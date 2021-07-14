百度打击低质违规站点 有人欢喜有人愁

近日，不少站长向站长之家反馈网站流量突然断崖式下跌，网站关键词排名严重下降，一下子被整懵了，难道是百度又有了什么大动作?

我们认为，本次部分站点流量波动跟百度最近的打击措施应该有很大的关系。

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百度打击违规站点

7月8日，百度搜索资源平台发布了《关于回收违法违规站点平台权限的通知》。百度方面表示，近期将重点清理违法违规内容，并对存在违法违规内容的站点回收平台权限。

以下为百度搜索资源平台官方公告:

《关于回收违法违规站点平台权限的通知》 尊敬的搜索合作伙伴: 您好! 为了维护优质站点的权益，加快优质资源的处理速度，百度搜索资源平台将会在近期重点清理违法违规内容，并对存在违法违规内容的站点回收平台权限。该行动将持续开展。违法违规内容包括但不限于色情低俗、赌博信息、违规低质等内容。 同时，请广大搜索合作伙伴严格遵守法律法规及搜索算法规范，积极生产符合搜索用户需求的优质内容，共同营造健康的生态环境。 感谢您的关注与支持!

简单的是说，本次百度调整主要针对的是违规内容和违规站点。

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网站流量遭遇断崖式下跌

就目前来看，本次百度调整影响范围还是很大的，部分网站被大幅度的调整与降权，而最直接的表现就是关键词排名下降，流量严重下跌。

在百度7月8日进行调整之后，站长工具监测到:7月10日当天，许多站点流量和关键词出现了大幅度下跌的情况，而这些站点流量下跌曲线非常的一致。

（注:图片为站长工具检测关键词变化榜）

如想查看更详细内容，可访问下方网址:

http://trends.chinaz.com/change/baidupc

自媒体作者蝙蝠侠IT就指出，本次受影主要为UGC内容数据特征非常明显的网站，这包括:技术讨论社区、论坛等（容易因内容审查的疏忽出现违规字样）、低质内容采集站点、 不规范的网站目录等。

为了验证这一说法，我们通过站长工具，查看网站最近几天整体的关键词变化榜、预估流量变化榜单等相关数据。

基于站长工具提供的关键词下降榜，我们筛选了部分排名比较靠前的站点进行观察。

由于站点数量太多，下面主要跟大家分享部分类型站点的近30天的流量曲线图，供大家参考:

1.某个人博客采集类站点30天流量趋势图，存在问题:大量采集内容，内容质量低下

2.某网站目录分类站点30天流量趋势图，存在问题:目录分类不规范

3.某文档资源下载站点30天流量趋势图，存在问题:目录分类不规范

4.某培训机构企业站30天流量趋势图，存在问题:网站内容页面内容质量低下

由于站点众多，这里就不再一一列举了。

从上文的图片可以明显看出，这些被百度算法击中的站点，7月10日的流量都出现了断崖式下跌的情况。

另据站之家了解，除了低质内容，许多包含色情低俗、赌博信息的站点这次也被算法重点打击到。

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如何应对百度此次算法调整?

那么遇到这种情况，大家该怎么办呢?这里可以分为几种情况:

1.站点并未违规

最近几天，如果发现网站排名突然下降、流量下跌的情况等都很正常，极有可能是被算法命中导致的。

正常情况下，如果站点并未存在违规情况，通常在百度算法调整后的1个月左右就能逐步恢复，就没什么好担心的。

2.不确定站点内容是否违规

当然，也有些站长比较担心的是，并不确定是否因为内容违规而遭遇降权，这时候最好对网站进行全面内部审查。

根据蝙蝠侠IT的建议是，在确定网站没有出现安全问题（如网站被黑、服务出现漏洞等）的情况下，大家应该进行详尽的内部审查，审查站点是否涉及相关性的违规内容。比如看看是否出现大量存在违规关键词的页面，特别是一些敏感的关键词。

如果发现相关问题，调整完之后应及时反馈给百度搜索资源平台，重新对网站进行评估。

3.站点违规

如果站点本身存在违规情况，那么被算法严厉打击，导致大量流量丢失，想要恢复就难了。

另外，有站长给出的建议是，如果发现网站被K了，可以尝试批量提交死链，大致做法是:

首先，抓取全站收录的链接;

然后，筛选一下，把垃圾页面的都处理成404页面;

最后，批量提交死链，等待站点恢复。

以上关于本次百度打击违规站点内容看法仅供参考，仍有许多细节需要讨论。欢迎站长们在评论区一同分享自己的看法。