to edge）布局。这样图片就会占据屏幕上的水平空间，不再会有圆角，你可以看到完整的图片。..
今年4月，北京知识产权法院受理了原告腾讯科技公司、腾讯计算机公司诉微信自动抢红包”软件运营者不正当竞争纠纷一案。据北京知产法院7月15日通告..
最近一段时间来，AMD的FSR超级分辨率锐画技术很热，性能最高可以提升200%，风头完全超过了NVIDIA的DLSS技术。不过NVIDIA这边也没闲着，《F1 2021》..
2020年11月，辛巴团队直播间出现售卖假燕窝事件，主播辛巴先是态度强硬，后赔偿了近6200万元，还一度被快手平台封号。近日，广州仲裁委员会就辛选..
在最初发布几个月后，索尼Xperia 1 III终于可以预定了。它应该于8月19日在美国和英国开始发货，8月底在欧洲大陆开始发货（例如，德国亚马逊将上市..
日前有消息称 Netflix 要开发自主游戏平台，并已经招募了 Facebook 内容副总裁麦克·沃都 （Mike Verdu）出任游戏开发副总裁。而最新消息称，Netf..
今年最赚钱的中概股是什么？大概不是声名鹊起的悦刻（雾芯科技），也不是募资金额最大的滴滴。而是一家你可能没听说过的潮流文化企业。..
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随着微信的工具化属性越来越重，挤压甚至吞噬社交属性时，这样的现象不可避免。但也有人说，作为职场人，在996、内卷、PUA面前，谈什么微信自由。..
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德国著名超频玩家、油管博主Der8auer最近遇到了一台神奇的电脑：主人家不行遭遇火灾，电脑也被烈焰焚烧，但奇迹的是，处理器和显卡都幸存了下来。..