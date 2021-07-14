继字节跳动、快手后 美团优选取消大小周

近期，有媒体报道称，一字节跳动员工在社交平台爆料，字节跳动的打车软件跳动出行小组已成立，并且将在下周五上线H5版本应用，并通过抖音导流来实现推广。对此，字节跳动方面相关负责人向媒体回应称：这是谣言，没有打车项目。不过，虽然打车项目被否认，但是字节跳动官方将加深在汽车领域的布局已经基本明确，此前还曾有网友曝光过一个名为抖音汽车”的Logo，Logo以一辆汽车的图标为主体，下方带有抖音汽车”字样。同时，该logo与