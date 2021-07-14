继字节跳动、快手后 美团优选取消大小周

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:据36氪消息，近日，美团旗下社区团购业务“美团优选”已宣布逐步取消“大小周”。
据报道，美团优选从今年3月开始实行大小周，周六加班员工可获双倍薪资。
在提升员工福利方面，互联网巨头各出奇招。
据了解，此前字节跳动以及快手陆续宣布取消大小周机制。而腾讯光子工作室则是“试点强制6点下班”。
几天前，京东则是宣布自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。
站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:据36氪消息，近日，美团旗下社区团购业务“美团优选”已宣布逐步取消“大小周”。
据报道，美团优选从今年3月开始实行大小周，周六加班员工可获双倍薪资。
在提升员工福利方面，互联网巨头各出奇招。
据了解，此前字节跳动以及快手陆续宣布取消大小周机制。而腾讯光子工作室则是“试点强制6点下班”。
几天前，京东则是宣布自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。
近日，字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司投资了一家总部位于湖南长沙的餐饮公司——“三发餐饮”。
日前，一字节跳动员工在社交平台爆料，字节跳动的打车软件跳动出行小组已成立，并且将在下周五上线H5版本应用，并通过抖音APP导流来实现推广。
字节跳动正计划重启社交产品飞聊，新飞聊主打即时性的音频社交。资料显示，飞聊是字节跳动旗下一款即时通讯及兴趣爱好社区社交产品。
企查查APP显示，6月25日，深圳美团优选网络科技有限公司成立，法定代表人为邓仁健，注册资本100万元人民币，经营范围包含：家政服务；房地产经纪；食品经营等。
【TechWeb】企查查APP显示，近日，北京字节跳动网络技术有限公司新增多项“小荷门诊 XIAOHE CLINIC”商标申请信息，国际分类涉及医药、金融物管、医疗器械等，目前商标状态均为“注册申请中”。
原来，李子柒已经悄悄成为了“字节系”。7月2日，字节跳动投资了李子柒的签约公司——微念品牌管理，持股1.48%。这是一家成立于2013年的MCN企业，专注于新消费领域，在字节入股之前，微念还接连获得了华映资本、辰海资本、新浪微博、华兴新经济基金、众源资本等的投资。
今日，字节跳动火山翻译团队宣布推出LightSeq训练加速引擎，并向全球开发者开源。
今日，字节跳动公布2020年数据称，2020年，字节跳动实际收入达2366亿元，同比增长111%，经营亏损达147亿元。
太多人说，李子柒是幸运儿。事实上，李子柒的今天实属“步步为营”，全凭她一开始就选对了最适合的那条路。
7月1日，字节跳动被曝已将音乐升级为P1优先级业务，与游戏、教育业务平级。字节跳动产品与战略副总裁、原TikTok负责人朱骏（Alex）已在近期接手该业务，主导字节跳动海外音乐产品Resso。在其接手后，音乐业务将朝着内容社区的方向发展。
中金公司和东方财富证券联合宣布，鉴于虎扑拟调整上市计划，中金公司、东方财富证券、虎扑三方同意解除辅导协议，终止对虎扑首次公开发行股票并上市的辅导工作。此前，三方于2019年3月签订上市辅导协议。
凤凰网科技讯 6月16日下午消息，由于腾讯视频存在大量有关于热播电视剧《亮剑》的疑似侵权视频，字节跳动已与6月11日在重庆市第一中级法院起诉腾讯。要求法院判令腾讯删除侵权视频、发布声明消除影响，并赔偿经济损失1000万元。此外，字节跳动还向法院提交了行为保全申请，要求腾讯视频立即采取有效措施，避免侵犯《亮剑》著作权。起诉状显示，字节跳动在2019年6月10日起的五年内已经获得电视剧《亮剑》的信息网络传播权，并有权对
近期，有媒体报道称，一字节跳动员工在社交平台爆料，字节跳动的打车软件跳动出行小组已成立，并且将在下周五上线H5版本应用，并通过抖音导流来实现推广。对此，字节跳动方面相关负责人向媒体回应称：这是谣言，没有打车项目。不过，虽然打车项目被否认，但是字节跳动官方将加深在汽车领域的布局已经基本明确，此前还曾有网友曝光过一个名为抖音汽车”的Logo，Logo以一辆汽车的图标为主体，下方带有抖音汽车”字样。同时，该logo与
近日，字节跳动推出了一个名为“抖音汽车”的Logo，该Logo以抖音Logo为色调，一辆汽车的图标为主体，下方带有“抖音汽车”字样。不久前，北京字节跳动网络技术有限公司获得了字节汽车商标的转让，目前商标状态为已注册。
近日，宁波星程锦绣科技有限公司申请注册“上班摸鱼”商标，国际分类涉9类 科学仪器，目前商标状态为“注册申请中”。
近日，李子柒签约公司杭州微念品牌管理有限公司发生工商变更，新增字节跳动关联公司北京量子跃动科技有限公司为股东。同时，公司注册资本由约704.05万人民币增加至约717.47万人民币。
【TechWeb】7月9日消息，据悉，刚刚字节跳动发布公告，宣布将于2021年8月1日起取消隔周周日工作的安排。字节跳动表示，8月开始有需求的团队和个人，可以通过系统提交加班申请。此前，快手宣布从7月1日起取消大小周，员工按需加班，公司按照相关规定向员工支付加班工资。很长一段时间，大小周已经成为有互联网行业特色的休息方式，是指一个星期单休，再下个星期双休，如此循环。
字节跳动或于近期宣布取消大小周。多位字节跳动员工向凤凰网科技证实，公司内部正调研是否取消大小周，或将于近期宣布取消。一位字节跳动员工称，“已经箭在弦上了，但还没有官方发布”，部分员工称最早将于本月内宣布。
字节跳动今日宣布自8月1日起正式取消大小周。字节跳动发布全员邮件称，将于2021年8月1日起取消隔周周日工作的安排。8月开始有需求的团队和个人，可以通过系统提交加班申请。此前凤凰网科技7月2日独家报道，字节跳动或于近期宣布取消大小周。多位字节跳动员工向凤凰网科技证实，公司内部正调研是否取消大小周，或将于近期宣布取消。一位字节跳动员工称，“已经箭在弦上了，但还没有官方发布”，部分员工称
6月22日，北京字节跳动网络技术有限公司“一种题目生成方法、装置以及计算机可读存储介质”专利获授权，公开号为CN111353037B。
最新中国酒吧设计公司排行榜，是从历年酒吧设计榜单、国内外设计奖项及各大酒吧设计论坛网站中近3000家娱乐设计企业评选而来的，从作品的甄选到实..
2021年的夏天已经悄无声息地闯进了我们的日常生活中，动不动就是30℃以上的高温天气，作为一名“怕热星人”，空调对于笔者来说就是不可或缺的夏日..
2021年7月，青海大学附属医院科研项目《SKM生发液治疗男性脂溢性脱发疗效观察》正式结题，并发表于国家级医学学术期刊《医药卫生》2021年第5期。项..
7月16日，讯飞输入法新版在小米应用商店首发上线，推出了一套离线输入方式，包括完全离线的拼音、语音以及手写输入，无疑能够更好地保护好用户数据..
随着暑假的到来，很多家长一定留意到了这条信息:5月21日，中央全面深化改革委员会会议审议通过了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外..
根据最新报道显示，贾跃亭倾力打造的Faraday Future（FF）今天宣布，将于2021年9月21日在洛杉矶总部举办投资者日活动。此次会议上最重要的一项内容..
【TechWeb】7月16日消息，近日，朝夕光年总裁严授在一次内部演讲中披露了业务的全球化进展，强调朝夕光年大部分的业务面向全球，海外流水占了全球..
今天，微博CEO王高飞发文表示，最近喝了好几次驻京办楼下的咖啡，觉得比星巴克好喝多了，加了椰汁，还有黑糖珍珠，非常接地气。今天才发现是瑞幸，..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，根据 Canalys 的最新报告，按2021年第二季度的全球出货量计算，小米手机销量首次超越了苹果，首次晋升全..
【TechWeb】7月16日消息，小米集团在港交所发布公告称，公司董事长雷军近期已向小米基金会、雷军基金会合计捐赠约6.16亿股公司B类股份。其中向根据..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，电动汽车制造商特斯拉的首席会计官瓦伊巴夫·塔内亚（Vaibhav T..
【TechWeb】7月16日消息，格力电器对外发布公告称，截至7月14日，公司第三期回购计划已通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份7019...
尽管挖矿热度降了下来，显卡价格正处于跌势，但防不住其它元件涨价。先说机械硬盘。由于泰国自7月12日实施了封城”等疫情防控措施，报道称希捷和西..
【TechWeb】企查查APP显示，7月13日，腾讯科技（深圳）有限公司获“社交应用中社交功能解锁方法及装置”专利授权，公告号CN109286554B。企查查专利..
凤凰网科技讯 7月16日消息，今日，小米集团在港交所发布公告称，小米集团董事长雷军将总计约6.16亿B类股份，捐赠给小米基金会和雷军基金会。根据7..
凤凰网科技讯 7月16日消息，据天眼查App显示，近日，最高人民法院公开广东美的制冷设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司侵害实用新型专利权纠纷..
7月15日，福布斯中国发布2021福布斯中国最佳CEO榜”，共计50位CEO登上榜单，其中小米CEO雷军赫然位列第一，十分醒目。紧接着，小米知名市调机构Ca..
AMD不给力的时候，Intel牙膏挤了一年又一年。现在形势逆转，AMD也慢悠悠了。Zen3架构的新一代发烧级锐龙线程撕裂者5000系列，代号Chagall”，发布..
【TechWeb】7月16日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，自动驾驶汽车初创公司Aurora表示，它已同意通过与特殊收购目的公司（SPAC）Reinvent Tec..
7月16日消息，今日，四川地震局召开发布会，正式宣布地震预警小程序上线。四川将可收到地震预警消息推送。四川的小伙伴可以在支付宝搜索地震预警”..