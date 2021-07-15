零跑汽车称自动驾驶3年内超越特斯拉 网友：你高兴就好

据外媒报道，上周末，特斯拉车主期待已久的“完全自动驾驶（Full Self-Driving，以下简称FSD）”系统升级正式登陆，该系统被这家公司称为beta9。如果你一直有在关注的话应该知道这是2021.4.18.12，它应该会解决很多早期版本的FSD测试版的问题。与此同时，FSD9还会向更多支付了大量现金购买这些功能的特斯拉车主开放了测试版。那么它的表现如何呢?从系统运行的视频来看，情况好坏参半。Chuck Cook在他的YouTube频道上发布了FSD更新?