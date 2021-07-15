零跑汽车称自动驾驶3年内超越特斯拉 网友：你高兴就好

今天，在领跑汽车发布会上，零跑汽车创始人、董事长朱江明的一番“豪言壮志”引发网友热议。
在会上，朱江明称在自动驾驶技术方面零跑非常有信心，预计2024年实现全场景自动驾驶技术，并要在3年内超过特斯拉。
朱江明表示，零跑汽车目前在所有的人脸识别、车牌识别的各种PK里面都是第一、第二名。他称目前人工智能应用中国做的最好。
2025年底之前，零跑汽车将推出8款车型，覆盖35万以内价格区间，并计划2022年进军海外市场。2025年零跑汽车整体销量目标为80万辆。
今天，在领跑汽车发布会上，零跑汽车创始人、董事长朱江明的一番“豪言壮志”引发网友热议。
在会上，朱江明称在自动驾驶技术方面零跑非常有信心，预计2024年实现全场景自动驾驶技术，并要在3年内超过特斯拉。
朱江明表示，零跑汽车目前在所有的人脸识别、车牌识别的各种PK里面都是第一、第二名。他称目前人工智能应用中国做的最好。
2025年底之前，零跑汽车将推出8款车型，覆盖35万以内价格区间，并计划2022年进军海外市场。2025年零跑汽车整体销量目标为80万辆。
在今天的零跑汽车2.0战略发布会上，零跑汽车正式对外公布了面对未来五年的2.0发展战略及目标。据介绍，2.0战略主要围绕聚焦技术、聚焦产品以及聚焦用户三个点展开，会上零跑汽车也围绕上述三点做了展开分享。最后，零跑汽车还对中长期规划、目标进行了分享，比如2025年的目标销量将达到80万辆。
据外媒报道，上周末，特斯拉车主期待已久的“完全自动驾驶（Full Self-Driving，以下简称FSD）”系统升级正式登陆，该系统被这家公司称为beta9。如果你一直有在关注的话应该知道这是2021.4.18.12，它应该会解决很多早期版本的FSD测试版的问题。与此同时，FSD9还会向更多支付了大量现金购买这些功能的特斯拉车主开放了测试版。那么它的表现如何呢?从系统运行的视频来看，情况好坏参半。Chuck Cook在他的YouTube频道上发布了FSD更新?
据媒体报道，近日，特斯拉推出了新的超级计算机，据称是全球第五大超级计算机，也是特斯拉即将推出的新超级计算机Dojo的先行版本”。该超级计算机用于训练为特斯拉Autopilot和即将问世的自动驾驶AI，提供动力的神经网络。在过去几年中，特斯拉一直将重点放在汽车内外部的计算能力上。在内部，运行自动驾驶软件需要足够强大的计算机能力，在外部，需要超级计算机训练由神经网络支持的自动驾驶软件，这些神经网络会接收来自车队的大?
企查查APP显示，7月13日，腾讯科技（深圳）有限公司获得“一种自动驾驶方法及装置”专利授权，公告号CN111338336B，申请日期为2020年2月。企查查专利摘要显示，该方法能提高识别准确性及全面性，从而进一步提高自动驾驶策略的准确性，保证自动驾驶的安全性。
小米已经在近期收购自动驾驶技术公司 DeepMotion（深动科技）。DeepMotion 最多将有20余人的团队加入小米。这将帮助小米初步补齐自动驾驶技术各个模块的负责人阵容，此举或将奠定小米汽车自动驾驶技术研发的基础。
据国外媒体报道，已宣布将在芯片和6G研发方面大力投资的韩国，在自动驾驶技术的研发方面也将投入大量的资金，以实现L4级别的自动驾驶。
要问 2021 世界人工智能大会最大的亮点是什么，自动驾驶应该是多数参展专业观众的“记忆标签”。RoboTaxi、自动驾驶AR小巴、无人配送汽车、自动驾驶卡车、自动驾驶清扫车……各式各样的自动驾驶技术产品在 2021 世界人工智能大会(WAIC)期间集中亮相，展示出人工智能技术在汽车出行中的多种可能性。除了落地产品，全开放自动驾驶平台、新一代自动驾驶数据解决方案、高性能长距激光雷达等产业链相关技术产品也在WAIC现场惊艳登场，无
小米汽车招聘岗位已从24个增加至25个，均为自动驾驶领域。近期，小米还将进一步披露新的人才招聘计划。此前小米就已经发布了多个自动驾驶相关岗位的招聘信息，涉及数据平台、车载基础架构、决策规划、毫米波算法、开发工具、前端平台开发、嵌入式软件、控制、感知、高精地图、仿真平台等，地址为北京海淀。
大众汽车公司披露了其新汽车2030战略，即十年内的路线图，该汽车制造商希望消费者愿意为软件和自动驾驶服务支付高额费用。大众汽车公司今天预测，电动汽车成本应在2-3年内达到与内燃汽车持平，这有助于缩小过渡期的差距，并有可能吸引新用户。大众公司说，内燃机正在减弱，尽管根据市场情况，内燃机在2030年前仍将存在。然而，需求下降、更严格的排放法规和税收方面的劣势预计将让更多消费者购买电动汽车。因此，大众汽车公司计划?
近日，据媒体报道，上汽汽车集团股份有限公司获得自动驾驶车辆的雨淋试验装置”专利授权，公告号CN213580108U，申请日期为2020年12月。专利摘要显示，本实用新型公开了一种自动驾驶车辆的雨淋试验装置，由于该雨淋试验装置整体安装在车体上，雨淋试验装置开始工作即可进行自动驾驶车辆的雨淋试验，不受自动驾驶车辆行驶环境影响。因此，本申请提供的雨淋试验装置提高了自动驾驶车辆的雨天场景测试效率。相较于上汽获得自动驾驶车辆
英国汽车制造商和贸易商协会（SMMT）周一表示，特斯拉的Model3是上个月英国最畅销的汽车，销量为5468辆。位居第二的大众高尔夫，销量为4629辆。
据国外媒体报道，当地时间周一，特斯拉宣布，将在中国推出能源部门“特斯拉能源”，该部门将面向国内市场销售太阳能屋顶系统和Powerwall家用电池组。
6月23日消息，据报道，美国电动汽车制造商特斯拉公司近期宣布，该公司已向中国监管部门备案，将在中国召回部分进口Model 3车型。不过值得关注的是，据特斯拉公司的一份声明显示，特斯拉称此次召回与刹车失灵无关，目前从未发生任何一起刹车失灵事件，也未收到任何因此情况导致的碰撞或受伤案例。”而中国制造的Model 3、Model Y均不存在此类问题。此外，在5月29日，特斯拉在北美给部分车主发了电子邮件，表示他们的刹车螺栓需要检?
自从毅力号火星车登陆火星以来，它一直由一名在地球上工作的司机驾驶着绕行火星表面。这些司机戴着特殊的3D眼镜，以便在漫游车在红色星球表面巡游时，能够更好地看到漫游车需要避开的障碍。然而，美国宇航局设计的毅力号比过去的漫游车更加自主。毅力号漫游车有一个集成的自动导航系统，称为AutoNav。该系统制作前方地形的三维地图，识别危险，并规划绕过任何障碍物的路线，而不需要地球上的控制人员提供数据。美国宇航局高级工程?
特斯拉Model 3重获《消费者报告》、IIHS安全推荐后，特斯拉CEO：马斯克随后在 IHHS 推特下留言称特斯拉获得了标准中最高评分，我们每个项目都获得最佳分数！
7月13日，中兴通讯股份有限公司公开“自动驾驶控制方法、装置、电子设备及计算机可读介质”专利，公开号CN113115250A，申请日期为2019年12月。
松下公司今天证实，公司已经以大约4000亿日元（约合36亿美元）出售了所持有的全部特斯拉公司股份。
今天上午，突然出现一则消息称，罗永浩将进军汽车相关行业，启动自动驾驶项目，其本人将会告别直播电商行业。消息称，有业内人士透露，罗永浩已经在深圳办公多日，目的是研究新项目，新项目跟自动驾驶相关，潜在投资方是大疆。对此，北京交个朋友数码科技有限公司官方，也就是罗永浩@交个朋友直播间 正式出面辟谣，表示这条消息并不属实。不过，虽然进军自动驾驶的消息被官方否认，但是罗永浩此前却明确表示过自己将重回智能硬件领
今日，针对“罗永浩将启动自动驾驶相关项目”的传闻，罗永浩直播公司交个朋友回应称，消息不实。此前，有媒体报道称，罗永浩已在深圳研究自动驾驶相关新项目，潜在投资方是大疆。
毫无疑问，特斯拉为当前全球最为知名的电动车品牌，即便是在不少国家是作为进口车，依然没能抵挡的住消费者对其疯狂的喜爱。近日，据介绍，韩国环境部从今年开始，对于价值超过6000万韩元（折合人民币35万元）纯电动汽车补贴的金额有所下滑，具体来说6000万韩元以下的纯电动汽车进行全额补贴，6000万到9000万韩元（约合人民币51万）的纯电动汽车，补贴50%。9000万以上的纯电动汽车不享受补贴。为了迎合补贴，不少车企主动降价到6千
从去年年底开始，汽车、手机行业因芯片短缺导致产能不足，今年年初PC市场处理器、显卡、内存即使疯狂涨价也依然抢不到货。这场芯片荒”在手机行业..
Honor已经确定了即将推出的旗舰组合Magic3和3 Pro的发布日期，将于8月12日发布。由于之前的泄密和传言，我们对这两款手机的一些硬件也有了很好的了..
麦芒原来是华为推出的为年轻人而设计的手机品牌。2013年4月26日，中国电信、华为共同推出了年轻手机品牌麦芒”，并发布了首款机型麦芒A199。由于华..
7月17日消息，小鹏P5正式开启预售，其补贴后预售价为16-23万元。根据官方公布的信息，百变舒适智能家轿P5预售7小时订单破5000，市场需求火爆。据悉..
今天晚间，华莱士官方微博发布声明致歉，声明称称涉事餐厅北京霍营店已停业整顿，华莱士将对该区域内所有员工再次强化培训。公司将派驻稽查小组对..
本人大学二本+985硕士，硕士毕业后阴差阳错在事业单位挂职了一段时间，可以说工作环境就是体制内，很长一段时间我都在犹豫要不要跳出体制内，但让..
赵川本人曾是电动牙刷品牌从业者，另外也是电动牙刷的资深用户，累积用过超过8年，亲测过超几十款电动牙刷，对于各大品牌的特色，以及当前行业的趋..
我们从5月份就听说的Oppo A16已经正式亮相。它是建立在一个6.52英寸高清+液晶与一个缺口的8MP自拍相机在背面，OPPOA16有一个由13MP主、2MP宏和2MP..
7月17日，有网友曝光一组FF 91的实车图片，根据Faraday Future（法拉第未来，简称 FF）计划，该车的量产版将于9月21日在洛杉矶总部举办投资者日活..
虽然今年以来加密货币可谓是行情暴涨，但一些热门加密货币的创始人却接连宣布离开币圈。据外媒报道，日前，作为第二大市值的加密货币以太坊（ETH）..
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，去年5月15日，为苹果、AMD等众多厂商代工芯片的台积电，在官网宣布他们将在亚利桑那州投资建设一座芯片..
7月17日，理想ONE车主@正义谦叔割开了座椅海绵，有了新发现。@正义谦叔引用专家的话指出，海绵发泡固化会使用大量的水银UV灯，每个灯含有不少水银..
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今天，realme副总裁徐起晒出了新海报。海报交个新朋友”以及熟悉的座椅表明这次发布会会有锤子科技CEO罗永浩。徐起在与网友互动时也表示，公关这次..
炸鸡配啤酒是很多年轻人的心头好。可你知道吗，你经常在外卖平台点的炸鸡，可能脏的令人作呕。近日，还有博主暗访调查拍摄外卖平台销量第一炸鸡店..
【TechWeb】7月17日消息，据国外媒体报道，苹果研发自动驾驶的电动汽车的消息在2016年就已传出，苹果也为自动驾驶项目投入了大量的人力、物力，虽..
日本是一个农业比较发达的国家，不过，日本的农产品卖法不一样，经常搞些拍卖活动。继世界上最贵的草莓在日本诞生后，世界上最贵的葡萄又在日本诞..
【TechWeb】7月17日消息，港股上市一周年，祖龙娱乐对外发布多款游戏新品。首先是基于虚幻引擎4打造的首款星球大世界探索手游《诺亚之心》。游戏主..
7月17日，针对此前用户找跑腿买药被掉包”的报道，美团跑腿相关负责人回应称，事发当天成立了专项调查组，在查实骑手违规行为后，对骑手账号做出永..
近日，AMD公布了一项全新的技术AMD FidelityFX Super Resolution (简称FSR) ，中文名为超级分辨率锐画技术。其核心意义在于，能够在无需用户升级显..