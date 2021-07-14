继字节跳动、快手后 美团优选取消大小周

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继字节跳动、快手后 美团优选取消大小周

2021-07-14 17:54 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）7月14日 消息:据36氪消息，近日，美团旗下社区团购业务“美团优选”已宣布逐步取消“大小周”。

据报道，美团优选从今年3月开始实行大小周，周六加班员工可获双倍薪资。

美团外卖 (4)

在提升员工福利方面，互联网巨头各出奇招。

据了解，此前字节跳动以及快手陆续宣布取消大小周机制。而腾讯光子工作室则是“试点强制6点下班”。

几天前，京东则是宣布自2021年7月1日开始到2023年7月1日，用两年时间，将员工平均年薪由14薪逐步涨至16薪。

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